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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5670567156725673
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:37

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Аллергия на мочу и метки и вісокомерніе сообщения здесь
Я это не писал

  pesikot написав:Ну так в зеркало не смотри )

троль ?

А мне сообщения, которые ты написал, приписывать не нужно.
Это ты писал
  Vadim_ написав:Аллергия на мочу и метки и вісокомерніе сообщения здесь

Ты же у нас честный, прямо пробы негде ставить ...
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 30 лис, 2023 20:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:45

  pesikot написав:На Закарпатье с 1 декабря ввели проверку документов: текст распоряжения
Так, с 1 декабря и до конца действия военного положения на территории Украины будет введена проверка документов у лиц на территории Закарпатской области. Это сделано в соответствии с порядком, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1456 "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мер правового режима военного положения"

Не прошло и двух лет, как решили назначить комендантов, согласно постановления Кабинета Министров

Только, чтобы проверка документов была возможной, комендант должен, свои приказом, назначить лиц, которые уполномочены проверять документы

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2021 р. № 1456
Київ

Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану
5. Право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.


PS. ну просто офигеть. Наконец-то прочитали законы, постановления и решили действовать, согласно юриспруденции

Протирічь з Конституціею нема?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:47

Vadim_ ,

Протирічь з Конституціею нема?


Пора показувати.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:48

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Аллергия на мочу и метки и вісокомерніе сообщения здесь
  pesikot написав:Ну так в зеркало не смотри )

троль ?

А мне сообщения, которые ты написал, приписывать не нужно.
Ты же у нас честный, прямо пробы негде ставить ...

и мне твои . пи*дуй на передовую
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:55

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:А мне сообщения, которые ты написал, приписывать не нужно.
Ты же у нас честный, прямо пробы негде ставить ...

и мне твои . пи*дуй на передовую

Только после тебя )

PS. Госпидя, какой ты убогий в своей злобе.
Укусить хочешь, а зубов нет и даже губы не холодные
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:03

  fler написав:
  hume написав:Появилась инфо,что выборов не будет до конца военного стану. Все фракции подписали некий меморандум. Соответственно не будет выборов не только президента, но и парламентских.

Дякувати Богу! Не буде марної трати грошей на вибори - більше піде на ЗСУ, а також не будуть відволікатися від справ на обливання брудом одне одного, продажні голоси, торгівлю місцями у парламенті та інший непотріб.

Марної трати грошей? :mrgreen: гроші підуть на зсу? Питання риторичне
Наверное и оборонные предприятия начнут строить... :D
hume
 
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