Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:22

freeze написав: Ночью прилетело, часть черепицы с домика, где мы были сдуло, а мы были настолько уставшие в подвале, что вообще по барабану, спим дальше, даже не встали.

Психически больные люди, это я про себя. Вообще всё пох. Поддержу Долярчика, надо потихоньку менять нас, потому что у меня в мозгу происходящее вокруг меня выглядит как в мультяшный комедии сюрреализма. Потеря чувства реальности. Ночью прилетело, часть черепицы с домика, где мы были сдуло, а мы были настолько уставшие в подвале, что вообще по барабану, спим дальше, даже не встали.Психически больные люди, это я про себя. Вообще всё пох. Поддержу Долярчика, надо потихоньку менять нас, потому что у меня в мозгу происходящее вокруг меня выглядит как в мультяшный комедии сюрреализма. Потеря чувства реальности.

Глибоку ротацію передової проводити звісно потрібно, або якщо керівництво країни не здатне або не хоче організувати такий процес, то могло б хоча б домовитись про тривалий режим припинення вогню для перепочинку бійців. Але для цього потрібно мати бажання, розум та хитрість на межі з підступністю до ворога а не анонсувати за кілька місяців до початку, плани наступу. Рука -обличчя. На закиди скептиків відразу даю пропозицію, що може слугувати приводом до такого припинення вогню-одночасні вибори президентів кацапії та України. До речі, це і відповідь тим людям, котрі не бачать можливості проведення виборів під час бойових дій. Скрепоносці цілком можуть клюнити на таке(при продуманій подачі з нашого боку), понадіявшись на зміну влади в Україні на більш лояльну(ха-ха-ха). Та боюся найвеличнішому і цей варіант, що серпом по фаберже.Я звичайно не на вашому місці та не можу оцінити всієї "глибини глибин", але у вас цілком здорова реакція на ту подію і ви не психічно хворий, а раціональний. Коли в березні 2022 в будинок сусіда (за 12 метрів від мого) влучила посеред ночі мінометна міна, теж тільки на ліжку повернувся на інший бік, хоча можливо то я вже надто старий та лінивий. Ну підхопились би ви посеред сну, а що далі? Бігти в інше укриття(а воно є та чимось краще?) так можна отримати приліт під час переміщення. Не знаю як це ліпше назвати-автоматична підсвідома реакція на події чи щось наверху вас веде по правильному шляху та захищає від помилкових рухів. Ви тут на форумі взагалі приклад виваженості та раціональності, тому бажаю вам, як і всі захистникам України, і надалі залишатися таким, та здоровим і неушкодженим повернутися додому.