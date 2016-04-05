fox767676 написав: Ось на це точно можно не звертати уваги. Вони може й не збираються повертатися, що тепер на колінах перед бігунцями повзати ? Але, є сподівання що до відома влади донесено авторитну думку щодо необхідності коаліційного уряду "народної довіри"
А для цього вибори не потрібні
Треба доносити цю думку, але зелена влада на думки, які не їхні - реагує нервово Кейс Залужного тобі на роздуми
Але ти можешь такі думки доносити до влади активно, а не сидіти і чекати, що це за тебе зробить хтось інший
drevlyanin написав:В одному вже майже рік(з перервами) тває ревізія-рахують старі наволочки та простирадла, ліжка, пачки паперу та інший дріб'язок
Але в той же час:
На розбитих ракетами складах Міністерства оборони України виявили коштовну знахідку – 1,4 кг високоякісного золота, призначеного для стоматологічних цілей, вартістю орієнтовно до 3,5 млн грн. Його закинули на склади ще у 2017 році та забули про його існування – поки не почалася війна з росією. https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/202 ... ilo-zolota
Може і в шпиталі щось золоте завалялось?
Хіба що Арестович в гіпсі з америки привезе, як Семен Семеновим з комедії Гайдая.
А ось ще троха золота валялось:
за ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони, виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині. 28 кілограмів золота 60 кілограмів срібла 590 грамів металів платинової групи. "У ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було – зберігати це майно. Обставини, яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють", - підкреслили в Міноборони. https://delo.ua/politics/plati-z-zoloto ... to-426699/
budivelnik написав:Повна БРЕХНЯ Щоб в совку списати зломаний(навіть не втрачений) штик-ніж до АК чи загублений бінокль - треба було заплатити 10Кратну вартість цього товару Наприклад Бінокль в 1988 коштував в магазині - 80 рублів, щоб списати треба було внести 800 - бо це військовий варіант Про авто в зборі - це взагалі анріал... наприклад за б/у УАЗік , в 1989 році мені особисто пропонували нову Волгу ГАЗ-24 , моє завдання було просто залишити УАЗік в обумовленому місці.. Якби його можна було за спирт списати - то навіщо пропонувати ГАЗ-24 ?
Спочатку треба навчитись хоча б читати текст. Я ж кажу, що постійно треба спростовувати чиїсь дурні рефлексії на своє повідомлення.
Показую: 1. В тексті написано - "аби саме твій комчастини був не проти.". Тобто, зрозуміло, якщо комчастини проти, то списувати ти будеш згідно офіційного порядку. ....
Перш ніж викладати текст написаний трошки по дебіловатому треба відразу уточнювати? В мене два запитання Перше - скільки ти всього знав комчастин? Двох-трьох-чотирьох...- бо якщо більше то ти ще той зальотник від якого кожен хотів спекатись Друге - і скільки командирів частин підставляли свою пяту точку прикриваючи підлеглого? Я не беру варіанти коли підлеглий крав для командира і того той списував... Ясаме беру всі інші життєві варіанти втрати майна на полігоні чи під час експлуатації..
От коли сам собі даш відповіді на ці запитання - того й зрозумієш чого твій пасквіль я назвав БРЕХНЕЮ...
ПС Виключення з правила - тільки підтверджує загальне правило.
Ти знов перекрутив. В мене в тексті одразу чітко вказано "аби саме твій комчастини був не проти.".
Ти знов, як ти робиш завжди, намагаєшся перекрити генерацією нової дурні. Змінюєш предмет обговорення. В цей раз ще й помилково смішно. Ти розглядаєш з колокольні прапорщика старшини рідної роти, який служить в своїй частині... Або на рідному складі і т.д. Відкрий послужний список старшого офіцера... А плюс відрядження, службові справи в різних управліннях, штабах. Да навіть в одній частині і то комчастини може змінюватися кожні 3-4 роки. Це в тебе в гєсєвєгє)) сиділи приклеєні, поки не вивели у Чечню... Звідки, хто міг, одразу шкурнули.
