Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:25



Безглуздий спір, сідати в Жулянах то самогубство.





, для мене теж загадка таке планування. Я не бачу жодного позитивного сценарію для цих Іл -76. Навіть якщо їх би не збили на пільоті, то одна-дві машини Град своєчасно в момент посадки б відпрацювали, і на ВПП горів би Іл. А після цього на ту ВПП ще довго ніхто не сів би. Якась дурня в стилі русні.Проте , як людина, яка бачила наші показушні навчання на Ширлані в 2017-2018 (наприклад) році, тобто вже країна воювала кілька років…Коли над полігоном пролітає Іл-76 і з висоти метрів 600 скидає десант на машинах і без. Які начебто відразу вступають у бій. Серйозно?? Ви (генерали) знаєте на Донбасі , біля ЛБЗ , таке місце, де Іл76 може літати на висоті 600 метрів?? Його ще з відстані 100 км зніме як не С-300, то над полем бою знімуть з ПЗРК. Навіщо воно було? Таке не працює! Ну і у кацапів дуралєїв мабуть багато було.Без сумніву. Як і у Гостомелі.