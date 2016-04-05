Hotab написав:unicdima написав:
Схід не Південь, я там не був. Знаю, що військ там катастрофічно не вистачало, перевага росіян була в десятки разів. Це зараз після подій на Запоріжжі ми знаємо ефективність мінних полів та артилерії, але росіяни там рік будували оборону. Щоб вибудувати таку ж оборону на Півдні і не дати можливості висадити десант позаду це треба дуже багато сил.
Я це казав кілька разів. Флуманам не доходить. «А росіяни ж змогли». Тільки росіян там під 100к з технікою, а флумани як не поспішали в ЗСУ заповнювати південь людьми в 2021, так і на порозі 2024 тримають оборону в бучаножулянських підвалах і нахалбудах.
Бутусов та інші кажуть, що другі-треті лінії оборони москалям бетонували цивільні будівельні фірми. А ми так не змогли.