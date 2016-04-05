Так, с 1 декабря и до конца действия военного положения на территории Украины будет введена проверка документов у лиц на территории Закарпатской области. Это сделано в соответствии с порядком, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1456 "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мер правового режима военного положения"
Не прошло и двух лет, как решили назначить комендантов, согласно постановления Кабинета Министров
Только, чтобы проверка документов была возможной, комендант должен, свои приказом, назначить лиц, которые уполномочены проверять документы
5. Право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.
PS. ну просто офигеть. Наконец-то прочитали законы, постановления и решили действовать, согласно юриспруденции
hume написав:Появилась инфо,что выборов не будет до конца военного стану. Все фракции подписали некий меморандум. Соответственно не будет выборов не только президента, но и парламентских.
Дякувати Богу! Не буде марної трати грошей на вибори - більше піде на ЗСУ, а також не будуть відволікатися від справ на обливання брудом одне одного, продажні голоси, торгівлю місцями у парламенті та інший непотріб.
Марної трати грошей? гроші підуть на зсу? Питання риторичне Наверное и оборонные предприятия начнут строить...