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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:15
hume написав: vitaliiangel написав: hume написав:
Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?
может вывозил что-то ценное
Реинкарнация Наполеона пойдет на всё ради своих личных амбиций, даже если при этом пострадают интересы страны.
Человек может убрать дипломата высокого ранга из-за справедливого высказывания, и в то же время не предпринимает никаких действий когда его соратники мараются коррупцией и говорят абсолютную #уйню.
Ездит, собирает коллекцию красивых фото, размышляет с военными над картами - просто сюрреализм какой-то. Он не этим должен заниматься.
ви мало що розумієте в тік-ток технологіях
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:16
hume написав:
Ездит, собирает коллекцию красивых фото, размышляет с военными над картами - просто сюрреализм какой-то. Он не этим должен заниматься.
ранее я писал, что у них с Залужным соревнование, кто больше командир.viewtopic.php?p=5653163#p5653163
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:18
trololo написав:
панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді? цікава загадка, розказуйте хто що думає.
А леший его знает -- очередная "многоходовачка"
Возможно ждут реальных морозов, а не -5. Сдержали 70 шахедов. А если будет 200 ракет -- фиг его знает, как оно будет
Насчет симметричного ответа -- тоже сильно под вопросом: ролики про "бомбежки" масква-сити как-то перестали выходить, а на ролики бомбежки условного "воронежа" всем пофиг.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:19
hume написав:
Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?
Пан майор должен был дать хотя бы копию распоряжение которым блокируется выезд. А там и есть кто этот герой. Дальше открытое рассмотрение дела в суде с правильно сформулированными требованиями понизить майора в звании, за исполнение заведомо неправомерного решения, отмена решения и Статья 365. к подписанту, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:20
trololo написав:
панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?
цікава загадка, розказуйте хто що думає.
навіщо видавати наперед геніальний план, в маю розкажуть, трололи будуть аплодіровать стоя
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:23
_hunter написав:
А для чего выборы вообще проводят?
а для чого у багатьох країнах вибори не проводяться під час війни?
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:24
vitaliiangel написав: trololo написав:
чому не луплять, чого чекають?
ждут когда вы оформите субсидию
а може бояться, що ви таки почнете донатити?
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:28
trololo написав:
панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?
цікава загадка, розказуйте хто що думає.
ІМХО варіантів бачу 2:
1) чекають сильних морозів, щоб у випадку успіху був максимальний еффект як в Ачевську в 2006 ну і нема достатньо ресурсів проводити нальоти регулярно;
2) йдуть якісь закулісні торги щодо закінчення або замороження війни і в з'язку з цим нальоти поставили на паузу.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:29
trololo написав:
а може бояться, що ви таки почнете донатити?
вам на субсидию?
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:33
trololo написав: _hunter написав:
А для чего выборы вообще проводят?
а для чого у багатьох країнах вибори не проводяться під час війни?
А штук 5 хотя бы из этих багатьох -- назовете? -- желательно на нашем континенте
Ну и не сильно "протухшие" -- лет 50 максимум...
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