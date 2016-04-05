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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5675567656775678
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:52

  Hotab написав:trololo , для мене теж загадка таке планування. Я не бачу жодного позитивного сценарію для цих Іл -76.


То ви просто не розумієте логіки зайвохромосомних-вони б поприклеювали старі автомобільні шини на крила та корпус ІЛа, та впевнені в абсолютній захищеності полетіли б назустріч долі. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Порошенко завернули на границе


Цікавий був би коментар флер по даному випадку. Як це виглядає зі сторони Джонсона, хто саме відкликав розпорядження, з якою МЕТОЮ, чому його взагалі надали якщо дії пропонувались як "неправомірні"?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:00

  beee написав:В чём проблема выборы в Дія провести? У каждого есть смартфрн.
Хочешь в Дія. Не хочешь иди на избирательный участок.
Всё это отговорки. Вы 73% устроили узурпацию и кайфуете, вешая лапшу электорату


а для чого вибори зараз? поміняти конституцію + потратить мільярди шоб шо? є шанс, що прийдуть якісь ангели з небес, які покращать економіку чи виграють війну? ви ж розумієте, що просто перетасуються плюс мінус ті що зараз, грошові мішки перебіжуть в партію із більшим рейтингом і все. крім того, військовим не можна обиратись, поки вони служать
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:03

  sergey_sryvkin написав:
  Hotab написав:trololo , для мене теж загадка таке планування. Я не бачу жодного позитивного сценарію для цих Іл -76. Навіть якщо їх би не збили на пільоті, то одна-дві машини Град своєчасно в момент посадки б відпрацювали, і на ВПП горів би Іл. А після цього на ту ВПП ще довго ніхто не сів би. Якась дурня в стилі русні.

Неважко припустити, що в уяві москалів їх переможні борти висаджували б їх переможну армію пачку за пачкою, а тупі хахли всерлись би й дивились на це із тремтінням.


саме так. ця схема була відпрацьована за місяць до того в казахстані. всі ж розуміють, що ті "протести" були рукотворними для демонстрації сили "грузовіков імперії"?
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:06

  freeze написав:Судя по различным источникам политическое решение о постепенной демобилизации первопроходцев принято, обсуждаются только сроки и механизм.

В точку. Ви чітко відокремили політичне рішення і механізм реалізації.
Політичне рішення під тиском фронтовиків безумовно буде прийнято.
А от механізм реалізації буде покладено на кого?
Що там говорять саме про демобілізацію (а не ротацію) ГК або нещодавно, наприклад, Кривонос?

Ви ж не вважаєте, що вище військове керівництво не знає про ваші проблеми зі списанням майна, перевірками, паперами, розслідуваннями, списками, калюжами і т.д. ...

https://varta1.com.ua/news/zaluzhniy-vi ... 72478.html
"Бойове стажування" й те лише тільки планується й наврядчи надасть змоги механізму демобілізації, бо зможе перекривати тільки втрати.
Хоча по факту воно (бойстажування) вже давно йде. Але треба ж якійсь захід надати.

Перед контрнаступом *війська зтікали кров'ю, щоб виграти час для формування нових бригад...*.
Тепер треба теж вигравати час для ... див. 5 пунктів ГК (плюс шостий -- накшалт, винахід пороху).
У всіх війнах так...
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