

Останній пункт в статті Залужного: "створення і підготовка необхідних резервів".



На жаль, люди закінчуються, а у ворога їх багато. А найголовніше — людям важко, їх потрібно міняти. Це не значить, що треба мобілізувати мільйон і направити його в передню лінію окопів. Але треба ротації проводити.



Уявіть: два сусіди. Я б'юсь зранку до вечора. А ви телевізор дивитесь. Я до вас приходжу, кажу: давай, може, поміняємося? А ви: ні, я зайнятий. Це неправильно. Скільки треба, наш підрозділ буде стояти. Три роки без ротації, три з половиною. Але ж не п'ять, не шість.



Ви навели приклад про сусіда, який не хоче з вами помінятися. Це проблема державної політики? Чи суспільства?



Це проблема самих людей. Яку б причину вони не назвали — це відмазка. А насправді це або боягузтво, або страх. Або їм все одно. Казати, мовляв, у мене погано зі здоров’ям — так у мене хлопець на протезі служить. На передовій. Я просив, щоб він туди не йшов. Але він всіх заступників вмовив і вони вмовили мене. У мене є бійці з другою групою інвалідності, з третьою — вони про це нікому не кажуть, щоб їх не звільнили. Є боєць з однією ниркою. Так, він не штурмовик, в нього сил не так багато. Але свою роботу він робить. Хто хоче, шукає можливості. Хто не хоче — причини.

