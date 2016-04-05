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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:03
Hotab написав:
Він прекрасно б і сів, і пустий би злетів (потреба в ВПП не більше 1500 метрів для пустого) )
.
я вас безумовно поважаю, але є офіційні цифри компанії, яка на них літає, там вказано 2500.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:04
trololo , читайте вище. Я додав.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:08
Hotab написав:trololo
, читайте вище. Я додав.
тепер зрозуміліше, дякую.
стосовно успішності операції - дискусійно. що їм дав гостомель? захопили то вдало, але мету для якої захоплювали - досягти не вдалось.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:20
Hotab написав:
Але ж в бойових умовах , та і не тільки бойових, он вся Африка так їх експлуатує, ніхто не дивиться, чи є там 2500. Якщо достатньо насправді 1500-2000м
Безглуздий спір, сідати в Жулянах то самогубство.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:25
trololo
, для мене теж загадка таке планування. Я не бачу жодного позитивного сценарію для цих Іл -76. Навіть якщо їх би не збили на пільоті, то одна-дві машини Град своєчасно в момент посадки б відпрацювали, і на ВПП горів би Іл. А після цього на ту ВПП ще довго ніхто не сів би. Якась дурня в стилі русні.
Проте , як людина, яка бачила наші показушні навчання на Ширлані в 2017-2018 (наприклад) році, тобто вже країна воювала кілька років…
Коли над полігоном пролітає Іл-76 і з висоти метрів 600 скидає десант на машинах і без. Які начебто відразу вступають у бій. Серйозно?? Ви (генерали) знаєте на Донбасі , біля ЛБЗ , таке місце, де Іл76 може літати на висоті 600 метрів?? Його ще з відстані 100 км зніме як не С-300, то над полем бою знімуть з ПЗРК. Навіщо воно було? Таке не працює! Ну і у кацапів дуралєїв мабуть багато було.
Безглуздий спір, сідати в Жулянах то самогубство.
Без сумніву. Як і у Гостомелі.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:31
hume написав:
Больше удивляет развед бпла который висит глубоко в тылу.
Нічого дивного, Орланів літає багато і мало де їх збивають. Добре хоч про них попереджають і коли дрон у небі то рух по можливості припиняється.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:35
Hotab написав:
Без сумніву. Як і у Гостомелі.
Не як, Гостомель можна зачистити, Київ не зачистиш.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:35
thenewepic написав: hume написав:
Оппозиция просто продлевает себе депутатский срок до +- безлимита. Военное положение у нас, к сожалению, очень надолго.за власть держатся зубами
а що, ви прихильник виборів під час широкомасштабної війни? Знаєте, напевно, як їх провести в таких умовах?
Я взагалі не розумію звідки виникла ця тема про якісь вибори?..
Закон не дозволяє вибори під час війни, тут нема про що говорити взагалі.
Ну і не дозволяє він їх недаремно, бо деякі громадяни не мають фізичної можливості голосувати.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:41
Hotab написав:trololo
, для мене теж загадка таке планування. Я не бачу жодного позитивного сценарію для цих Іл -76. Навіть якщо їх би не збили на пільоті, то одна-дві машини Град своєчасно в момент посадки б відпрацювали, і на ВПП горів би Іл. А після цього на ту ВПП ще довго ніхто не сів би. Якась дурня в стилі русні.
Неважко припустити, що в уяві москалів їх переможні борти висаджували б їх переможну армію пачку за пачкою, а тупі хахли всерлись би й дивились на це із тремтінням.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:42
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