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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5673567456755676
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:48

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Списати два підбиті БТРи в совку було, що два пальці об асфальт - дві пляшки кон'яку. Авто, техніку, майно списати навіть командиру взводу - за спирт скільки хоч, аби саме твій комчастини був не проти.
Деякі труднощі були тільки з грифованою апаратурою, бо гбісти та восьмерики. І то, якщо втрачено по ділу, то без проблем. Тому що комчастини підтримає.
Зайві бамаги стосувались лише конспектів))) тощо.
Повна БРЕХНЯ
Щоб в совку списати зломаний(навіть не втрачений) штик-ніж до АК чи загублений бінокль - треба було заплатити 10Кратну вартість цього товару
Наприклад Бінокль в 1988 коштував в магазині - 80 рублів, щоб списати треба було внести 800 - бо це військовий варіант
Про авто в зборі - це взагалі анріал... наприклад за б/у УАЗік , в 1989 році мені особисто пропонували нову Волгу ГАЗ-24 , моє завдання було просто залишити УАЗік в обумовленому місці..
Якби його можна було за спирт списати - то навіщо пропонувати ГАЗ-24 ?

А документ на ту Волгу был на том же бланке, что и на 469Б(в плане угнанная была)?
Легализовывать её как то была б ваша проблема(и лет 5-7 в случае чего в Заполярье)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 03:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Было бы желание. Выехавшие, как всегда, голосуют в посольстве Украины в стране пребывания

Працюєте в офісі простих рішень? Пропоную порівняти кількість людей, які були за кордоном до 24 лютого і зараз. І врахувати, що навіть в попередні голосування були черги на закордонних дільницях. Тому що посольства не гумові. Ну або голосування треба розтягувати на тиждень.
Але вибори за кордоном - це пів біди. Що робити всередині країни? Коли кожен зліт міга викликає тривогу по всій країні на невизначений час. Коли можливі реальні ракетні удари. Робити всі дільниці в бункерах? Чи аналогічно - проводити вибори протягом кількох днів? Як в рашці.
А що з мільйоном військових? Як їм організувати голосування? Привозити урни прямо на передову?

До речі, вибори під час війни означають, що діючі військові не зможуть потрапити в політику (фанати Залужного на цьому моменті засмутилися:().

І це вже не говорячи про те, що вибори - то завжди срачі, пошук компромату і взаємний чорний PR. Ми цього хочемо під час такої складної війни?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 08:08

  thenewepic написав:А що з мільйоном військових? Як їм організувати голосування? Привозити урни прямо на передову?

І це вже не говорячи про те, що вибори - то завжди срачі, пошук компромату і взаємний чорний PR. Ми цього хочемо під час такої складної війни?

так!ми цього хочемо.
Це називається демократією.
Урни підвозити під передову. Голосування хоть й 2 тижні. Взагалі не бачу в цьому проблеми.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:03

  thenewepic написав:
  hume написав:Было бы желание. Выехавшие, как всегда, голосуют в посольстве Украины в стране пребывания

Працюєте в офісі простих рішень? Пропоную порівняти кількість людей, які були за кордоном до 24 лютого і зараз. І врахувати, що навіть в попередні голосування були черги на закордонних дільницях. Тому що посольства не гумові. Ну або голосування треба розтягувати на тиждень.
Але вибори за кордоном - це пів біди. Що робити всередині країни? Коли кожен зліт міга викликає тривогу по всій країні на невизначений час. Коли можливі реальні ракетні удари. Робити всі дільниці в бункерах? Чи аналогічно - проводити вибори протягом кількох днів? Як в рашці.
А що з мільйоном військових? Як їм організувати голосування? Привозити урни прямо на передову?

До речі, вибори під час війни означають, що діючі військові не зможуть потрапити в політику (фанати Залужного на цьому моменті засмутилися:().

І це вже не говорячи про те, що вибори - то завжди срачі, пошук компромату і взаємний чорний PR. Ми цього хочемо під час такої складної війни?

ми це ви?
flyman
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  #<1 ... 5673567456755676
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