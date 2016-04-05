prodigy написав:в Одесі за 2 роки побудували декілька десятків хмарочосів (25+ поверхів), це свідчить що народ не бачить війни взагалі (вона десь там далеко), 2-3% населення живуть війною,
а надо было строить блиндажи? война не война жильё, больницы, школы, дет.сады и супермаркеты одинаково нужны. Если бы десяток дискотек или автосалонов построили, было бы обидно (на что люди тратят деньги). А так если вы обеспечены жильём, то значит больше жильё никому не надо?
Із потоку новин, і висновків які можна зробити: - горизонт 2-3 тижні, макс. кава у Ялті (навіщо щось укріплювати) і кордони 91 після
Тепер виявляється, що 5-10 років, але нема стратегії/плану у воєнно-політичного керівництва крім 20К мобіків щомісяця
prodigy написав:в Одесі за 2 роки побудували декілька десятків хмарочосів (25+ поверхів), це свідчить що народ не бачить війни взагалі (вона десь там далеко), 2-3% населення живуть війною,
а надо было строить блиндажи? война не война жильё, больницы, школы, дет.сады и супермаркеты одинаково нужны. Если бы десяток дискотек или автосалонов построили, было бы обидно (на что люди тратят деньги). А так если вы обеспечены жильём, то значит больше жильё никому не надо?
Так. Впрягатись потрібно було усім з перших днів - стан війни, тотальна мобілізація усього на потреби війни, економіка на військові рейки....., як записано в Конституції і війна б тривала, як у прогнозах Буданова. А ми тягнули резину, надіялись на якусь фантастичну допомогу "заходу", при цьому відмовившись від ленд-лізу, фактично жили за законами мирного часу і просрали усі шанси на успіх. Ну нічого, надія ще є - надія на чудо.
Вынужден дополнить freeze по Херсонскому направлению. Очень хорошо знаю местность от Олешек до Армянска, Hotab, если летал в тех местах, может подтвердить написанное ниже.
Это направление для наступления без мощного ПВО, авиации, соотв. инженерной техники (мостоукладчиков) неперспективно и очень опасно для наступления. Начиная где-то с 10 км после Олешек на юг, идет ровная местность с редкими лесополосами, которые местное население за последние годы значительно проредили (на дрова), где в обычный 8-кратный бинокль человека видно за километр, а технику еще дальше.
Местность покрыта разветвленной сетью ирригационных каналов, начиная от СКК и заканчивая мелкими, 3-метровой ширины с бетонными стенками под углом примерно 45 градусов. Без спецтехники броня их не перейдет, а имеющиеся переходы через них (кроме СКК) не рассчитаны под танки и др. тяжелую технику.
Почва - южноукраинские черноземы, в осенний период (а он практически до поздней весны, минус максимум неделя замороженого верхнего слоя почвы) проезд техники даже полноприводной и гусеничной вне дорог невозможен, тут же сядет "на брюхо", пехотинец пройдет 20 шагов (и это я завышаю) и остановится, т.к. не сможет поднять ногу из-за килограммов налишей почвы на каждый ботинок. Т.е. наступление до лета может идти исключительно по дорогам, которые будут и заминированы, и простреливаться, и разрушаться, + авиация орков будет отстреливать как в тире.
Чтобы прекратить обстрелы правого берега, ЗСУ должно закрепиться хотя бы на линии Новониколаевка-Брилевка-Магдалиновка, не доходя 20-30 км до Каланчака-Чаплинки, а это минимум до лета невозможно по вышенаписанному. И это должны понимать в генштабе. Единственная причина (имхо) по которой сохраняются плацдармы на левом берегу, это оттянуть на себя войска орков от других направлений.
Кулеба розповів, чи розглядає Україна територіальні поступки у війні comments.uaNov 29, 2023 11:10 AM Дмитро Кулеба заявив, що Україна не бачить альтернатив у війні проти Росії, крім як повернути усі свої території, які окуповані силами РФ. avatar Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна повинна повернути контроль над усією своєю територією у кордонах 1991 року та не розглядає інші альтернативи закінчення війни проти Росії. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на видання "Європейська правда".
Кулеба розповів, чи розглядає Україна територіальні поступки у війні Кулеба про територіальні поступки України. Фото з відкритих джерел
Дмитро Кулеба виступив на пресконференції у штаб-квартирі НАТО перед початком першої зустрічі міністрів закордонних справ у форматі "Рада Україна-НАТО". Міністр пояснив, що Україна не буде шукати альтернативних шляхів закінчення війни, крім як повернення усіх своїх кордонів.
