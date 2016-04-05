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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5669567056715672>
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Единственная причина (имхо) по которой сохраняются плацдармы на левом берегу, это оттянуть на себя войска орков от других направлений.

+ Перемога на марафоні. Кацапи не просто так пішли з правого берега, маючи там значно кращі позиції. В них можливість руйнувати логістику через Дніпро набагато краща, ніж у нас тоді.
В нас був шанс вийти до Азовського моря, в ході контрнаступу, хай невеличкий, але був. Зараз залишилось тільки дочекатись смерті фюрера. Тому ще раз - тримайтесь.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Списати два підбиті БТРи в совку було, що два пальці об асфальт - дві пляшки кон'яку. Авто, техніку, майно списати навіть командиру взводу - за спирт скільки хоч, аби саме твій комчастини був не проти.
Деякі труднощі були тільки з грифованою апаратурою, бо гбісти та восьмерики. І то, якщо втрачено по ділу, то без проблем. Тому що комчастини підтримає.
Зайві бамаги стосувались лише конспектів))) тощо.
Повна БРЕХНЯ
Щоб в совку списати зломаний(навіть не втрачений) штик-ніж до АК чи загублений бінокль - треба було заплатити 10Кратну вартість цього товару
Наприклад Бінокль в 1988 коштував в магазині - 80 рублів, щоб списати треба було внести 800 - бо це військовий варіант
Про авто в зборі - це взагалі анріал... наприклад за б/у УАЗік , в 1989 році мені особисто пропонували нову Волгу ГАЗ-24 , моє завдання було просто залишити УАЗік в обумовленому місці..
Якби його можна було за спирт списати - то навіщо пропонувати ГАЗ-24 ?
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:условно говоря, батальон морской пехоты может оттянуть на себе такой же батальон (или два)
Ні.
Якщо прикритий артою , то відділення розвідки(7 осіб) відтягне на себе роту
рота розвідки , розтягнута по фронту в довжину на 10-20 км - легко відтягне на себе бригаду.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:В нас чомусь гарячі патріоти сприймають припинення вогню як повну зраду і кадирівців в Ужгороді.


Донецьк теж с 14 року - це Україна... А по факту як? Так і з рештою територій буде. Хіба що назви населених пунктів по документах будуть змінювати
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:07

Ви з 2014 року на війні. Де ви черпаєте ентузіазм, щоб продовжувати?

Ніде. Я його черпав, мабуть, до початку 2023-го. А зараз просто їду з тією швидкістю, з якою до цього розігнався. Підрозділ без ротації два з половиною роки. Немає де брати ті сили. Я прошу: виведіть хоча б через рік. Реально, люди вже змучилися.

Але, на жаль, зараз активна фаза війни. У мене підготовлені позиції, окопна лінія, бліндажі в три накати. Якщо вийдемо на відновлення, то куди потім підемо? Нові війська вводять там, де дуже погано. Ми будемо або проводити наступальні дії, або ставати заслоном. Але це буде означати, що ми вже будемо в чистому полі, не "вкопані".

Я це пояснюю командирам підрозділів. Так, нам важко. Але якщо будемо наступати, буде у 100 разів важче. Коли ми прийшли сюди, у нас втрати були колосальні. За день — семеро "двохсотих". Так що підрозділи розуміють.

Ми зараз проводимо ротаційні дії, самі себе міняємо. Система відпусток працює. Якщо в бійця щось сталося вдома, він уже не воїн. Він думками з сім'єю. Це вже просто тіло з автоматом на посту. Його треба відпустити на два-три дні.

Коли приїжджаєте додому в Київ, або в якісь, назвімо це — тилові міста, які у вас враження від того, що бачите?

Намагаюся відсторонитися. Мені образливо. Махровий пофігізм. Я не говорю про патріотів, котрі допомагають країні. Але я б виділив три типи людей. Перші — хочуть пропіаритись. Мабуть, вибори скоро. Другі — ті, які всюди шукають зраду. А треті — люди, які кажуть: я ж дав 100 гривень на ЗСУ, ви мені "повинні". Друже, я тобі дам 300 гривень, але давай поміняємося місцями.

Зараз потрібно жити війною. Можеш жити в тилу, але війною. Потрібно щось робити, допомагати. Бо закінчимося ми, прийдуть вони. Перші півроку війни ми були однією великою країною. А тепер у нас всюди "зрада".

Як ваші близькі, друзі чи знайомі реагують на війну?

Немає у мене друзів в цивільному житті. Ну, майже. Я на війні третину життя. Є або підлеглі, або керівництво. Є товариші, знайомі, але я з ними майже не спілкуюсь. Моє життя проходить тут.

Командир батальйону К-2 Кирило Верес
Командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес, Донеччина, листопад 2023 року. Фото: Владислав Кравець/Суспільне

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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:18

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Списати два підбиті БТРи в совку було, що два пальці об асфальт - дві пляшки кон'яку. Авто, техніку, майно списати навіть командиру взводу - за спирт скільки хоч, аби саме твій комчастини був не проти.
Деякі труднощі були тільки з грифованою апаратурою, бо гбісти та восьмерики. І то, якщо втрачено по ділу, то без проблем. Тому що комчастини підтримає.
Зайві бамаги стосувались лише конспектів))) тощо.
Повна БРЕХНЯ
Щоб в совку списати зломаний(навіть не втрачений) штик-ніж до АК чи загублений бінокль - треба було заплатити 10Кратну вартість цього товару
Наприклад Бінокль в 1988 коштував в магазині - 80 рублів, щоб списати треба було внести 800 - бо це військовий варіант
Про авто в зборі - це взагалі анріал... наприклад за б/у УАЗік , в 1989 році мені особисто пропонували нову Волгу ГАЗ-24 , моє завдання було просто залишити УАЗік в обумовленому місці..
Якби його можна було за спирт списати - то навіщо пропонувати ГАЗ-24 ?

