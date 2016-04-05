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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:48
budivelnik написав: detroytred написав:
Списати два підбиті БТРи в совку було, що два пальці об асфальт - дві пляшки кон'яку. Авто, техніку, майно списати навіть командиру взводу - за спирт скільки хоч, аби саме твій комчастини був не проти.
Деякі труднощі були тільки з грифованою апаратурою, бо гбісти та восьмерики. І то, якщо втрачено по ділу, то без проблем. Тому що комчастини підтримає.
Зайві бамаги стосувались лише конспектів))) тощо.
Повна БРЕХНЯ
Щоб в совку списати зломаний(навіть не втрачений) штик-ніж до АК чи загублений бінокль - треба було заплатити 10Кратну вартість цього товару
Наприклад Бінокль в 1988 коштував в магазині - 80 рублів, щоб списати треба було внести 800 - бо це військовий варіант
Про авто в зборі - це взагалі анріал... наприклад за б/у УАЗік , в 1989 році мені особисто пропонували нову Волгу ГАЗ-24 , моє завдання було просто залишити УАЗік в обумовленому місці..
Якби його можна було за спирт списати - то навіщо пропонувати ГАЗ-24 ?
А документ на ту Волгу был на том же бланке, что и на 469Б(в плане угнанная была)?
Легализовывать её как то была б ваша проблема(и лет 5-7 в случае чего в Заполярье)?
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 03:02
hume написав:
Было бы желание. Выехавшие, как всегда, голосуют в посольстве Украины в стране пребывания
Працюєте в офісі простих рішень? Пропоную порівняти кількість людей, які були за кордоном до 24 лютого і зараз. І врахувати, що навіть в попередні голосування були черги на закордонних дільницях. Тому що посольства не гумові. Ну або голосування треба розтягувати на тиждень.
Але вибори за кордоном - це пів біди. Що робити всередині країни? Коли кожен зліт міга викликає тривогу по всій країні на невизначений час. Коли можливі реальні ракетні удари. Робити всі дільниці в бункерах? Чи аналогічно - проводити вибори протягом кількох днів? Як в рашці.
А що з мільйоном військових? Як їм організувати голосування? Привозити урни прямо на передову?
До речі, вибори під час війни означають, що діючі військові не зможуть потрапити в політику (фанати Залужного на цьому моменті засмутилися:().
І це вже не говорячи про те, що вибори - то завжди срачі, пошук компромату і взаємний чорний PR. Ми цього хочемо під час такої складної війни?
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thenewepic
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 08:08
thenewepic написав:
А що з мільйоном військових? Як їм організувати голосування? Привозити урни прямо на передову?
І це вже не говорячи про те, що вибори - то завжди срачі, пошук компромату і взаємний чорний PR. Ми цього хочемо під час такої складної війни?
так!ми цього хочемо.
Це називається демократією.
Урни підвозити під передову. Голосування хоть й 2 тижні. Взагалі не бачу в цьому проблеми.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:03
thenewepic написав: hume написав:
Было бы желание. Выехавшие, как всегда, голосуют в посольстве Украины в стране пребывания
Працюєте в офісі простих рішень? Пропоную порівняти кількість людей, які були за кордоном до 24 лютого і зараз. І врахувати, що навіть в попередні голосування були черги на закордонних дільницях. Тому що посольства не гумові. Ну або голосування треба розтягувати на тиждень.
Але вибори за кордоном - це пів біди. Що робити всередині країни? Коли кожен зліт міга викликає тривогу по всій країні на невизначений час. Коли можливі реальні ракетні удари. Робити всі дільниці в бункерах? Чи аналогічно - проводити вибори протягом кількох днів? Як в рашці.
А що з мільйоном військових? Як їм організувати голосування? Привозити урни прямо на передову?
До речі, вибори під час війни означають, що діючі військові не зможуть потрапити в політику (фанати Залужного на цьому моменті засмутилися:().
І це вже не говорячи про те, що вибори - то завжди срачі, пошук компромату і взаємний чорний PR. Ми цього хочемо під час такої складної війни?
ми це ви?
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:29
Banderlog написав: thenewepic написав:
А що з мільйоном військових? Як їм організувати голосування? Привозити урни прямо на передову?
