Кулеба розповів, чи розглядає Україна територіальні поступки у війні

comments.uaNov 29, 2023 11:10 AM

Дмитро Кулеба заявив, що Україна не бачить альтернатив у війні проти Росії, крім як повернути усі свої території, які окуповані силами РФ.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна повинна повернути контроль над усією своєю територією у кордонах 1991 року та не розглядає інші альтернативи закінчення війни проти Росії. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на видання "Європейська правда".



Кулеба розповів, чи розглядає Україна територіальні поступки у війні

Кулеба про територіальні поступки України. Фото з відкритих джерел



Дмитро Кулеба виступив на пресконференції у штаб-квартирі НАТО перед початком першої зустрічі міністрів закордонних справ у форматі "Рада Україна-НАТО". Міністр пояснив, що Україна не буде шукати альтернативних шляхів закінчення війни, крім як повернення усіх своїх кордонів.





"Наша стратегічна задача – відновлення контролю за кордоном 1991 року – лишається незмінною і ніщо нас не зупинить", — сказав Дмитро Кулеба



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"Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам – віддати комусь частину своєї території, своїх людей", — сказав Кулеба.



Кулеба також закликав партнерів України більше допомагати з озброєнням зазначивши, що таким чином солдати з європейських країн уникнуть участі у війні.



Раніше портал "Коментарі" писав про очільника МЗС Великої Британії Девіда Кемерона, який розповів, що Путін очікував на розпад України та назвав те, чого чекає президент Росії сьогодні.



Також "Коментарі" повідомляли, що німецький канцлер Олаф Шольц наголосив на важливості підтримки України у війні проти Росії. Шольц заявив, що у разі перемоги Путіна у війні в Україні, це матиме дуже серйозні наслідки для усіх країн Європи.



