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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:14
Василь-Рівне написав: unicdima написав:
На відміну від тебе я з весни 2022 на Сході.
Якщо ти не просто на сході, а в ЗСУ, то заслуговуєш на повагу, але це не надає тобі право тут хамити, поводитись зверхньо по відношенню до інших і роздмухувати тут політичні срачі
Нам тут всім долярчика в цьому плані з головою вистачає
будь який військовий має право поводити себе зверхньо відносно уклоністів. вони це заслужили.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:14
Schmit написав:
Коли повернете подарований ворогу вашим кумиром Південь з ЗАЕС?
Перший раз чую, що Зеленський керував обороною Півдня.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:16
Schmit написав: unicdima написав: pesikot написав:
А на каких фронтах ты воевал ? На паркетных ?
Одразу видно, що ти уклоніст. На відміну від тебе я з весни 2022 на Сході.
Коли повернете подарований ворогу вашим кумиром Південь з ЗАЕС?
без плювка в сторону тих, хто загинув, обороняючи південь - зовсім ніяк? іноді здається, що деякі громадяни готові і дружину кадирівцям віддати, лиш би не зеленський
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:27
trololo написав:
без плювка в сторону тих, хто загинув, обороняючи південь - зовсім ніяк? іноді здається, що деякі громадяни готові і дружину кадирівцям віддати, лиш би не зеленський
Питання було до того, хто агресивно закидав попередникам втрату Крима. Так що все справедливо.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:30
lapay написав: trololo написав:
без плювка в сторону тих, хто загинув, обороняючи південь - зовсім ніяк? іноді здається, що деякі громадяни готові і дружину кадирівцям віддати, лиш би не зеленський
Питання було до того, хто агресивно закидав попередникам втрату Крима. Так що все справедливо.
коли ухилянт плює на могили загиблих захисників - в цьому немає нічого справедливого.
те саме можна було б сказати/спитати трохи по іншому.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:37
trololo написав: lapay написав: trololo написав:
без плювка в сторону тих, хто загинув, обороняючи південь - зовсім ніяк? іноді здається, що деякі громадяни готові і дружину кадирівцям віддати, лиш би не зеленський
Питання було до того, хто агресивно закидав попередникам втрату Крима. Так що все справедливо.
коли ухилянт плює на могили загиблих захисників - в цьому немає нічого справедливого.
те саме можна було б сказати/спитати трохи по іншому.
Рейтинг Зеленского 32% - упал. Рейтинг Порошенко 7% - упал. Это забавно наблюдать как цель насрать в соперника оставляет только отбитых приверженцев ) а ведь до смешного - объединение 2х Президентов воюющих против орков принесло бы политические баллы обоим вплоть до международных арен, и, оставило конкурентов далеко позади
Но Безуглую надо выгнать, иначе никаких баллов )))
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:37
trololo написав:
коли ухилянт плює на могили загиблих захисників - в цьому немає нічого справедливого.
Якось не побачив там ні ухилянта, ні плювка на могили. Я, грішним ділом, думав що з колегою щось трапилось на фронті, раз так довго не пише...
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:40
unicdima написав: Schmit написав:
Коли повернете подарований ворогу вашим кумиром Південь з ЗАЕС?
Перший раз чую, що Зеленський керував обороною Півдня.
А хто керував? Ще скажіть, що Порошенко - не здивуюсь.
Ви ж "з 22 року на Сході", то ж точно знаєте.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 00:08
Schmit написав:
А хто керував? Ще скажіть, що Порошенко - не здивуюсь.
Ви ж "з 22 року на Сході", то ж точно знаєте.
Схід не Південь, я там не був. Знаю, що військ там катастрофічно не вистачало, перевага росіян була в десятки разів. Це зараз після подій на Запоріжжі ми знаємо ефективність мінних полів та артилерії, але росіяни там рік будували оборону. Щоб вибудувати таку ж оборону на Півдні і не дати можливості висадити десант позаду це треба дуже багато сил.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 00:19
unicdima написав: Schmit написав:
А хто керував? Ще скажіть, що Порошенко - не здивуюсь.
Ви ж "з 22 року на Сході", то ж точно знаєте.
Схід не Південь, я там не був. Знаю, що військ там катастрофічно не вистачало, перевага росіян була в десятки разів. Це зараз після подій на Запоріжжі ми знаємо ефективність мінних полів та артилерії, але росіяни там рік будували оборону. Щоб вибудувати таку ж оборону на Півдні і не дати можливості висадити десант позаду це треба дуже багато сил.
Я це казав кілька разів. Флуманам не доходить. «А росіяни ж змогли». Тільки росіян там під 100к з технікою, а флумани як не поспішали в ЗСУ заповнювати південь людьми в 2021, так і на порозі 2024 тримають оборону в бучаножулянських підвалах і нахалбудах.
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