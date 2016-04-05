Додано: Чет 30 лис, 2023 23:56

trololo написав: Прохожий написав: ты дурачок?

в Жулянах ВПП привели в нерабочее состояние

а так в Жулянах садились боинги и эирбасы ты дурачок?в Жулянах ВПП привели в нерабочее состояниеа так в Жулянах садились боинги и эирбасы



ти без хамства зовсім ніяк? стримуйся трохи, бо виглядаєш як школяр. необхідна довжина смуги для іл 76 - 2500 метрів. в жулянах 2300



максимальна злітна вага а320 - 10 тон, іл-76 майже 200. трошки є різниця, правда? ти без хамства зовсім ніяк? стримуйся трохи, бо виглядаєш як школяр. необхідна довжина смуги для іл 76 - 2500 метрів. в жулянах 2300максимальна злітна вага а320 - 10 тон, іл-76 майже 200. трошки є різниця, правда?



на сайті експлуатанта волга-днепр вказано 2500





Навіщо порівнювати вагу, якщо характеристики Іла відомі.Довжина розгону на зльоті становить 1700 м (1500 м на практиці) — 1800 м (2000 м при повному навантаженні і температурі повітря від +25 °C) метрів, а пробіг при посадці 930—1000 м.Він прекрасно б і сів, і пустий би злетів (потреба в ВПП не більше 1500 метрів для пустого) )Щодо десанту на Гостомель - треба визнати що це була вдала операція. Втрати при десантуванні дуже невисокі як для такої операції. Інша справа , чи знали орки , що у Києві ( чи під Києвом) є САУ , які прекрасно відпрацювали по аеропорту. Я особисто слухав в готелі Чайка всю ніч з 24 на 25 лютого , як поряд стояли САУ-шки і били туди.Цифра 2500 може бути обумовлена лише одним: вимоги до дистанції перерваного зльоту.Тобто для комерційної безпечної експлуатації.Що це означає?Це якщо перед відривом від ВПП буде виявлено поломку, то щоб літак можна було зупинити без зльоту в межах ВПП . Тобто треба 1500 м зоб відірватись, а ще 1000 щоб починаючи з цього місця припинити і зупинитись. 1500 до відриву + 1000 метрів для пробігу - от і 2500.Але ж в бойових умовах , та і не тільки бойових, он вся Африка так їх експлуатує, ніхто не дивиться, чи є там 2500. Якщо достатньо насправді 1500-2000м