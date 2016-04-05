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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 лис, 2023 12:47
vitaliiangel написав: prodigy написав:
в Одесі за 2 роки побудували декілька десятків хмарочосів (25+ поверхів), це свідчить що народ не бачить війни взагалі (вона десь там далеко), 2-3% населення живуть війною,
а надо было строить блиндажи? война не война жильё, больницы, школы, дет.сады и супермаркеты одинаково нужны. Если бы десяток дискотек или автосалонов построили, было бы обидно (на что люди тратят деньги). А так если вы обеспечены жильём, то значит больше жильё никому не надо?
Із потоку новин, і висновків які можна зробити:
- горизонт 2-3 тижні, макс. кава у Ялті (навіщо щось укріплювати) і кордони 91 після
Тепер виявляється, що 5-10 років, але нема стратегії/плану у воєнно-політичного керівництва крім 20К мобіків щомісяця
Д - думайте
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Додано: Чет 30 лис, 2023 13:45
vitaliiangel написав:
а надо было строить блиндажи?
prodigy написав:
в Одесі за 2 роки побудували декілька десятків хмарочосів (25+ поверхів), це свідчить що народ не бачить війни взагалі (вона десь там далеко), 2-3% населення живуть війною,
война не война жильё, больницы, школы, дет.сады и супермаркеты одинаково нужны. Если бы десяток дискотек или автосалонов построили, было бы обидно (на что люди тратят деньги). А так если вы обеспечены жильём, то значит больше жильё никому не надо?
Так. Впрягатись потрібно було усім з перших днів - стан війни, тотальна мобілізація усього на потреби війни, економіка на військові рейки....., як записано в Конституції і війна б тривала, як у прогнозах Буданова. А ми тягнули резину, надіялись на якусь фантастичну допомогу "заходу", при цьому відмовившись від ленд-лізу, фактично жили за законами мирного часу і просрали усі шанси на успіх.
Ну нічого, надія ще є - надія на чудо.
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