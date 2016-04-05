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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5668566956705671
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Единственная причина (имхо) по которой сохраняются плацдармы на левом берегу, это оттянуть на себя войска орков от других направлений.

+ Перемога на марафоні. Кацапи не просто так пішли з правого берега, маючи там значно кращі позиції. В них можливість руйнувати логістику через Дніпро набагато краща, ніж у нас тоді.
В нас був шанс вийти до Азовського моря, в ході контрнаступу, хай невеличкий, але був. Зараз залишилось тільки дочекатись смерті фюрера. Тому ще раз - тримайтесь.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Списати два підбиті БТРи в совку було, що два пальці об асфальт - дві пляшки кон'яку. Авто, техніку, майно списати навіть командиру взводу - за спирт скільки хоч, аби саме твій комчастини був не проти.
Деякі труднощі були тільки з грифованою апаратурою, бо гбісти та восьмерики. І то, якщо втрачено по ділу, то без проблем. Тому що комчастини підтримає.
Зайві бамаги стосувались лише конспектів))) тощо.
Повна БРЕХНЯ
Щоб в совку списати зломаний(навіть не втрачений) штик-ніж до АК чи загублений бінокль - треба було заплатити 10Кратну вартість цього товару
Наприклад Бінокль в 1988 коштував в магазині - 80 рублів, щоб списати треба було внести 800 - бо це військовий варіант
Про авто в зборі - це взагалі анріал... наприклад за б/у УАЗік , в 1989 році мені особисто пропонували нову Волгу ГАЗ-24 , моє завдання було просто залишити УАЗік в обумовленому місці..
Якби його можна було за спирт списати - то навіщо пропонувати ГАЗ-24 ?
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:условно говоря, батальон морской пехоты может оттянуть на себе такой же батальон (или два)
Ні.
Якщо прикритий артою , то відділення розвідки(7 осіб) відтягне на себе роту
рота розвідки , розтягнута по фронту в довжину на 10-20 км - легко відтягне на себе бригаду.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:В нас чомусь гарячі патріоти сприймають припинення вогню як повну зраду і кадирівців в Ужгороді.


Донецьк теж с 14 року - це Україна... А по факту як? Так і з рештою територій буде. Хіба що назви населених пунктів по документах будуть змінювати
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