"Наша стратегічна задача – відновлення контролю за кордоном 1991 року – лишається незмінною і ніщо нас не зупинить", — сказав Дмитро Кулеба
...
"Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам – віддати комусь частину своєї території, своїх людей", — сказав Кулеба.
Кулеба також закликав партнерів України більше допомагати з озброєнням зазначивши, що таким чином солдати з європейських країн уникнуть участі у війні.
Раніше портал "Коментарі" писав про очільника МЗС Великої Британії Девіда Кемерона, який розповів, що Путін очікував на розпад України та назвав те, чого чекає президент Росії сьогодні.
Також "Коментарі" повідомляли, що німецький канцлер Олаф Шольц наголосив на важливості підтримки України у війні проти Росії. Шольц заявив, що у разі перемоги Путіна у війні в Україні, це матиме дуже серйозні наслідки для усіх країн Європи.
Кулеба розповів, чи розглядає Україна територіальні поступки у війні comments.uaNov 29, 2023 11:10 AM Дмитро Кулеба заявив, що Україна не бачить альтернатив у війні проти Росії, крім як повернути усі свої території, які окуповані силами РФ. avatar Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна повинна повернути контроль над усією своєю територією у кордонах 1991 року та не розглядає інші альтернативи закінчення війни проти Росії. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на видання "Європейська правда".
Кулеба розповів, чи розглядає Україна територіальні поступки у війні Кулеба про територіальні поступки України. Фото з відкритих джерел
Дмитро Кулеба виступив на пресконференції у штаб-квартирі НАТО перед початком першої зустрічі міністрів закордонних справ у форматі "Рада Україна-НАТО". Міністр пояснив, що Україна не буде шукати альтернативних шляхів закінчення війни, крім як повернення усіх своїх кордонів.
"Наша стратегічна задача – відновлення контролю за кордоном 1991 року – лишається незмінною і ніщо нас не зупинить", — сказав Дмитро Кулеба
...
"Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам – віддати комусь частину своєї території, своїх людей", — сказав Кулеба.
Кулеба також закликав партнерів України більше допомагати з озброєнням зазначивши, що таким чином солдати з європейських країн уникнуть участі у війні.
Раніше портал "Коментарі" писав про очільника МЗС Великої Британії Девіда Кемерона, який розповів, що Путін очікував на розпад України та назвав те, чого чекає президент Росії сьогодні.
Також "Коментарі" повідомляли, що німецький канцлер Олаф Шольц наголосив на важливості підтримки України у війні проти Росії. Шольц заявив, що у разі перемоги Путіна у війні в Україні, це матиме дуже серйозні наслідки для усіх країн Європи.
І?
Коли візьмуться за мобілізацію по повній?
Мова іде про "не відмовиться від територій", напр. Китай від Тайваню ж не відомився, як і Аргентина від Мальвін.
В нас чомусь гарячі патріоти сприймають припинення вогню як повну зраду і кадирівців в Ужгороді.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 30 лис, 2023 14:51, всього редагувалось 1 раз.
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТЕ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ: ДИНАМІКА СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО МІЖНАРОДНИХ СОЮЗІВ (22-23 ЛИСТОПАДА 2023)
Дата публікації: 29.11.2023 ... Ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які підконтрольні державі, є неприйнятною для більше половини опитаних (53%). Водночас 40% респондентів цілком або скоріше підтримують таку ідею: відносно частіше на такий крок готові піти мешканці західних регіонів та столиці; люди середнього віку. Натомість жителі сходу, центру та півдня, а також найстарші підтримують цю ідею найменше. ...
Schmit написав:Бутусов та інші кажуть, що другі-треті лінії оборони москалям бетонували цивільні будівельні фірми. А ми так не змогли.
