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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 567756785679568056815682>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:15

  hume написав:
  vitaliiangel написав:
  hume написав:Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?

может вывозил что-то ценное

Реинкарнация Наполеона пойдет на всё ради своих личных амбиций, даже если при этом пострадают интересы страны.

Человек может убрать дипломата высокого ранга из-за справедливого высказывания, и в то же время не предпринимает никаких действий когда его соратники мараются коррупцией и говорят абсолютную #уйню.

Ездит, собирает коллекцию красивых фото, размышляет с военными над картами - просто сюрреализм какой-то. Он не этим должен заниматься.

ви мало що розумієте в тік-ток технологіях
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:16

  hume написав:Ездит, собирает коллекцию красивых фото, размышляет с военными над картами - просто сюрреализм какой-то. Он не этим должен заниматься.
ранее я писал, что у них с Залужным соревнование, кто больше командир.
viewtopic.php?p=5653163#p5653163
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:18

  trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.

А леший его знает -- очередная "многоходовачка" :) Возможно ждут реальных морозов, а не -5. Сдержали 70 шахедов. А если будет 200 ракет -- фиг его знает, как оно будет :(
Насчет симметричного ответа -- тоже сильно под вопросом: ролики про "бомбежки" масква-сити как-то перестали выходить, а на ролики бомбежки условного "воронежа" всем пофиг.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:19

  hume написав:Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?

Пан майор должен был дать хотя бы копию распоряжение которым блокируется выезд. А там и есть кто этот герой. Дальше открытое рассмотрение дела в суде с правильно сформулированными требованиями понизить майора в звании, за исполнение заведомо неправомерного решения, отмена решения и Статья 365. к подписанту, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:20

  trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.

навіщо видавати наперед геніальний план, в маю розкажуть, трололи будуть аплодіровать стоя
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:23

  _hunter написав:А для чего выборы вообще проводят?


а для чого у багатьох країнах вибори не проводяться під час війни?
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:24

  vitaliiangel написав:
  trololo написав:чому не луплять, чого чекають?
ждут когда вы оформите субсидию


а може бояться, що ви таки почнете донатити?
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:28

  trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.


ІМХО варіантів бачу 2:
1) чекають сильних морозів, щоб у випадку успіху був максимальний еффект як в Ачевську в 2006 ну і нема достатньо ресурсів проводити нальоти регулярно;
2) йдуть якісь закулісні торги щодо закінчення або замороження війни і в з'язку з цим нальоти поставили на паузу.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:29

  trololo написав:а може бояться, що ви таки почнете донатити?
вам на субсидию?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:33

  trololo написав:
  _hunter написав:А для чего выборы вообще проводят?


а для чого у багатьох країнах вибори не проводяться під час війни?

А штук 5 хотя бы из этих багатьох -- назовете? -- желательно на нашем континенте :wink: Ну и не сильно "протухшие" -- лет 50 максимум...
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