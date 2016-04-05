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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5675567656775678>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:09

угадайте чья цитата
“Look, we are not backing down, I am satisfied. We are fighting with the second (best) army in the world, I am satisfied,” he said, referring to the Russian military. But he added: “We are losing people, I’m not satisfied. We didn’t get all the weapons we wanted, I can’t be satisfied, but I also can’t complain too much.
https://apnews.com/article/zelenskyy-uk ... 459e6ab64b
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:11

  freeze написав:
antey1969 написав:Для того, чтобы было иначе, необходимо политическое решение. Да и то на местах будут сопротивляться до последнего.


Судя по различным источникам политическое решение о постепенной демобилизации первопроходцев принято, обсуждаются только сроки и механизм. Да и давайте прямо скажем, что мартовских 2022 года не так много и осталось в строю, максимум тысяч 200. И в течение полугода их вполне реально заменить. Тем более как я понимаю наконец ума хватило прекратить контрнаступы пешими группами на минные поля с целью сохранности дорогой западной техники. А в обороне можно меньше людей задействовать.

концепція змінилася
  Ukrainian написав:Хороші новини
"Потрібно посилитися". Зеленський заявив про необхідність прискорити будівництво фортифікаційних споруд.
"Щодо фортифікації. На всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім авдіївський, мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це куп'янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, Волинь. І також південь – Херсонська область", – зазначив він.
Окрема увага – це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатися принаймні у змішаному форматі – і офлайн також", – пояснив Зеленський.

велике будівництво а5
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Поддержу Долярчика, надо потихоньку менять нас, потому что у меня в мозгу происходящее вокруг меня выглядит как в мультяшный комедии сюрреализма. Потеря чувства реальности.

В мене було відчуття сюрреалізму коли я у відпустці опинився.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:16

В одном из сбитых российских беспилотников типа Shahed была обнаружена батарея, модем и SIM-карта украинского мобильного оператора "Киевстар".

Об этом сообщили OSINT-расследователи в Телеграм-канале и Институт изучения войны (ISW).

Военные аналитики со ссылкой на открытые украинские источники сообщили, что россияне используют украинские SIM-карты мобильного оператора "Киевстар" для управления дронами-камикадзе Shahed.

Эти SIM-карты также позволяют оккупантам использовать мобильную сеть "Киевстар" для отслеживания места пребывания беспилотника и изменения траектории его полета.

https://tsn.ua/ru/zbroya/v-drone-shahed ... 62143.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:22

  freeze написав:Ночью прилетело, часть черепицы с домика, где мы были сдуло, а мы были настолько уставшие в подвале, что вообще по барабану, спим дальше, даже не встали.
Психически больные люди, это я про себя. Вообще всё пох. Поддержу Долярчика, надо потихоньку менять нас, потому что у меня в мозгу происходящее вокруг меня выглядит как в мультяшный комедии сюрреализма. Потеря чувства реальности.


Глибоку ротацію передової проводити звісно потрібно, або якщо керівництво країни не здатне або не хоче організувати такий процес, то могло б хоча б домовитись про тривалий режим припинення вогню для перепочинку бійців. Але для цього потрібно мати бажання, розум та хитрість на межі з підступністю до ворога а не анонсувати за кілька місяців до початку, плани наступу. Рука -обличчя. На закиди скептиків відразу даю пропозицію, що може слугувати приводом до такого припинення вогню-одночасні вибори президентів кацапії та України. До речі, це і відповідь тим людям, котрі не бачать можливості проведення виборів під час бойових дій. Скрепоносці цілком можуть клюнити на таке(при продуманій подачі з нашого боку), понадіявшись на зміну влади в Україні на більш лояльну(ха-ха-ха). Та боюся найвеличнішому і цей варіант, що серпом по фаберже.
Я звичайно не на вашому місці та не можу оцінити всієї "глибини глибин", але у вас цілком здорова реакція на ту подію і ви не психічно хворий, а раціональний. Коли в березні 2022 в будинок сусіда (за 12 метрів від мого) влучила посеред ночі мінометна міна, теж тільки на ліжку повернувся на інший бік, хоча можливо то я вже надто старий та лінивий. Ну підхопились би ви посеред сну, а що далі? Бігти в інше укриття(а воно є та чимось краще?) так можна отримати приліт під час переміщення. Не знаю як це ліпше назвати-автоматична підсвідома реакція на події чи щось наверху вас веде по правильному шляху та захищає від помилкових рухів. Ви тут на форумі взагалі приклад виваженості та раціональності, тому бажаю вам, як і всі захистникам України, і надалі залишатися таким, та здоровим і неушкодженим повернутися додому.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:36

  hume написав:Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?

может вывозил что-то ценное
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:47

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?

может вывозил что-то ценное

Рошенки
Йому ж тільки 58, резервіст, потенційний ухилянт
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 01 гру, 2023 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:49

  pesikot написав:
  hume написав:Появилась инфо,что выборов не будет до конца военного стану.

Згідно діючого законодавства, під час военного стану, вибори заборонені

Тому ця інформація , ну це як, сказати, що вода - мокра, сонце світить вдень

Вы же понимаете, что это "діюче законодавство" -- оно же не на доп-Скрижалях вслед за теми преславутыми 10ю заповедями Сверху было спущенно. Это всего лишь один из кучки ЗУ -- и меняется этот один Закон за один день -- было бы желание. В отличии от мокрости воды и света солнца.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:50

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?

может вывозил что-то ценное

Реинкарнация Наполеона пойдет на всё ради своих личных амбиций, даже если при этом пострадают интересы страны.

Человек может убрать дипломата высокого ранга из-за справедливого высказывания, и в то же время не предпринимает никаких действий когда его соратники мараются коррупцией и говорят абсолютную #уйню.

Ездит, собирает коллекцию красивых фото, размышляет с военными над картами - просто сюрреализм какой-то. Он не этим должен заниматься.
hume
 
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