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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5679568056815682>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:48

  _hunter написав:так они-то, как раз, полным ходом к "выборам" и готовятся -- несменяемого на пост назначать. :lol: Хотите и тут так же? :roll:


ну так в них і воєнного стану нема. але закон є.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:50

  vitaliiangel написав:
  trololo написав:а може бояться, що ви таки почнете донатити?
вам на субсидию?

Нє раскачівайтє лодку
Нашу флюгєрную кісю(з аватару) можєт стошніть
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:53

  Faceless написав:
trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.
Найгірше - кацапи усвідомили, що такими ж обстрілами, як минулого року, бажаного не доб'ються, і накопичують ресурси для катастрофічного удару. Будь-яку ППО можна пробити, питання в масовості


ну так по оцінкам, вже достатньо накопичили для максимально потужного удару, морози на дворі, а германа всьо нєт. наскільки я розумію, масовість обмежена кількістю носіїв, а не кількістю ракет. тобто умовних 500 штук х101 за раз пустити не вийде
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:55

  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:
  trololo написав:а може бояться, що ви таки почнете донатити?
вам на субсидию?

Нє раскачівайтє лодку
Нашу флюгєрную кісю(з аватару) можєт стошніть


стошніть мене може хіба що від ваших нечитаємих простинєй, пане дислексік
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:00

  trololo написав:
  _hunter написав:так они-то, как раз, полным ходом к "выборам" и готовятся -- несменяемого на пост назначать. :lol: Хотите и тут так же? :roll:


ну так в них і воєнного стану нема. але закон є.

в таком случае -- странный пример, не находите?.. :roll:
А Закон -- как я уже писал -- "не боги горшки обжигают" -- его одним днем поменять можно.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:01

  trololo написав:
  Faceless написав:
trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.
Найгірше - кацапи усвідомили, що такими ж обстрілами, як минулого року, бажаного не доб'ються, і накопичують ресурси для катастрофічного удару. Будь-яку ППО можна пробити, питання в масовості


ну так по оцінкам, вже достатньо накопичили для максимально потужного удару, морози на дворі, а германа всьо нєт. наскільки я розумію, масовість обмежена кількістю носіїв, а не кількістю ракет. тобто умовних 500 штук х101 за раз пустити не вийде

А "за раз" и не нужно -- достаточно "быстрее, чем время перезарядки ППО".
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:02

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав:так они-то, как раз, полным ходом к "выборам" и готовятся -- несменяемого на пост назначать. :lol: Хотите и тут так же? :roll:


ну так в них і воєнного стану нема. але закон є.

в таком случае -- странный пример, не находите?.. :roll:
А Закон -- как я уже писал -- "не боги горшки обжигают" -- его одним днем поменять можно.


чого дивний? нормальний приклад. впевнений, у багатьох країнах є такий закон. може в якості контр-аргументу ви наведете приклади країн, де під час воєнного стану скасували закон про непроведення виборів та їх провели?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:03

  drevlyanin написав:
  trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.


ІМХО варіантів бачу 2:
1) чекають сильних морозів, щоб у випадку успіху був максимальний еффект як в Ачевську в 2006 ну і нема достатньо ресурсів проводити нальоти регулярно;
2) йдуть якісь закулісні торги щодо закінчення або замороження війни і в з'язку з цим нальоти поставили на паузу.

Начало зимы мне вообще не понравилось, давно такого не было. Все уже привыкли к умеренным холодам 0 +3+7 вплоть до февраля.

Редкими пусками рокет будут прощупывать наличие ПВО способного сбивать баллистику.
Основные удары будут наносить шахедами, как недавно. Нам срочно нужно что то подобное, наши глушат обычными рэбами. Да и разрушения какие-то детские после наших.

Однозначно собирают, 70 шт не вызвало серьезных проблем, хотя некоторые посидели без электроэнергии. Наверное будут собирать больше 70. Ждём
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:04

  _hunter написав:А "за раз" и не нужно -- достаточно "быстрее, чем время перезарядки ППО".


логіка підсказує, що перезарядити ППО це трошки швидше, ніж завести літаки/кораблі в пункти базування, перезарядити, і вивести на точки пусків.

на вашу думку будуть бити по енергетиці чи ні?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:05

  _hunter написав:А "за раз" и не нужно -- достаточно "быстрее, чем время перезарядки ППО".

Весь бизнес Украины готов к обстрелам, у нас конечно меньше бобров, но каждый трансформатор оркостана не защитить, а зимы там неприятнее... И "а нас то за что?!" очень смешно выглядит. Пока бам второй раз подорвался, упс...
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