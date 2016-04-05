RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 56785679568056815682>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:33

  vitaliiangel написав:
  trololo написав:а може бояться, що ви таки почнете донатити?
вам на субсидию?


на ЗСУ, які звільнили ірпінь від зальотних підарів. схоже, місцевим підарам це стало не до вподоби
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 01 гру, 2023 13:44, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5741
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2634 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:36

  stm написав:
  hume написав:Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?

Пан майор должен был дать хотя бы копию распоряжение которым блокируется выезд. А там и есть кто этот герой. Дальше открытое рассмотрение дела в суде с правильно сформулированными требованиями понизить майора в звании, за исполнение заведомо неправомерного решения, отмена решения и Статья 365. к подписанту, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


Безсердечна ви людина. :mrgreen: А як же "панять і прастіть"?
drevlyanin
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 01.04.20
Подякував: 503 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:36

  drevlyanin написав:
  trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.


ІМХО варіантів бачу 2:
1) чекають сильних морозів, щоб у випадку успіху був максимальний еффект як в Ачевську в 2006 ну і нема достатньо ресурсів проводити нальоти регулярно;
2) йдуть якісь закулісні торги щодо закінчення або замороження війни і в з'язку з цим нальоти поставили на паузу.

Гримучу суміш в каструлі (зовні блокада як морем, та і сушею) орки повільно гріють знизу. В каструлі тим часом щільно герметизуються зсередини.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33299
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:39

  flyman написав:
  trololo написав:
  beee написав:В чём проблема выборы в Дія провести? У каждого есть смартфрн.
Хочешь в Дія. Не хочешь иди на избирательный участок.
Всё это отговорки. Вы 73% устроили узурпацию и кайфуете, вешая лапшу электорату


а для чого вибори зараз? поміняти конституцію + потратить мільярди шоб шо? є шанс, що прийдуть якісь ангели з небес, які покращать економіку чи виграють війну? ви ж розумієте, що просто перетасуються плюс мінус ті що зараз, грошові мішки перебіжуть в партію із більшим рейтингом і все. крім того, військовим не можна обиратись, поки вони служать

а для чого було міняти ВФЯ? щоб шо? чи "єтодргугоє"

"Патамуша зарабативалі на вайнє"
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 17.12.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:42

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав:А для чего выборы вообще проводят?


а для чого у багатьох країнах вибори не проводяться під час війни?

А штук 5 хотя бы из этих багатьох -- назовете? -- желательно на нашем континенте :wink: Ну и не сильно "протухшие" -- лет 50 максимум...


для вас росії, як приклада, мало бути б достатньо :)
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5741
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2634 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:44

  stm написав:
  hume написав:Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?

Пан майор должен был дать хотя бы копию распоряжение которым блокируется выезд. А там и есть кто этот герой. Дальше открытое рассмотрение дела в суде с правильно сформулированными требованиями понизить майора в звании, за исполнение заведомо неправомерного решения, отмена решения и Статья 365. к подписанту, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Вроде пишут просто Рада -- как раз для того, что бы имя героя не "светить".

Так зеля года с пол назад протолкнул Закон, по которому нельзя судить за "исполнение заведомо неправомерного решения" :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 7334
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.
Найгірше - кацапи усвідомили, що такими ж обстрілами, як минулого року, бажаного не доб'ються, і накопичують ресурси для катастрофічного удару. Будь-яку ППО можна пробити, питання в масовості
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34279
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1422 раз.
Подякували: 7911 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:46

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:а для чого у багатьох країнах вибори не проводяться під час війни?

А штук 5 хотя бы из этих багатьох -- назовете? -- желательно на нашем континенте :wink: Ну и не сильно "протухшие" -- лет 50 максимум...


для вас росії, як приклада, мало бути б достатньо :)

так они-то, как раз, полным ходом к "выборам" и готовятся -- несменяемого на пост назначать. :lol: Хотите и тут так же? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 7334
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:47

  drevlyanin написав:
  stm написав:
  hume написав:Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?

Пан майор должен был дать хотя бы копию распоряжение которым блокируется выезд. А там и есть кто этот герой. Дальше открытое рассмотрение дела в суде с правильно сформулированными требованиями понизить майора в звании, за исполнение заведомо неправомерного решения, отмена решения и Статья 365. к подписанту, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


Безсердечна ви людина. :mrgreen: А як же "панять і прастіть"?

Не понять и не простить. Там 26.11.2023 ему выдали добро, а 29.11.2023 заступник Корниенко это добро ликвидировал. Пускай Корниенко объяснит почему через 2 дня надо срочно ликвидировать добро на выезд народного депутата без належного оповещения этого самого народного депутата.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 01 гру, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4317
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:48

  flyman написав:
  trololo написав:
  beee написав:В чём проблема выборы в Дія провести? У каждого есть смартфрн.
Хочешь в Дія. Не хочешь иди на избирательный участок.
Всё это отговорки. Вы 73% устроили узурпацию и кайфуете, вешая лапшу электорату


а для чого вибори зараз? поміняти конституцію + потратить мільярди шоб шо? є шанс, що прийдуть якісь ангели з небес, які покращать економіку чи виграють війну? ви ж розумієте, що просто перетасуються плюс мінус ті що зараз, грошові мішки перебіжуть в партію із більшим рейтингом і все. крім того, військовим не можна обиратись, поки вони служать

а для чого було міняти ВФЯ? щоб шо? чи "єтодргугоє"


щоб не перетворитись на білорусь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5741
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2634 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 56785679568056815682>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 138734
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 524260
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12349
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2524)
01.12.2023 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.