Да, вторые-третьи линии у орков строили подрядные гражданские фирмы, и не только вторые-третьи линии, но как у Токмака и шестые-седьмые. Но не только цивильные, но и специальные военные инженерные подразделения, которые сидят на их 200-сотке, не сделали ни одного выстрела, просто приходят со своей техникой и целыми днями копают. У нас увлеклись видосиками о скором кофепитии в Крыму, и в результате имеем то что имеем. Дополнительных линий обороны прпктически нет, вы ж понимаете это не секрет, с дронов и спутников все видно, инженерные войска у нас нищеброды, цивильные организации, строительные фирмы, заводы ЖБК живут своей жизнью с целью получения прибыли. Давайте задумаемся, а ведь в этой херне есть несомненно виноватые с конкретными ФИО и высокими должностями. За эту тупость верховных решений тысячи заплатили своими жизнями. И я вас уверяю, каждый из вас тоже заплатит за это и морально, и материально. Ситуация плохая. Поставок тяжёлых вооружений практически нет, поставки снарядов плохие, мобилизация не соответствует потерям на фронте, авиации противника как в тире совершенно безнаказанно ровняет с землёй приднепровские сёла. Киевские политики давно оторвались от реальности, напоминают мне шизофреников живущих в параллельной реальности, держась за свои должности. Аналогичного израильскому списку родственников израильского руководства, пошедших в ЦАХАЛ, от украинских политиков мы не увидим, потому что себе дали иммунитет, а своих родственников отмазали от мобилизации или переправили за границу незаконно.
Зеленский возомнил себя великим полководцем, если не ошибаюсь он был в должности рядового, сейчас стрельца. Военные с явным налетом совкового прошлого тоже показали, что за два года не могут реформировать армию. Десятки тысяч людей в паперовой армии заняты какой-то херней, заполняют бумажные журналы учета, пишут десятки безумных никому не нужных донесений, ведут заполненные ручкой какие-то рабочие тетради, клеют карты времён маршала Тухачевского, когда есть хорошие компьютерные приложения, списать потерянное имущество в боях практически невозможно, сотни каких-то служебных расследований на предмет потерянного бронежилета или поломанного автомобиля, на которые тратится время высокооплачиваемых офицеров. Зеленский два месяца морозится и нарушает закон, не подписывая закон об упрощении списания имущества, хотя должен был это сделать за 15 дней. По мессенджеру Signal приходит распоряжение не использовать мессенджер Signal. Солярка херовая, на каком-то этапе разбавляют и воруют, все об этом говорят и никому из контролирующих органов это не интересно. Приходит распоряжение не использовать личные автомобили в служебных целях, в то время как других военных легковых почти нет.А как выполнять задания ? И так сотни пунктов бреда. Срочно сдать списки личного состава о том, что они предупреждены об ответственности за коррупцию, о том, что нельзя трогать вражеские боеприпасы и мины ибо могут подорваться, что предупреждены об ответственности о самовольном оставлении части и прочая паранойя. Всё это жесточайший совок спустя тридцать лет после якобы исчезновения совка.
Щось тут не так... З 2014 року просуваються та призначаються бойові офіцери (по АТО і ООС). Увесь керівний склад отого совка і не бачив. Доволі молодий.
Списати два підбиті БТРи в совку було, що два пальці об асфальт - дві пляшки кон'яку. Авто, техніку, майно списати навіть командиру взводу - за спирт скільки хоч, аби саме твій комчастини був не проти. Деякі труднощі були тільки з грифованою апаратурою, бо гбісти та восьмерики. І то, якщо втрачено по ділу, то без проблем. Тому що комчастини підтримає. Зайві бамаги стосувались лише конспектів))) тощо.
Імхо шукати корінець проблеми треба в іншому місці... Чому так, а не інакше.
yanyura написав:Единственная причина (имхо) по которой сохраняются плацдармы на левом берегу, это оттянуть на себя войска орков от других направлений.
условно говоря, батальон морской пехоты может оттянуть на себе такой же батальон (или два)
у ГШ ЗСУ якийсь таємний план , який навіть Маріані невідомий. До речи, вона має освіту лікаря. Закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, «Лікувальна справа»), інтернатуру (спеціальність «Внутрішні хвороби»), 3-х місячні курси перекваліфікації при Українській військово-медичній академії (спеціалізація «Загальна практика — сімейна медицина»), Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США «Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції». Отримала спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров'я».
yanyura написав:Единственная причина (имхо) по которой сохраняются плацдармы на левом берегу, это оттянуть на себя войска орков от других направлений.
условно говоря, батальон морской пехоты может оттянуть на себе такой же батальон (или два)
у ГШ ЗСУ якийсь таємний план , який навіть Маріані невідомий. До речи, вона має освіту лікаря. Закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, «Лікувальна справа»), інтернатуру (спеціальність «Внутрішні хвороби»), 3-х місячні курси перекваліфікації при Українській військово-медичній академії (спеціалізація «Загальна практика — сімейна медицина»), Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США «Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції». Отримала спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров'я».