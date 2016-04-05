RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5674567556765677
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:09

угадайте чья цитата
“Look, we are not backing down, I am satisfied. We are fighting with the second (best) army in the world, I am satisfied,” he said, referring to the Russian military. But he added: “We are losing people, I’m not satisfied. We didn’t get all the weapons we wanted, I can’t be satisfied, but I also can’t complain too much.
https://apnews.com/article/zelenskyy-uk ... 459e6ab64b
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20858
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2322 раз.
Подякували: 3294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:11

  freeze написав:
antey1969 написав:Для того, чтобы было иначе, необходимо политическое решение. Да и то на местах будут сопротивляться до последнего.


Судя по различным источникам политическое решение о постепенной демобилизации первопроходцев принято, обсуждаются только сроки и механизм. Да и давайте прямо скажем, что мартовских 2022 года не так много и осталось в строю, максимум тысяч 200. И в течение полугода их вполне реально заменить. Тем более как я понимаю наконец ума хватило прекратить контрнаступы пешими группами на минные поля с целью сохранности дорогой западной техники. А в обороне можно меньше людей задействовать.

концепція змінилася
  Ukrainian написав:Хороші новини
"Потрібно посилитися". Зеленський заявив про необхідність прискорити будівництво фортифікаційних споруд.
"Щодо фортифікації. На всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім авдіївський, мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це куп'янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, Волинь. І також південь – Херсонська область", – зазначив він.
Окрема увага – це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатися принаймні у змішаному форматі – і офлайн також", – пояснив Зеленський.

велике будівництво а5
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33291
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1557 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Поддержу Долярчика, надо потихоньку менять нас, потому что у меня в мозгу происходящее вокруг меня выглядит как в мультяшный комедии сюрреализма. Потеря чувства реальности.

В мене було відчуття сюрреалізму коли я у відпустці опинився.
Denik
 
Повідомлень: 2703
З нами з: 23.02.09
Подякував: 576 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:16

В одном из сбитых российских беспилотников типа Shahed была обнаружена батарея, модем и SIM-карта украинского мобильного оператора "Киевстар".

Об этом сообщили OSINT-расследователи в Телеграм-канале и Институт изучения войны (ISW).

Военные аналитики со ссылкой на открытые украинские источники сообщили, что россияне используют украинские SIM-карты мобильного оператора "Киевстар" для управления дронами-камикадзе Shahed.

Эти SIM-карты также позволяют оккупантам использовать мобильную сеть "Киевстар" для отслеживания места пребывания беспилотника и изменения траектории его полета.

https://tsn.ua/ru/zbroya/v-drone-shahed ... 62143.html
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20858
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2322 раз.
Подякували: 3294 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5674567556765677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 138692
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 524223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12332
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1703)
01.12.2023 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.