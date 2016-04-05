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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 56715672567356745675>
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:37

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Аллергия на мочу и метки и вісокомерніе сообщения здесь
Я это не писал

  pesikot написав:Ну так в зеркало не смотри )

троль ?

А мне сообщения, которые ты написал, приписывать не нужно.
Это ты писал
  Vadim_ написав:Аллергия на мочу и метки и вісокомерніе сообщения здесь

Ты же у нас честный, прямо пробы негде ставить ...
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 30 лис, 2023 20:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:45

  pesikot написав:На Закарпатье с 1 декабря ввели проверку документов: текст распоряжения
Так, с 1 декабря и до конца действия военного положения на территории Украины будет введена проверка документов у лиц на территории Закарпатской области. Это сделано в соответствии с порядком, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1456 "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мер правового режима военного положения"

Не прошло и двух лет, как решили назначить комендантов, согласно постановления Кабинета Министров

Только, чтобы проверка документов была возможной, комендант должен, свои приказом, назначить лиц, которые уполномочены проверять документы

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2021 р. № 1456
Київ

Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану
5. Право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.


PS. ну просто офигеть. Наконец-то прочитали законы, постановления и решили действовать, согласно юриспруденции

Протирічь з Конституціею нема?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:47

Vadim_ ,

Протирічь з Конституціею нема?


Пора показувати.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:48

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Аллергия на мочу и метки и вісокомерніе сообщения здесь
  pesikot написав:Ну так в зеркало не смотри )

троль ?

А мне сообщения, которые ты написал, приписывать не нужно.
Ты же у нас честный, прямо пробы негде ставить ...

и мне твои . пи*дуй на передовую
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:55

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:А мне сообщения, которые ты написал, приписывать не нужно.
Ты же у нас честный, прямо пробы негде ставить ...

и мне твои . пи*дуй на передовую

Только после тебя )

PS. Госпидя, какой ты убогий в своей злобе.
Укусить хочешь, а зубов нет и даже губы не холодные
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:03

  fler написав:
  hume написав:Появилась инфо,что выборов не будет до конца военного стану. Все фракции подписали некий меморандум. Соответственно не будет выборов не только президента, но и парламентских.

Дякувати Богу! Не буде марної трати грошей на вибори - більше піде на ЗСУ, а також не будуть відволікатися від справ на обливання брудом одне одного, продажні голоси, торгівлю місцями у парламенті та інший непотріб.

Марної трати грошей? :mrgreen: гроші підуть на зсу? Питання риторичне
Наверное и оборонные предприятия начнут строить... :D
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:27

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Списати два підбиті БТРи в совку було, що два пальці об асфальт - дві пляшки кон'яку. Авто, техніку, майно списати навіть командиру взводу - за спирт скільки хоч, аби саме твій комчастини був не проти.
Деякі труднощі були тільки з грифованою апаратурою, бо гбісти та восьмерики. І то, якщо втрачено по ділу, то без проблем. Тому що комчастини підтримає.
Зайві бамаги стосувались лише конспектів))) тощо.
Повна БРЕХНЯ
Щоб в совку списати зломаний(навіть не втрачений) штик-ніж до АК чи загублений бінокль - треба було заплатити 10Кратну вартість цього товару
Наприклад Бінокль в 1988 коштував в магазині - 80 рублів, щоб списати треба було внести 800 - бо це військовий варіант
Про авто в зборі - це взагалі анріал... наприклад за б/у УАЗік , в 1989 році мені особисто пропонували нову Волгу ГАЗ-24 , моє завдання було просто залишити УАЗік в обумовленому місці..
Якби його можна було за спирт списати - то навіщо пропонувати ГАЗ-24 ?

Спочатку треба навчитись хоча б читати текст.
Я ж кажу, що постійно треба спростовувати чиїсь дурні рефлексії на своє повідомлення.

Показую:
1. В тексті написано - "аби саме твій комчастини був не проти.".
Тобто, зрозуміло, якщо комчастини проти, то списувати ти будеш згідно офіційного порядку.
....
Перш ніж викладати текст написаний трошки по дебіловатому треба відразу уточнювати?
В мене два запитання
Перше - скільки ти всього знав комчастин? Двох-трьох-чотирьох...- бо якщо більше то ти ще той зальотник від якого кожен хотів спекатись
Друге - і скільки командирів частин підставляли свою пяту точку прикриваючи підлеглого?
Я не беру варіанти коли підлеглий крав для командира і того той списував...
Ясаме беру всі інші життєві варіанти втрати майна на полігоні чи під час експлуатації..

От коли сам собі даш відповіді на ці запитання - того й зрозумієш чого твій пасквіль я назвав БРЕХНЕЮ...

ПС
Виключення з правила - тільки підтверджує загальне правило.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:29

  hume написав:Появилась инфо,что выборов не будет до конца военного стану. Все фракции подписали некий меморандум. Соответственно не будет выборов не только президента, но и парламентских. Фактически депутаты утвердили себя на безлимитное пребывание у власти. Дважды не судимый отдыхает.


а как ты проведешь выборы во время войны? во время обстрелов, прилетов, постоянных воздушных тревог и т.п. с миллионами выехавших, сотнями тысяч в армии и т.д. Я не сторонник любителя асфальта и шашлыков, но давайте быть немного ближе к реальности.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:31

  fler написав:
  hume написав:Появилась инфо,что выборов не будет до конца военного стану. Все фракции подписали некий меморандум. Соответственно не будет выборов не только президента, но и парламентских.
Дякувати Богу! Не буде марної трати грошей на вибори - більше піде на ЗСУ, а також не будуть відволікатися від справ на обливання брудом одне одного, продажні голоси, торгівлю місцями у парламенті та інший непотріб.
Не обовязково проводити вибори - для того щоб змінити персоналії у владі...
Яка різниця для великого Черчіля сучасності -набір букв в прізвищі того хто за нього працює...
був єрмак - стане Порошенко...
що думаєте від цього будуть змінені формати відосиків, ступінь небритості і флісова футболка?

А от те що опозиція під цим підписується - якраз і навіює надію , що великі дядьки ,не з нашого району, трошки підтиснули фаберже піаністу , після чого він зобовязався піти на поступки...
Друге питання - чи піде?
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pirat-d написав:а как ты проведешь выборы во время войны? во время обстрелов, прилетов, постоянных воздушных тревог и т.п. с миллионами выехавших,


Ось на це точно можно не звертати уваги. Вони може й не збираються повертатися, що тепер на колінах перед бігунцями повзати ?
Але, є сподівання що до відома влади донесено авторитну думку щодо необхідності коаліційного уряду "народної довіри"
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