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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:33
vitaliiangel написав: trololo написав:
а може бояться, що ви таки почнете донатити?
вам на субсидию?
на ЗСУ, які звільнили ірпінь від зальотних підарів. схоже, місцевим підарам це стало не до вподоби
Востаннє редагувалось trololo
в П'ят 01 гру, 2023 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:36
stm написав: hume написав:
Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?
Пан майор должен был дать хотя бы копию распоряжение которым блокируется выезд. А там и есть кто этот герой. Дальше открытое рассмотрение дела в суде с правильно сформулированными требованиями понизить майора в звании, за исполнение заведомо неправомерного решения, отмена решения и Статья 365. к подписанту, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Безсердечна ви людина.
А як же "панять і прастіть"?
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drevlyanin
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:36
drevlyanin написав: trololo написав:
панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?
цікава загадка, розказуйте хто що думає.
ІМХО варіантів бачу 2:
1) чекають сильних морозів, щоб у випадку успіху був максимальний еффект як в Ачевську в 2006 ну і нема достатньо ресурсів проводити нальоти регулярно;
2) йдуть якісь закулісні торги щодо закінчення або замороження війни і в з'язку з цим нальоти поставили на паузу.
Гримучу суміш в каструлі (зовні блокада як морем, та і сушею) орки повільно гріють знизу. В каструлі тим часом щільно герметизуються зсередини.
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flyman
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:39
flyman написав: trololo написав: beee написав:
В чём проблема выборы в Дія провести? У каждого есть смартфрн.
Хочешь в Дія. Не хочешь иди на избирательный участок.
Всё это отговорки. Вы 73% устроили узурпацию и кайфуете, вешая лапшу электорату
а для чого вибори зараз? поміняти конституцію + потратить мільярди шоб шо? є шанс, що прийдуть якісь ангели з небес, які покращать економіку чи виграють війну? ви ж розумієте, що просто перетасуються плюс мінус ті що зараз, грошові мішки перебіжуть в партію із більшим рейтингом і все. крім того, військовим не можна обиратись, поки вони служать
а для чого було міняти ВФЯ? щоб шо? чи "єтодргугоє"
"Патамуша зарабативалі на вайнє"
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:42
_hunter написав: trololo написав: _hunter написав:
А для чего выборы вообще проводят?
а для чого у багатьох країнах вибори не проводяться під час війни?
А штук 5 хотя бы из этих багатьох -- назовете? -- желательно на нашем континенте
Ну и не сильно "протухшие" -- лет 50 максимум...
для вас росії, як приклада, мало бути б достатньо
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:44
stm написав: hume написав:
Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?
Пан майор должен был дать хотя бы копию распоряжение которым блокируется выезд. А там и есть кто этот герой.
Дальше открытое рассмотрение дела в суде с правильно сформулированными требованиями понизить майора в звании, за исполнение заведомо неправомерного решения
, отмена решения и Статья 365. к подписанту, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Вроде пишут просто Рада -- как раз для того, что бы имя героя не "светить".
Так зеля года с пол назад протолкнул Закон, по которому нельзя судить за "исполнение заведомо неправомерного решения"
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:45
trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?
цікава загадка, розказуйте хто що думає.
Найгірше - кацапи усвідомили, що такими ж обстрілами, як минулого року, бажаного не доб'ються, і накопичують ресурси для катастрофічного удару. Будь-яку ППО можна пробити, питання в масовості
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:46
trololo написав: _hunter написав: trololo написав:
а для чого у багатьох країнах вибори не проводяться під час війни?
А штук 5 хотя бы из этих багатьох -- назовете? -- желательно на нашем континенте
Ну и не сильно "протухшие" -- лет 50 максимум...
для вас росії, як приклада, мало бути б достатньо
так они-то, как раз, полным ходом к "выборам" и готовятся -- несменяемого на пост назначать.
Хотите и тут так же?
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:47
drevlyanin написав: stm написав: hume написав:
Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?
Пан майор должен был дать хотя бы копию распоряжение которым блокируется выезд. А там и есть кто этот герой. Дальше открытое рассмотрение дела в суде с правильно сформулированными требованиями понизить майора в звании, за исполнение заведомо неправомерного решения, отмена решения и Статья 365. к подписанту, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Безсердечна ви людина.
А як же "панять і прастіть"?
Не понять и не простить. Там 26.11.2023 ему выдали добро, а 29.11.2023 заступник Корниенко это добро ликвидировал. Пускай Корниенко объяснит почему через 2 дня надо срочно ликвидировать добро на выезд народного депутата без належного оповещения этого самого народного депутата.
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 01 гру, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:48
flyman написав: trololo написав: beee написав:
В чём проблема выборы в Дія провести? У каждого есть смартфрн.
Хочешь в Дія. Не хочешь иди на избирательный участок.
Всё это отговорки. Вы 73% устроили узурпацию и кайфуете, вешая лапшу электорату
а для чого вибори зараз? поміняти конституцію + потратить мільярди шоб шо? є шанс, що прийдуть якісь ангели з небес, які покращать економіку чи виграють війну? ви ж розумієте, що просто перетасуються плюс мінус ті що зараз, грошові мішки перебіжуть в партію із більшим рейтингом і все. крім того, військовим не можна обиратись, поки вони служать
а для чого було міняти ВФЯ? щоб шо? чи "єтодргугоє"
щоб не перетворитись на білорусь
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