Schmit написав:Бутусов та інші кажуть, що другі-треті лінії оборони москалям бетонували цивільні будівельні фірми. А ми так не змогли.
Да, вторые-третьи линии у орков строили подрядные гражданские фирмы, и не только вторые-третьи линии, но как у Токмака и шестые-седьмые. Но не только цивильные, но и специальные военные инженерные подразделения, которые сидят на их 200-сотке, не сделали ни одного выстрела, просто приходят со своей техникой и целыми днями копают. У нас увлеклись видосиками о скором кофепитии в Крыму, и в результате имеем то что имеем. Дополнительных линий обороны прпктически нет, вы ж понимаете это не секрет, с дронов и спутников все видно, инженерные войска у нас нищеброды, цивильные организации, строительные фирмы, заводы ЖБК живут своей жизнью с целью получения прибыли. Давайте задумаемся, а ведь в этой херне есть несомненно виноватые с конкретными ФИО и высокими должностями. За эту тупость верховных решений тысячи заплатили своими жизнями. И я вас уверяю, каждый из вас тоже заплатит за это и морально, и материально. Ситуация плохая. Поставок тяжёлых вооружений практически нет, поставки снарядов плохие, мобилизация не соответствует потерям на фронте, авиации противника как в тире совершенно безнаказанно ровняет с землёй приднепровские сёла. Киевские политики давно оторвались от реальности, напоминают мне шизофреников живущих в параллельной реальности, держась за свои должности. Аналогичного израильскому списку родственников израильского руководства, пошедших в ЦАХАЛ, от украинских политиков мы не увидим, потому что себе дали иммунитет, а своих родственников отмазали от мобилизации или переправили за границу незаконно.
Зеленский возомнил себя великим полководцем, если не ошибаюсь он был в должности рядового, сейчас стрельца. Военные с явным налетом совкового прошлого тоже показали, что за два года не могут реформировать армию. Десятки тысяч людей в паперовой армии заняты какой-то херней, заполняют бумажные журналы учета, пишут десятки безумных никому не нужных донесений, ведут заполненные ручкой какие-то рабочие тетради, клеют карты времён маршала Тухачевского, когда есть хорошие компьютерные приложения, списать потерянное имущество в боях практически невозможно, сотни каких-то служебных расследований на предмет потерянного бронежилета или поломанного автомобиля, на которые тратится время высокооплачиваемых офицеров. Зеленский два месяца морозится и нарушает закон, не подписывая закон об упрощении списания имущества, хотя должен был это сделать за 15 дней. По мессенджеру Signal приходит распоряжение не использовать мессенджер Signal. Солярка херовая, на каком-то этапе разбавляют и воруют, все об этом говорят и никому из контролирующих органов это не интересно. Приходит распоряжение не использовать личные автомобили в служебных целях, в то время как других военных легковых почти нет.А как выполнять задания ? И так сотни пунктов бреда. Срочно сдать списки личного состава о том, что они предупреждены об ответственности за коррупцию, о том, что нельзя трогать вражеские боеприпасы и мины ибо могут подорваться, что предупреждены об ответственности о самовольном оставлении части и прочая паранойя. Всё это жесточайший совок спустя тридцать лет после якобы исчезновения совка.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 30 лис, 2023 02:33, всього редагувалось 2 разів.
lapay написав: Оборона гостомельского аеродрома була ослаблена до роти строковіків з трьома Іглами, хоча було конкретне попередження від директора ЦРУ. Решту відправили на Донбас.
пзрк стояли на маршруті вертольотів біля водосховища. це факт. збили всього 3-4 вертольоти, але цього +арти було достатньо, щоб русня вирішила не ризикувати транспортниками і сенс захоплення гостомеля для русні було втрачено. арта почала працювати по аеродрому вже десь в обід +- це було б неможливо, якби не готувались.
