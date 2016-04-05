budivelnik написав:А от те що опозиція під цим підписується - якраз і навіює надію , що великі дядьки ,не з нашого району, трошки підтиснули фаберже піаністу , після чого він зобовязався піти на поступки... Друге питання - чи піде?
Оппозиция просто продлевает себе депутатский срок до +- безлимита. Военное положение у нас, к сожалению, очень надолго.за власть держатся зубами. Сегодня великий полководец поднял тему фортификаций. Заканчивался второй год войны...))
Востаннє редагувалось hume в Чет 30 лис, 2023 23:28, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А от те що опозиція під цим підписується - якраз і навіює надію , що великі дядьки ,не з нашого району, трошки підтиснули фаберже піаністу , після чого він зобовязався піти на поступки... Друге питання - чи піде?
Опозиция просто продлевает себе депутатский срок до +- безлимита. Военное положение у нас, к сожалению, очень надолго.за власть держатся зубами. Сегодня великий полководец поднял тему фортификаций. Заканчивался второй год войны...))
Нова фаза. Окно Овертона.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 30 лис, 2023 23:33, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав:ти без хамства зовсім ніяк? стримуйся трохи, бо виглядаєш як школяр. необхідна довжина смуги для іл 76 - 2500 метрів. в жулянах 2300
максимальна злітна вага а320 - 10 тон, іл-76 майже 200. трошки є різниця, правда?
Ти справді на зарплаті чи прикидаєшся? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-76 ІЛ76 -200 тонн при умові заправки 109 тонн а так заправлятись для польоту в 200км - йому не треба, тобто нормальна вага при завантаження 100 чоловік в нього десь в межах 100-120 тон, що однаково з найважчим аірбасом
Предназначен для эксплуатации на бетонированных и грунтовых аэродромах с прочностными характеристиками не ниже 0,6 МПа, . Длина разбега на взлёте составляет 1500—2000 м, а пробег при посадке 930—1000 м.
budivelnik написав: чи а-ля дейтройт ( який на підставі фантазії про те що ХТОСЬ МІГ-робить висновок ТАК ВСЮДИ БУЛО) - почнеш брехню на брехню генерувати?
Згенерив чергову нову брехню - наче Детройт написав про "хтось міг" і вказав, що "так всюди".
Детройт написав про типову ситуацію. Яку власне бачив у багатьох частинах. І не писав, що так всюди було. Бо звісно, що були виключення. Наприклад, мабуть в тебе в гєсєвєгє, де мабуть командири шкуроїди були...
У відрядженні я майже місяць особисто приймав участь у списанні грифованої апаратури зі всього ЗАКВО, 34 Повітряної Армії ... з сотень військових частин їхали взводні, ротні і списували, списували і списували... Грифоване... Так там на порядок більші вимоги. А звичайної апаратури, техніки та майна в штабі 34 ПА і овсім безліч... Вже не кажучи про військові частини своєї авіаційної дивізії. Але цілому старшині роти видніше, що воно і як було. Генеруй нові прибрехенки ще...
До речі, за техніку і майно, втрачені при бойових діях, не треба було і пляшку давати. Списували, не дивлячись навіть на правильність оформлення. Аби хоч сам акт був. Доходило до смішного --- за відсутності приймаючого апаратуру офіцера (який відійшов по справам), її приймав рядовий Пупкін, реально рядовий боєць. Нікому на думку не спадало затримувати і напрягати приїхавшого з військової частини.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 01 гру, 2023 00:04, всього редагувалось 1 раз.