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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5666566756685669>
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:27


Не пройшло і двох років великої війни, як зеленим доходить, що потрібно будувати фортифікації. Оце "стратеги" нами керують, а такі генерали, як Кривонос - не потрібні. Перемога блиЗенько.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:40

  prodigy написав:

Коли David Guetta відпрацьовує dj-сети, то зрозуміло. Він цим займається майже все життя

А коли бородатий Сірожа, борець з корупцією, відпрацьовує dj-сети - це якась маєчня
Хоча, можно згадати ще одного dj Арахамію
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:49

  Schmit написав:
Не пройшло і двох років великої війни, як зеленим доходить, що потрібно будувати фортифікації. Оце "стратеги" нами керують, а такі генерали, як Кривонос - не потрібні. Перемога блиЗенько.


бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Не пройшло і двох років великої війни, як зеленим доходить, що потрібно будувати фортифікації


Мати розповідала , як жили євреї до війни (41,,,45 рр)
такі були больні та немічні , не працювали.
так от , під час війни їм трудову повину - копати рви протитанкові.
то одна лядь поверталася і дуже розповідала - як там добре на природі.
чисте повітря і нічого їй уже не болить.
Мати 1931 рн, все пам""ятає.... , у неї це вже друга світова війна на очах.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:13

  trololo написав:
бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.

А от мені цікаво, з якого дива ти впевнений, що Жуляни русні не були цікаві взагалі ?

Якщо навіть у нас, рашисти намагались захопити аєродром Певці, який вже давно не використовувся
Давно не використовувався, але міг прийняти важкі літаки рашистів
Про Шестовицю я взагалі мовчу
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 лис, 2023 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:12

  pesikot написав:
  trololo написав:
бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.

А от мені цікаво, з якого дива ти впевнений, що Жуляни русні не були цікаві взагалі ?


тому що вже був захоплений гостомель, смуга в жулянах коротка для приймання іл-76, плюс він знаходиться практично в центрі містаі ризик бути збитим при заході на посадку там максимально високий.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:57

В телеге: "Військові пропонують використовувати реєстр виборців для мобілізації"
Там же ж корінці з номерами бюлетнів десь є? Якщо наприклад ні за В.О. ні за П.О. то не при справах?
Востаннє редагувалось easyreadernow в Чет 30 лис, 2023 00:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 00:08

Schmit
Схід не Південь, я там не був. Знаю, що військ там катастрофічно не вистачало, перевага росіян була в десятки разів. Це зараз після подій на Запоріжжі ми знаємо ефективність мінних полів та артилерії, але росіяни там рік будували оборону. Щоб вибудувати таку ж оборону на Півдні і не дати можливості висадити десант позаду це треба дуже багато сил.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 00:34

Бутусов та інші кажуть, що другі-треті лінії оборони москалям бетонували цивільні будівельні фірми. А ми так не змогли.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 02:00

Schmit Це так , як вони будували міст. Як тянули кабель в крим, оптику, связь.
Завадити було можна? Чи то такий задум. хай дурні будують - будем потім споживати їх роботу.
Goodman
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