Ще раз по буквах: комчастини, якщо має змогу, то допомагає підлеглому, який втратив майно по справі, а не з халатності, крадіжки і т.д. В отому совку комчастини мав змогу. І НІЧИМ не ризикував. Ризик брав на себе посадовець управління, який затверджував акт списання. Генерал-лейтенант і вище... Йому було пох... А ніс йому на підпис п-к, якому давався магарич за напряг.
Комчастини приймав рішення... І йому йшли на зустріч... не задовбуючи перевірками та докопуванням.
Вищі начальники не йшли на зустріч комчастини у випадку, коли комчастини фігово виконував свої обов'язки. От тоді перевірки і т.д. Прискіпливе дотримання інструкцій.
Тому було коло: командир допомагає підлеглим, задачі виконуються; вищі начальники "допомагають" тим, що не додовбуються -- командир сам приймає рішення, як краще для справи, оскільки йому видніше. Справа робиться без зайвих перешкод...
А тут Фрііз пише, що майно втрачається та зношується по службових бойових справах!!!!, а вищі не допомагають -- по суті не довіряють. Бо перевірки, розслідування, інструктажі тощо -- це елемент, скажімо нехай, недовіри. Що Комчастини може сам примати правильне рішення. Про інші елементи промовчу. Звісно, що за таких обставин мало який командир частини безсилий допомогти.
Ще раз по буквах -- мова не про прикриття втрати майна при крадіжках, халатності тощо.
Як бачиш -- знов спростовування твоїх нових генерацій.
drevlyanin написав:На розбитих ракетами складах Міністерства оборони України виявили коштовну знахідку – 1,4 кг високоякісного золота, призначеного для стоматологічних цілей, вартістю орієнтовно до 3,5 млн грн. Його закинули на склади ще у 2017 році та забули про його існування – поки не почалася війна з росією. https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/202 ... ilo-zolota
Може і в шпиталі щось золоте завалялось?
Хіба що Арестович в гіпсі з америки привезе, як Семен Семеновим з комедії Гайдая.[/quote] А ось ще троха золота валялось:
за ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони, виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині. 28 кілограмів золота 60 кілограмів срібла 590 грамів металів платинової групи. "У ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було – зберігати це майно. Обставини, яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють", - підкреслили в Міноборони. https://delo.ua/politics/plati-z-zoloto ... to-426699/
А ще кажуть, що списати не можна ніяк ніби.[/quote] ))))))))))))) Тут є нюанс. Кажуть, що списати важко в частинах, в яких задача - воювати, вчити; а не там нагорі (на армійських і т.п. складах). Там же вказано - "Хоча одним із завдань підрозділу було – зберігати це майно." Задача підрозділу - зберігати майно))
hume написав:Появилась инфо,что выборов не будет до конца военного стану. Все фракции подписали некий меморандум. Соответственно не будет выборов не только президента, но и парламентских. Фактически депутаты утвердили себя на безлимитное пребывание у власти. Дважды не судимый отдыхает.
а как ты проведешь выборы во время войны? во время обстрелов, прилетов, постоянных воздушных тревог и т.п. с миллионами выехавших, сотнями тысяч в армии и т.д. Я не сторонник любителя асфальта и шашлыков, но давайте быть немного ближе к реальности.
Так само як продовжувати ВС на три місяці без "стану війни"
Лише на початку наступного року Україна зможе отримати першу велику партію бомб дальнього радіусу дії з GPS-наведенням виробництва GLSDB компанії Boeing, які США адаптували для нанесення ударів на відстань майже 160 км. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters. За словами неназваного представника Пентагону, передача цих бомб очікується на початку 2024 року після того, як зразки пройдуть перевірку. За даними джерел агенції, поставка GLSDB компанією Boeing відбудеться наприкінці грудня, після чого ще кілька місяців триватимуть випробування перед відправкою в Україну. Джерело: https://censor.net/ua/n3458866
hume написав:Появилась инфо,что выборов не будет до конца военного стану. Все фракции подписали некий меморандум. Соответственно не будет выборов не только президента, но и парламентских.
Дякувати Богу! Не буде марної трати грошей на вибори - більше піде на ЗСУ, а також не будуть відволікатися від справ на обливання брудом одне одного, продажні голоси, торгівлю місцями у парламенті та інший непотріб.