Зарікався вже не писати в цій темі через регулярні срачі але тільки з поваги до вас: на жаль таки особлво не готувалися. Бо при достатній підготовці можна було збити не 2(два) гвинтокрила біля Вишгорода та 1(один) між Гостомелем і Блиставицею, а добру половину навіть з Голок та Стінгерів, не кажучи вже про щось суттєвіше. Да і не всі мости через р. Ірпінь встигли вчасно підірвати-рибалив там часто до війни і знаю добре місцевість та як розвивалися події від адекватних свідків а не з преси. І про події на аеродромі Антонова у Гостомелі "офіційна" версія так собі. Якщо що-кацапській десант у мене над дахом пролітав хвилями хвилин 20, і сам район литовища з другого поверху будинку добре видно було, та й в той перший день на чергуванні по аеродрому перебувало купу знайомих та коллег по минулій роботі. Не беріть на віру "радянських газет"- після закінчення бойових дій чимало чого таки спливе, бо занадто багато місцевих бачили все своїми очама. п.с. Пишу це не від зловтіхи а з великим сумом, бо знав особисто приблизно два десятки душ- загиблих у перші тиждні.
Schmit написав:Бутусов та інші кажуть, що другі-треті лінії оборони москалям бетонували цивільні будівельні фірми. А ми так не змогли.
Да, вторые-третьи линии у орков строили подрядные гражданские фирмы, и не только вторые-третьи линии, но как у Токмака и шестые-седьмые. Но не только цивильные, но и специальные военные инженерные подразделения, которые сидят на их 200-сотке, не сделали ни одного выстрела, просто приходят со своей техникой и целыми днями копают. У нас увлеклись видосиками о скором кофепитии в Крыму, и в результате имеем то что имеем. Дополнительных линий обороны прпктически нет, вы ж понимаете это не секрет, с дронов и спутников все видно, инженерные войска у нас нищеброды, цивильные организации, строительные фирмы, заводы ЖБК живут своей жизнью с целью получения прибыли. Давайте задумаемся, а ведь в этой херне есть несомненно виноватые с конкретными ФИО и высокими должностями. За эту тупость верховных решений тысячи заплатили своими жизнями. И я вас уверяю, каждый из вас тоже заплатит за это и морально, и материально. Ситуация плохая. Поставок тяжёлых вооружений практически нет, поставки снарядов плохие, мобилизация не соответствует потерям на фронте, авиации противника как в тире совершенно безнаказанно ровняет с землёй приднепровские сёла. Киевские политики давно оторвались от реальности, напоминают мне шизофреников живущих в параллельной реальности, держась за свои должности. Аналогичного израильскому списку родственников израильского руководства, пошедших в ЦАХАЛ, от украинских политиков мы не увидим, потому что себе дали иммунитет, а своих родственников отмазали от мобилизации или переправили за границу незаконно.
Зеленский возомнил себя великим полководцем, если не ошибаюсь он был в должности рядового, сейчас стрельца. Военные с явным налетом совкового прошлого тоже показали, что за два года не могут реформировать армию. Десятки тысяч людей в паперовой армии заняты какой-то херней, заполняют бумажные журналы учета, пишут десятки безумных никому не нужных донесений, ведут заполненные ручкой какие-то рабочие тетради, клеют карты времён маршала Тухачевского, когда есть хорошие компьютерные приложения, списать потерянное имущество в боях практически невозможно, сотни каких-то служебных расследований на предмет потерянного бронежилета или поломанного автомобиля, на которые тратится время высокооплачиваемых офицеров. Зеленский два месяца морозится и нарушает закон, не подписывая закон об упрощении списания имущества, хотя должен был это сделать за 15 дней. По мессенджеру Signal приходит распоряжение не использовать мессенджер Signal. Солярка херовая, на каком-то этапе разбавляют и воруют, все об этом говорят и никому из контролирующих органов это не интересно. Приходит распоряжение не использовать личные автомобили в служебных целях, в то время как других военных легковых почти нет.А как выполнять задания ? И так сотни пунктов бреда. Срочно сдать списки личного состава о том, что они предупреждены об ответственности за коррупцию, о том, что нельзя трогать вражеские боеприпасы и мины ибо могут подорваться, что предупреждены об ответственности о самовольном оставлении части и прочая паранойя. Всё это жесточайший совок спустя тридцать лет после якобы исчезновения совка.
freeze написав: Киевские политики давно оторвались от реальности, напоминают мне шизофреников живущих в параллельной реальности, держась за свои должности. Аналогичного израильскому списку родственников израильского руководства, пошедших в ЦАХАЛ, от украинских политиков мы не увидим, потому что себе дали иммунитет, а своих родственников отмазали от мобилизации или переправили за границу незаконно.
