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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5674567556765677>
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:54

  thenewepic написав:
  hume написав:Оппозиция просто продлевает себе депутатский срок до +- безлимита. Военное положение у нас, к сожалению, очень надолго.за власть держатся зубами

а що, ви прихильник виборів під час широкомасштабної війни? Знаєте, напевно, як їх провести в таких умовах?

Порошенко проводив же
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:56

  trololo написав:
  Прохожий написав:ты дурачок?
в Жулянах ВПП привели в нерабочее состояние
а так в Жулянах садились боинги и эирбасы


ти без хамства зовсім ніяк? стримуйся трохи, бо виглядаєш як школяр. необхідна довжина смуги для іл 76 - 2500 метрів. в жулянах 2300

максимальна злітна вага а320 - 10 тон, іл-76 майже 200. трошки є різниця, правда?

Навіщо порівнювати вагу, якщо характеристики Іла відомі.

Довжина розгону на зльоті становить 1700 м (1500 м на практиці) — 1800 м (2000 м при повному навантаженні і температурі повітря від +25 °C) метрів, а пробіг при посадці 930—1000 м.

Він прекрасно б і сів, і пустий би злетів (потреба в ВПП не більше 1500 метрів для пустого) )

Щодо десанту на Гостомель - треба визнати що це була вдала операція. Втрати при десантуванні дуже невисокі як для такої операції. Інша справа , чи знали орки , що у Києві ( чи під Києвом) є САУ , які прекрасно відпрацювали по аеропорту. Я особисто слухав в готелі Чайка всю ніч з 24 на 25 лютого , як поряд стояли САУ-шки і били туди.



на сайті експлуатанта волга-днепр вказано 2500



Цифра 2500 може бути обумовлена лише одним: вимоги до дистанції перерваного зльоту.
Тобто для комерційної безпечної експлуатації.
Що це означає?
Це якщо перед відривом від ВПП буде виявлено поломку, то щоб літак можна було зупинити без зльоту в межах ВПП . Тобто треба 1500 м зоб відірватись, а ще 1000 щоб починаючи з цього місця припинити і зупинитись. 1500 до відриву + 1000 метрів для пробігу - от і 2500.

Але ж в бойових умовах , та і не тільки бойових, он вся Африка так їх експлуатує, ніхто не дивиться, чи є там 2500. Якщо достатньо насправді 1500-2000м
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 01 гру, 2023 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:00

  hume написав:
  trololo написав:підари сьогодні опублікували відео удару ланцетом по аеродрому із су-25. виявилось, що високоякісний макет-обманка, молодці пацани :)

Больше удивляет развед бпла который висит глубоко в тылу.


70км це небагато
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:02

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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:03

  Hotab написав:
Він прекрасно б і сів, і пустий би злетів (потреба в ВПП не більше 1500 метрів для пустого) )
.


я вас безумовно поважаю, але є офіційні цифри компанії, яка на них літає, там вказано 2500.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:04

trololo , читайте вище. Я додав.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:08

  Hotab написав:trololo , читайте вище. Я додав.

тепер зрозуміліше, дякую.

стосовно успішності операції - дискусійно. що їм дав гостомель? захопили то вдало, але мету для якої захоплювали - досягти не вдалось.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:20

  Hotab написав:Але ж в бойових умовах , та і не тільки бойових, он вся Африка так їх експлуатує, ніхто не дивиться, чи є там 2500. Якщо достатньо насправді 1500-2000м

Безглуздий спір, сідати в Жулянах то самогубство.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:25

trololo , для мене теж загадка таке планування. Я не бачу жодного позитивного сценарію для цих Іл -76. Навіть якщо їх би не збили на пільоті, то одна-дві машини Град своєчасно в момент посадки б відпрацювали, і на ВПП горів би Іл. А після цього на ту ВПП ще довго ніхто не сів би. Якась дурня в стилі русні.
Проте , як людина, яка бачила наші показушні навчання на Ширлані в 2017-2018 (наприклад) році, тобто вже країна воювала кілька років…
Коли над полігоном пролітає Іл-76 і з висоти метрів 600 скидає десант на машинах і без. Які начебто відразу вступають у бій. Серйозно?? Ви (генерали) знаєте на Донбасі , біля ЛБЗ , таке місце, де Іл76 може літати на висоті 600 метрів?? Його ще з відстані 100 км зніме як не С-300, то над полем бою знімуть з ПЗРК. Навіщо воно було? Таке не працює! Ну і у кацапів дуралєїв мабуть багато було.


Безглуздий спір, сідати в Жулянах то самогубство.


Без сумніву. Як і у Гостомелі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:31

  hume написав:Больше удивляет развед бпла который висит глубоко в тылу.

Нічого дивного, Орланів літає багато і мало де їх збивають. Добре хоч про них попереджають і коли дрон у небі то рух по можливості припиняється.
unicdima
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