І це вже не говорячи про те, що вибори - то завжди срачі, пошук компромату і взаємний чорний PR. Ми цього хочемо під час такої складної війни?
так!ми цього хочемо.
Це називається демократією.
Урни підвозити під передову. Голосування хоть й 2 тижні. Взагалі не бачу в цьому проблеми.
Международные наблюдатели маст хэв на передовой согласно дем.выборов. Мне нравится идея, так русские пулями и артой покажут отношение к демократии нашим зарубежным бесстрашным коллегам )))
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:29
Ночью прилетело, часть черепицы с домика, где мы были сдуло, а мы были настолько уставшие в подвале, что вообще по барабану, спим дальше, даже не встали.
Психически больные люди, это я про себя. Вообще всё пох. Поддержу Долярчика, надо потихоньку менять нас, потому что у меня в мозгу происходящее вокруг меня выглядит как в мультяшный комедии сюрреализма. Потеря чувства реальности.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:49
freeze написав:
Ночью прилетело, часть черепицы с домика, где мы были сдуло, а мы были настолько уставшие в подвале, что вообще по барабану, спим дальше, даже не встали.
Психически больные люди, это я про себя. Вообще всё пох. Поддержу Долярчика, надо потихоньку менять нас, потому что у меня в мозгу происходящее вокруг меня выглядит как в мультяшный комедии сюрреализма. Потеря чувства реальности.
Армейский принцип смены будет выглядеть примерно так: Доллярчик с побратимами на ваш участок, вас с бойцами на участок Доллярчика.
Для того, чтобы было иначе, необходимо политическое решение. Да и то на местах будут сопротивляться до последнего.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:57
В чём проблема выборы в Дія провести? У каждого есть смартфрн.
Хочешь в Дія. Не хочешь иди на избирательный участок.
Всё это отговорки. Вы 73% устроили узурпацию и кайфуете, вешая лапшу электорату
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:58
Bobua написав:
Останній пункт в статті Залужного: "створення і підготовка необхідних резервів".
На жаль, люди закінчуються, а у ворога їх багато. А найголовніше — людям важко, їх потрібно міняти. Це не значить, що треба мобілізувати мільйон і направити його в передню лінію окопів. Але треба ротації проводити.
Уявіть: два сусіди. Я б'юсь зранку до вечора. А ви телевізор дивитесь. Я до вас приходжу, кажу: давай, може, поміняємося? А ви: ні, я зайнятий. Це неправильно. Скільки треба, наш підрозділ буде стояти. Три роки без ротації, три з половиною. Але ж не п'ять, не шість.
Ви навели приклад про сусіда, який не хоче з вами помінятися. Це проблема державної політики? Чи суспільства?
Це проблема самих людей. Яку б причину вони не назвали — це відмазка. А насправді це або боягузтво, або страх. Або їм все одно. Казати, мовляв, у мене погано зі здоров’ям — так у мене хлопець на протезі служить. На передовій. Я просив, щоб він туди не йшов. Але він всіх заступників вмовив і вони вмовили мене. У мене є бійці з другою групою інвалідності, з третьою — вони про це нікому не кажуть, щоб їх не звільнили. Є боєць з однією ниркою. Так, він не штурмовик, в нього сил не так багато. Але свою роботу він робить. Хто хоче, шукає можливості. Хто не хоче — причини.
Або люди підуть на війну -- або війна прийде до них...
Або звалять з країни.
"Йти на війну" варіанту не має, всі хто хотів, вже пішли.
Фактично є 2 варіанти - або війна прийде до них або валити за кордон.
Залишаться пенсіонери, військові і Залужний з Зеленським.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:04
antey1969 написав:Для того, чтобы было иначе, необходимо политическое решение. Да и то на местах будут сопротивляться до последнего.
Судя по различным источникам политическое решение о постепенной демобилизации первопроходцев принято, обсуждаются только сроки и механизм. Да и давайте прямо скажем, что мартовских 2022 года не так много и осталось в строю, максимум тысяч 200. И в течение полугода их вполне реально заменить. Тем более как я понимаю наконец ума хватило прекратить контрнаступы пешими группами на минные поля с целью сохранности дорогой западной техники. А в обороне можно меньше людей задействовать.
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