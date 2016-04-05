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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5667566856695670
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:14

  Василь-Рівне написав:
  unicdima написав:На відміну від тебе я з весни 2022 на Сході.

Якщо ти не просто на сході, а в ЗСУ, то заслуговуєш на повагу, але це не надає тобі право тут хамити, поводитись зверхньо по відношенню до інших і роздмухувати тут політичні срачі :twisted: Нам тут всім долярчика в цьому плані з головою вистачає :twisted:


будь який військовий має право поводити себе зверхньо відносно уклоністів. вони це заслужили.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:14

  Schmit написав:Коли повернете подарований ворогу вашим кумиром Південь з ЗАЕС?

Перший раз чую, що Зеленський керував обороною Півдня.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:16

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:А на каких фронтах ты воевал ? На паркетных ?

Одразу видно, що ти уклоніст. На відміну від тебе я з весни 2022 на Сході.

Коли повернете подарований ворогу вашим кумиром Південь з ЗАЕС?


без плювка в сторону тих, хто загинув, обороняючи південь - зовсім ніяк? іноді здається, що деякі громадяни готові і дружину кадирівцям віддати, лиш би не зеленський
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:без плювка в сторону тих, хто загинув, обороняючи південь - зовсім ніяк? іноді здається, що деякі громадяни готові і дружину кадирівцям віддати, лиш би не зеленський

Питання було до того, хто агресивно закидав попередникам втрату Крима. Так що все справедливо.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:30

  lapay написав:
  trololo написав:без плювка в сторону тих, хто загинув, обороняючи південь - зовсім ніяк? іноді здається, що деякі громадяни готові і дружину кадирівцям віддати, лиш би не зеленський

Питання було до того, хто агресивно закидав попередникам втрату Крима. Так що все справедливо.


коли ухилянт плює на могили загиблих захисників - в цьому немає нічого справедливого.
те саме можна було б сказати/спитати трохи по іншому.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:37

  trololo написав:
  lapay написав:
  trololo написав:без плювка в сторону тих, хто загинув, обороняючи південь - зовсім ніяк? іноді здається, що деякі громадяни готові і дружину кадирівцям віддати, лиш би не зеленський

Питання було до того, хто агресивно закидав попередникам втрату Крима. Так що все справедливо.


коли ухилянт плює на могили загиблих захисників - в цьому немає нічого справедливого.
те саме можна було б сказати/спитати трохи по іншому.

Рейтинг Зеленского 32% - упал. Рейтинг Порошенко 7% - упал. Это забавно наблюдать как цель насрать в соперника оставляет только отбитых приверженцев ) а ведь до смешного - объединение 2х Президентов воюющих против орков принесло бы политические баллы обоим вплоть до международных арен, и, оставило конкурентов далеко позади :)
Но Безуглую надо выгнать, иначе никаких баллов )))
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:коли ухилянт плює на могили загиблих захисників - в цьому немає нічого справедливого.

Якось не побачив там ні ухилянта, ні плювка на могили. Я, грішним ділом, думав що з колегою щось трапилось на фронті, раз так довго не пише...
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:40

  unicdima написав:
  Schmit написав:Коли повернете подарований ворогу вашим кумиром Південь з ЗАЕС?

Перший раз чую, що Зеленський керував обороною Півдня.

А хто керував? Ще скажіть, що Порошенко - не здивуюсь.
Ви ж "з 22 року на Сході", то ж точно знаєте.
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