Зеленский возомнил себя великим полководцем, если не ошибаюсь он был в должности рядового, сейчас стрельца. Военные с явным налетом совкового прошлого тоже показали, что за два года не могут реформировать армию. Десятки тысяч людей в паперовой армии заняты какой-то херней, заполняют бумажные журналы учета, пишут десятки безумных никому не нужных донесений, ведут заполненные ручкой какие-то рабочие тетради, клеют карты времён маршала Тухачевского, когда есть хорошие компьютерные приложения, списать потерянное имущество в боях практически невозможно, сотни каких-то служебных расследований на предмет потерянного бронежилета или поломанного автомобиля, на которые тратится время высокооплачиваемых офицеров. Зеленский два месяца морозится и нарушает закон, не подписывая закон об упрощении списания имущества, хотя должен был это сделать за 15 дней. По мессенджеру Signal приходит распоряжение не использовать мессенджер Signal. Солярка херовая, на каком-то этапе разбавляют и воруют, все об этом говорят и никому из контролирующих органов это не интересно. Приходит распоряжение не использовать личные автомобили в служебных целях, в то время как других военных легковых почти нет.А как выполнять задания ? И так сотни пунктов бреда. Срочно сдать списки личного состава о том, что они предупреждены об ответственности за коррупцию, о том, что нельзя трогать вражеские боеприпасы и мины ибо могут подорваться, что предупреждены об ответственности о самовольном оставлении части и прочая паранойя. Всё это жесточайший совок спустя тридцать лет после якобы исчезновения совка.
Дві родички працюють у різних госпіталях і розповідають про "паперову армію" те ж саме. В одному вже майже рік(з перервами) тває ревізія-рахують старі наволочки та простирадла, ліжка, пачки паперу та інший дріб'язок. Побачили в коридорі кілька свіжепривезених коробок від волонтерів, що не встигли оприходувати, так був грандіозний скандал і головна ревізорша погрожувала кримінальною відповілальністю... п.с. Коли читаєш, як розвиваються(зараз і в минулі роки) події в Ізраїлі, починає здаватися що або там якийсь нереальний вигаданий світ або ми живемо в антиутопії.
Schmit написав:Бутусов та інші кажуть, що другі-треті лінії оборони москалям бетонували цивільні будівельні фірми. А ми так не змогли.
Да, вторые-третьи линии у орков строили подрядные гражданские фирмы, и не только вторые-третьи линии, но как у Токмака и шестые-седьмые. Но не только цивильные, но и специальные военные инженерные подразделения, которые сидят на их 200-сотке, не сделали ни одного выстрела, просто .
В нас задача од стратєгів зверху солдатикам зара рити на передній лінії на позиціях. Це в розхєрячених посадках, куди пішки км 4 йти і там сидять в одбитих од москалів 2 місяці тому щєлях, по 3 -4 чоловіка, під артобстрілами й безпілотниками. А техніки так мало, шо не стигає рити капоніри. москалі почали підтискати в відповідь. В них свіжі непугані резерви. Ще не можно сказати шо ініціатива вже на їх стороні, но все тріщить. Да, зря я на fpv гнав, зара коли москальня пре вперед і вискакує з під прикриття свого реб , результат видно.
drevlyanin написав:В одному вже майже рік(з перервами) тває ревізія-рахують старі наволочки та простирадла, ліжка, пачки паперу та інший дріб'язок
Але в той же час:
На розбитих ракетами складах Міністерства оборони України виявили коштовну знахідку – 1,4 кг високоякісного золота, призначеного для стоматологічних цілей, вартістю орієнтовно до 3,5 млн грн. Його закинули на склади ще у 2017 році та забули про його існування – поки не почалася війна з росією. https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/202 ... ilo-zolota
Може і в шпиталі щось золоте завалялось?
freeze Сумно Вас читати, хоча розумію, що пишете реальні речі і я і півтора року тому не мав того оптимістичного ентузіазму, що йшов зверху.