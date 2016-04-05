Ви з 2014 року на війні. Де ви черпаєте ентузіазм, щоб продовжувати?



Ніде. Я його черпав, мабуть, до початку 2023-го. А зараз просто їду з тією швидкістю, з якою до цього розігнався. Підрозділ без ротації два з половиною роки. Немає де брати ті сили. Я прошу: виведіть хоча б через рік. Реально, люди вже змучилися.



Але, на жаль, зараз активна фаза війни. У мене підготовлені позиції, окопна лінія, бліндажі в три накати. Якщо вийдемо на відновлення, то куди потім підемо? Нові війська вводять там, де дуже погано. Ми будемо або проводити наступальні дії, або ставати заслоном. Але це буде означати, що ми вже будемо в чистому полі, не "вкопані".



Я це пояснюю командирам підрозділів. Так, нам важко. Але якщо будемо наступати, буде у 100 разів важче. Коли ми прийшли сюди, у нас втрати були колосальні. За день — семеро "двохсотих". Так що підрозділи розуміють.



Ми зараз проводимо ротаційні дії, самі себе міняємо. Система відпусток працює. Якщо в бійця щось сталося вдома, він уже не воїн. Він думками з сім'єю. Це вже просто тіло з автоматом на посту. Його треба відпустити на два-три дні.



Коли приїжджаєте додому в Київ, або в якісь, назвімо це — тилові міста, які у вас враження від того, що бачите?



Намагаюся відсторонитися. Мені образливо. Махровий пофігізм. Я не говорю про патріотів, котрі допомагають країні. Але я б виділив три типи людей. Перші — хочуть пропіаритись. Мабуть, вибори скоро. Другі — ті, які всюди шукають зраду. А треті — люди, які кажуть: я ж дав 100 гривень на ЗСУ, ви мені "повинні". Друже, я тобі дам 300 гривень, але давай поміняємося місцями.



Зараз потрібно жити війною. Можеш жити в тилу, але війною. Потрібно щось робити, допомагати. Бо закінчимося ми, прийдуть вони. Перші півроку війни ми були однією великою країною. А тепер у нас всюди "зрада".



Як ваші близькі, друзі чи знайомі реагують на війну?



Немає у мене друзів в цивільному житті. Ну, майже. Я на війні третину життя. Є або підлеглі, або керівництво. Є товариші, знайомі, але я з ними майже не спілкуюсь. Моє життя проходить тут.



Командир батальйону К-2 Кирило Верес

Командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес, Донеччина, листопад 2023 року. Фото: Владислав Кравець/Суспільне



