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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 56735674567556765677>
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:54

  Hotab написав:Жуляны 2300м
Илу надо на взлёте 1500—2000 м, на посадке 930—1000 м.
Все прекрасно там садится.


на сайті експлуатанта волга-днепр вказано 2500.
картинка не вставляється, ссилка тут
https://www.volga-dnepr.com/files/bookl ... inalru.pdf
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:16

підари сьогодні опублікували відео удару ланцетом по аеродрому із су-25. виявилось, що високоякісний макет-обманка, молодці пацани :)
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:20

Українські компанії виготовляють близько 50 000 FPV-дронів щомісяця, потрібно – сотні тисяч.

https://forbes.ua/innovations/ukrainski ... EoaYgDNArU
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:21

  budivelnik написав:А от те що опозиція під цим підписується - якраз і навіює надію , що великі дядьки ,не з нашого району, трошки підтиснули фаберже піаністу , після чого він зобовязався піти на поступки...
Друге питання - чи піде?

Оппозиция просто продлевает себе депутатский срок до +- безлимита. Военное положение у нас, к сожалению, очень надолго.за власть держатся зубами. Сегодня великий полководец поднял тему фортификаций. Заканчивался второй год войны...))
Востаннє редагувалось hume в Чет 30 лис, 2023 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:27

  hume написав:
  budivelnik написав:А от те що опозиція під цим підписується - якраз і навіює надію , що великі дядьки ,не з нашого району, трошки підтиснули фаберже піаністу , після чого він зобовязався піти на поступки...
Друге питання - чи піде?

Опозиция просто продлевает себе депутатский срок до +- безлимита. Военное положение у нас, к сожалению, очень надолго.за власть держатся зубами. Сегодня великий полководец поднял тему фортификаций. Заканчивался второй год войны...))

Нова фаза. Окно Овертона.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 30 лис, 2023 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:ти без хамства зовсім ніяк? стримуйся трохи, бо виглядаєш як школяр. необхідна довжина смуги для іл 76 - 2500 метрів. в жулянах 2300

максимальна злітна вага а320 - 10 тон, іл-76 майже 200. трошки є різниця, правда?
Ти справді на зарплаті чи прикидаєшся?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-76
ІЛ76 -200 тонн при умові заправки 109 тонн а так заправлятись для польоту в 200км - йому не треба, тобто нормальна вага при завантаження 100 чоловік в нього десь в межах 100-120 тон, що однаково з найважчим аірбасом
Предназначен для эксплуатации на бетонированных и грунтовых аэродромах с прочностными характеристиками не ниже 0,6 МПа, . Длина разбега на взлёте составляет 1500—2000 м, а пробег при посадке 930—1000 м.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
А320-
Минимальная полоса при максимальной взлётной массе:
68тонн 1355 м
75тонн 1950 м
77тонн 2090 м
93тонн 2180 м


То як - сам вибачишся за брехню? чи а-ля дейтройт ( який на підставі фантазії про те що ХТОСЬ МІГ-робить висновок ТАК ВСЮДИ БУЛО) - почнеш брехню на брехню генерувати?
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:39

  trololo написав:підари сьогодні опублікували відео удару ланцетом по аеродрому із су-25. виявилось, що високоякісний макет-обманка, молодці пацани :)

Больше удивляет развед бпла который висит глубоко в тылу.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Оппозиция просто продлевает себе депутатский срок до +- безлимита. Военное положение у нас, к сожалению, очень надолго.за власть держатся зубами

а що, ви прихильник виборів під час широкомасштабної війни? Знаєте, напевно, як їх провести в таких умовах?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:47

  thenewepic написав:
  hume написав:Оппозиция просто продлевает себе депутатский срок до +- безлимита. Военное положение у нас, к сожалению, очень надолго.за власть держатся зубами

а що, ви прихильник виборів під час широкомасштабної війни? Знаєте, напевно, як їх провести в таких умовах?

Было бы желание. Выехавшие, как всегда, голосуют в посольстве Украины в стране пребывания.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:54

  budivelnik написав: чи а-ля дейтройт ( який на підставі фантазії про те що ХТОСЬ МІГ-робить висновок ТАК ВСЮДИ БУЛО) - почнеш брехню на брехню генерувати?

Згенерив чергову нову брехню - наче Детройт написав про "хтось міг" і вказав, що "так всюди".

Детройт написав про типову ситуацію. Яку власне бачив у багатьох частинах. І не писав, що так всюди було. Бо звісно, що були виключення. Наприклад, мабуть в тебе в гєсєвєгє, де мабуть командири шкуроїди були...

У відрядженні я майже місяць особисто приймав участь у списанні грифованої апаратури зі всього ЗАКВО, 34 Повітряної Армії ... з сотень військових частин їхали взводні, ротні і списували, списували і списували... Грифоване... Так там на порядок більші вимоги.
А звичайної апаратури, техніки та майна в штабі 34 ПА і овсім безліч...
Вже не кажучи про військові частини своєї авіаційної дивізії.
Але цілому старшині роти видніше, що воно і як було. Генеруй нові прибрехенки ще...

До речі, за техніку і майно, втрачені при бойових діях, не треба було і пляшку давати. Списували, не дивлячись навіть на правильність оформлення. Аби хоч сам акт був.
Доходило до смішного --- за відсутності приймаючого апаратуру офіцера (який відійшов по справам), її приймав рядовий Пупкін, реально рядовий боєць. Нікому на думку не спадало затримувати і напрягати приїхавшого з військової частини.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 01 гру, 2023 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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