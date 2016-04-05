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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 лис, 2023 22:54
Hotab написав:
Жуляны 2300м
Илу надо на взлёте 1500—2000 м, на посадке 930—1000 м.
Все прекрасно там садится.
на сайті експлуатанта волга-днепр вказано 2500.
картинка не вставляється, ссилка тутhttps://www.volga-dnepr.com/files/bookl ... inalru.pdf
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trololo
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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