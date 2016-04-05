То ви просто не розумієте логіки зайвохромосомних-вони б поприклеювали старі автомобільні шини на крила та корпус ІЛа, та впевнені в абсолютній захищеності полетіли б назустріч долі.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:52
Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:00
а для чого вибори зараз? поміняти конституцію + потратить мільярди шоб шо? є шанс, що прийдуть якісь ангели з небес, які покращать економіку чи виграють війну? ви ж розумієте, що просто перетасуються плюс мінус ті що зараз, грошові мішки перебіжуть в партію із більшим рейтингом і все. крім того, військовим не можна обиратись, поки вони служать
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:03
саме так. ця схема була відпрацьована за місяць до того в казахстані. всі ж розуміють, що ті "протести" були рукотворними для демонстрації сили "грузовіков імперії"?
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:06
В точку. Ви чітко відокремили політичне рішення і механізм реалізації.
Політичне рішення під тиском фронтовиків безумовно буде прийнято.
А от механізм реалізації буде покладено на кого?
Що там говорять саме про демобілізацію (а не ротацію) ГК або нещодавно, наприклад, Кривонос?
Ви ж не вважаєте, що вище військове керівництво не знає про ваші проблеми зі списанням майна, перевірками, паперами, розслідуваннями, списками, калюжами і т.д. ...
"Бойове стажування" й те лише тільки планується й наврядчи надасть змоги механізму демобілізації, бо зможе перекривати тільки втрати.
Хоча по факту воно (бойстажування) вже давно йде. Але треба ж якійсь захід надати.
Перед контрнаступом *війська зтікали кров'ю, щоб виграти час для формування нових бригад...*.
Тепер треба теж вигравати час для ... див. 5 пунктів ГК (плюс шостий -- накшалт, винахід пороху).
У всіх війнах так...
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