Додано: Чет 30 лис, 2023 02:13

Schmit написав: Бутусов та інші кажуть, що другі-треті лінії оборони москалям бетонували цивільні будівельні фірми. А ми так не змогли.

Да, вторые-третьи линии у орков строили подрядные гражданские фирмы, и не только вторые-третьи линии, но как у Токмака и шестые-седьмые. Но не только цивильные, но и специальные военные инженерные подразделения, которые сидят на их 200-сотке, не сделали ни одного выстрела, просто приходят со своей техникой и целыми днями копают.У нас увлеклись видосиками о скором кофепитии в Крыму, и в результате имеем то что имеем. Дополнительных линий обороны прпктически нет, вы ж понимаете это не секрет, с дронов и спутников все видно, инженерные войска у нас нищеброды, цивильные организации, строительные фирмы, заводы ЖБК живут своей жизнью с целью получения прибыли.Давайте задумаемся, а ведь в этой херне есть несомненно виноватые с конкретными ФИО и высокими должностями. За эту тупость верховных решений тысячи заплатили своими жизнями. И я вас уверяю, каждый из вас тоже заплатит за это и морально, и материально. Ситуация плохая. Поставок тяжёлых вооружений практически нет, поставки снарядов плохие, мобилизация не соответствует потерям на фронте, авиации противника как в тире совершенно безнаказанно ровняет с землёй приднепровские сёла.Киевские политики давно оторвались от реальности, напоминают мне шизофреников живущих в параллельной реальности, держась за свои должности. Аналогичного израильскому списку родственников израильского руководства, пошедших в ЦАХАЛ, от украинских политиков мы не увидим, потому что себе дали иммунитет, а своих родственников отмазали от мобилизации или переправили за границу незаконно.Зеленский возомнил себя великим полководцем, если не ошибаюсь он был в должности рядового, сейчас стрельца. Военные с явным налетом совкового прошлого тоже показали, что за два года не могут реформировать армию. Десятки тысяч людей в паперовой армии заняты какой-то херней, заполняют бумажные журналы учета, пишут десятки безумных никому не нужных донесений, ведут заполненные ручкой какие-то рабочие тетради, клеют карты времён маршала Тухачевского, когда есть хорошие компьютерные приложения, списать потерянное имущество в боях практически невозможно, сотни каких-то служебных расследований на предмет потерянного бронежилета или поломанного автомобиля, на которые тратится время высокооплачиваемых офицеров. Зеленский два месяца морозится и нарушает закон, не подписывая закон об упрощении списания имущества, хотя должен был это сделать за 15 дней. По мессенджеру Signal приходит распоряжение не использовать мессенджер Signal. Солярка херовая, на каком-то этапе разбавляют и воруют, все об этом говорят и никому из контролирующих органов это не интересно. Приходит распоряжение не использовать личные автомобили в служебных целях, в то время как других военных легковых почти нет.А как выполнять задания ? И так сотни пунктов бреда.Срочно сдать списки личного состава о том, что они предупреждены об ответственности за коррупцию, о том, что нельзя трогать вражеские боеприпасы и мины ибо могут подорваться, что предупреждены об ответственности о самовольном оставлении части и прочая паранойя.Всё это жесточайший совок спустя тридцать лет после якобы исчезновения совка.