Спочатку треба навчитись хоча б читати текст.
Я ж кажу, що постійно треба спростовувати чиїсь дурні рефлексії на своє повідомлення.

Показую:
1. В тексті написано - "аби саме твій комчастини був не проти.".
Тобто, зрозуміло, якщо комчастини проти, то списувати ти будеш згідно офіційного порядку.
Якщо комчастини - за, то береш магар і їдеш в штаб Армії, відповідне управління тощо. І списуєш...

2. Оптіка йшла не в 10-ти кратному, а в 5-ти кратному розмірі.
Зброя - да, в 10-ти кратному.
Але див. п.1.

3. Звісно, що командир частини фіг підпише тобі акти на списання твого Уазіка або бінокля, якщо ти його хочеш продати або втратив аби як.
Ще раз по буквах текст --- мова про випадки, коли ДІЙСНО втрата або зношення майна відбулися при ПОТРІБНИХ діях...
І комчастини розуміє, знає та зацікавлений допомогти підлеглому.
Про що і вів мову Фрііз.

А не штовхнути наліво...
Або покрити бійця, який грався та зламав ножа. Звісно, командир частини буде проти. І як інструмент повинен і має офіційний порядок відрахувань.


Зараз же з повідомленням Фрііза виходить, що фіг ЛЕГКО ТА ШВИДКО сам вирішиш, і комбриг фіг може вплинути. (Тоді про яку самостійність сержантів може бути мова, якщо по суті у бойового комбрига фактично відібрали самостійність прийняття рішень по питанням ...).
Раніше ж --- в управлінні, в ША вищим бюрократам-начальникам було пофіг-- раз комчастини підписав тобі акти і ти ще привіз магарич, то так і треба. Тому що Комчастини краще знає, що відбулося; яке рішення краще для СПРАВИ ЧАСТИНИ, ПІДРОЗДІЛУ --- треба з тебе в 10-ти кратному вираховувати, наказувати, чи допомогти швидко вирішити питання; допомогти!!! підлеглому, справі.

З.и. читай текст уважно, а потім рефлексуй а-ля - "брехня" і 2*2=4, як доказ.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 30 лис, 2023 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 19:00

  Andrey2512 написав:
  flyman написав:В нас чомусь гарячі патріоти сприймають припинення вогню як повну зраду і кадирівців в Ужгороді.


Донецьк теж с 14 року - це Україна... А по факту як? Так і з рештою територій буде. Хіба що назви населених пунктів по документах будуть змінювати

Мар"яна: "план перемоги де"?
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 19:07


Останній пункт в статті Залужного: "створення і підготовка необхідних резервів".

На жаль, люди закінчуються, а у ворога їх багато. А найголовніше — людям важко, їх потрібно міняти. Це не значить, що треба мобілізувати мільйон і направити його в передню лінію окопів. Але треба ротації проводити.

Уявіть: два сусіди. Я б'юсь зранку до вечора. А ви телевізор дивитесь. Я до вас приходжу, кажу: давай, може, поміняємося? А ви: ні, я зайнятий. Це неправильно. Скільки треба, наш підрозділ буде стояти. Три роки без ротації, три з половиною. Але ж не п'ять, не шість.

Ви навели приклад про сусіда, який не хоче з вами помінятися. Це проблема державної політики? Чи суспільства?

Це проблема самих людей. Яку б причину вони не назвали — це відмазка. А насправді це або боягузтво, або страх. Або їм все одно. Казати, мовляв, у мене погано зі здоров’ям — так у мене хлопець на протезі служить. На передовій. Я просив, щоб він туди не йшов. Але він всіх заступників вмовив і вони вмовили мене. У мене є бійці з другою групою інвалідності, з третьою — вони про це нікому не кажуть, щоб їх не звільнили. Є боєць з однією ниркою. Так, він не штурмовик, в нього сил не так багато. Але свою роботу він робить. Хто хоче, шукає можливості. Хто не хоче — причини.


Або люди підуть на війну -- або війна прийде до них... :(
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 19:16

  Ой+ написав:
  drevlyanin написав:В одному вже майже рік(з перервами) тває ревізія-рахують старі наволочки та простирадла, ліжка, пачки паперу та інший дріб'язок

Але в той же час:
На розбитих ракетами складах Міністерства оборони України виявили коштовну знахідку – 1,4 кг високоякісного золота, призначеного для стоматологічних цілей, вартістю орієнтовно до 3,5 млн грн. Його закинули на склади ще у 2017 році та забули про його існування – поки не почалася війна з росією. https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/202 ... ilo-zolota

Може і в шпиталі щось золоте завалялось?



Хіба що Арестович в гіпсі з америки привезе, як Семен Семеновим з комедії Гайдая.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Появилась инфо,что выборов не будет до конца военного стану. Все фракции подписали некий меморандум. Соответственно не будет выборов не только президента, но и парламентских. Фактически депутаты утвердили себя на безлимитное пребывание у власти. Дважды не судимый отдыхает.
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