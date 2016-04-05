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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5672567356745675
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:54

  Hotab написав:Жуляны 2300м
Илу надо на взлёте 1500—2000 м, на посадке 930—1000 м.
Все прекрасно там садится.


на сайті експлуатанта волга-днепр вказано 2500.
картинка не вставляється, ссилка тут
https://www.volga-dnepr.com/files/bookl ... inalru.pdf
trololo
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