Додано: Чет 30 лис, 2023 22:21

budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Повна БРЕХНЯ

Щоб в совку списати зломаний(навіть не втрачений) штик-ніж до АК чи загублений бінокль - треба було заплатити 10Кратну вартість цього товару

Наприклад Бінокль в 1988 коштував в магазині - 80 рублів, щоб списати треба було внести 800 - бо це військовий варіант

Про авто в зборі - це взагалі анріал... наприклад за б/у УАЗік , в 1989 році мені особисто пропонували нову Волгу ГАЗ-24 , моє завдання було просто залишити УАЗік в обумовленому місці..

Якби його можна було за спирт списати - то навіщо пропонувати ГАЗ-24 ? Повна БРЕХНЯЩоб в совку списати зломаний(навіть не втрачений) штик-ніж до АК чи загублений бінокль - треба було заплатити 10Кратну вартість цього товаруНаприклад Бінокль в 1988 коштував в магазині - 80 рублів, щоб списати треба було внести 800 - бо це військовий варіантПро авто в зборі - це взагалі анріал... наприклад за б/у УАЗік , в 1989 році мені особисто пропонували нову Волгу ГАЗ-24 , моє завдання було просто залишити УАЗік в обумовленому місці..Якби його можна було за спирт списати - то навіщо пропонувати ГАЗ-24 ?

Спочатку треба навчитись хоча б читати текст.

Я ж кажу, що постійно треба спростовувати чиїсь дурні рефлексії на своє повідомлення.



Показую:

1. В тексті написано - "аби саме твій комчастини був не проти.".

Тобто, зрозуміло, якщо комчастини проти, то списувати ти будеш згідно офіційного порядку.

.... Спочатку треба навчитись хоча б читати текст.Я ж кажу, що постійно треба спростовувати чиїсь дурні рефлексії на своє повідомлення.Показую:1. В тексті написано - "аби саме твій комчастини був не проти.".Тобто, зрозуміло, якщо комчастини проти, то списувати ти будеш згідно офіційного порядку..... Перш ніж викладати текст написаний трошки по дебіловатому треба відразу уточнювати?

В мене два запитання

Перше - скільки ти всього знав комчастин? Двох-трьох-чотирьох...- бо якщо більше то ти ще той зальотник від якого кожен хотів спекатись

Друге - і скільки командирів частин підставляли свою пяту точку прикриваючи підлеглого?

Я не беру варіанти коли підлеглий крав для командира і того той списував...

Ясаме беру всі інші життєві варіанти втрати майна на полігоні чи під час експлуатації..



От коли сам собі даш відповіді на ці запитання - того й зрозумієш чого твій пасквіль я назвав БРЕХНЕЮ...



ПС

Виключення з правила - тільки підтверджує загальне правило. Перш ніж викладати текст написаний трошки по дебіловатому треба відразу уточнювати?В мене два запитанняПерше - скільки ти всього знав комчастин? Двох-трьох-чотирьох...- бо якщо більше то ти ще той зальотник від якого кожен хотів спекатисьДруге - і скільки командирів частин підставляли свою пяту точку прикриваючи підлеглого?Я не беру варіанти коли підлеглий крав для командира і того той списував...Ясаме беру всі інші життєві варіанти втрати майна на полігоні чи під час експлуатації..От коли сам собі даш відповіді на ці запитання - того й зрозумієш чого твій пасквіль я назвав БРЕХНЕЮ...ПСВиключення з правила - тільки підтверджує загальне правило.

Ти знов перекрутив. В мене в тексті одразу чітко вказано "аби саме твій комчастини був не проти.".Ти знов, як ти робиш завжди, намагаєшся перекрити генерацією нової дурні. Змінюєш предмет обговорення.В цей раз ще й помилково смішно.Ти розглядаєш з колокольні прапорщика старшини рідної роти, який служить в своїй частині... Або на рідному складі і т.д.Відкрий послужний список старшого офіцера... А плюс відрядження, службові справи в різних управліннях, штабах.Да навіть в одній частині і то комчастини може змінюватися кожні 3-4 роки.Це в тебе в гєсєвєгє)) сиділи приклеєні, поки не вивели у Чечню... Звідки, хто міг, одразу шкурнули.Ще раз по буквах: комчастини, якщо має змогу, то допомагає підлеглому, який втратив майно по справі, а не з халатності, крадіжки і т.д.В отому совку комчастини мав змогу. І НІЧИМ не ризикував.Ризик брав на себе посадовець управління, який затверджував акт списання. Генерал-лейтенант і вище... Йому було пох...А ніс йому на підпис п-к, якому давався магарич за напряг.Комчастини приймав рішення...І йому йшли на зустріч... не задовбуючи перевірками та докопуванням.Вищі начальники не йшли на зустріч комчастини у випадку, коли комчастини фігово виконував свої обов'язки. От тоді перевірки і т.д. Прискіпливе дотримання інструкцій.Тому було коло: командир допомагає підлеглим, задачі виконуються; вищі начальники "допомагають" тим, що не додовбуються -- командир сам приймає рішення, як краще для справи, оскільки йому видніше. Справа робиться без зайвих перешкод...А тут Фрііз пише, що майно втрачається та зношується по службових бойових справах!!!!, а вищі не допомагають -- по суті не довіряють.Бо перевірки, розслідування, інструктажі тощо -- це елемент, скажімо нехай, недовіри. Що Комчастини може сам примати правильне рішення. Про інші елементи промовчу.Звісно, що за таких обставин мало який командир частини безсилий допомогти.Ще раз по буквах -- мова не про прикриття втрати майна при крадіжках, халатності тощо.Як бачиш -- знов спростовування твоїх нових генерацій.