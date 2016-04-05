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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:10
hume написав:
Однозначно собирают, 70 шт не вызвало серьезных проблем, хотя некоторые посидели без электроэнергии. Наверное будут собирать больше 70. Ждём
ті 70 мопедів не були націлені на енергетику. зачепили уламки (чи ппо) одну повітряну лінію, це випадковість.
цікаве питання до речі по пусковим для мопедів. чи є по ним обмеження.
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trololo
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:15
trololo написав: hume написав:
Однозначно собирают, 70 шт не вызвало серьезных проблем, хотя некоторые посидели без электроэнергии. Наверное будут собирать больше 70. Ждём
ті 70 мопедів не були націлені на енергетику. зачепили уламки (чи ппо) одну повітряну лінію, це випадковість.
цікаве питання до речі по пусковим для мопедів. чи є по ним обмеження.
А куда были нацелены 75 дронов в Киеве?
И каким то странным образом у некоторых пропал свет. Но, конечно же, это случайность
_------
Ремонтные бригады восстановили поврежденные "Шахедами"
линии электропередач.
Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, пострадали крупные магистральные ЛЭП. ---
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hume
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:21
trololo написав:
а для чого вибори зараз? поміняти конституцію + потратить мільярди шоб шо? є шанс, що прийдуть якісь ангели з небес, які покращать економіку чи виграють війну? ви ж розумієте, що просто перетасуються плюс мінус ті що зараз, грошові мішки перебіжуть в партію із більшим рейтингом і все. крім того, військовим не можна обиратись, поки вони служать
Так в Рашке тоже думают))) "Если не Путин, то кто?")))
hume написав:
По его словам, пострадали крупные магистральные ЛЭП. --
Это всё враки! Нам же сказали, сбито 71 из 75 мопедов
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Andrey2512
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:22
hume написав:
А куда были нацелены 75 дронов в Киеве?
И каким то странным образом у некоторых пропал свет. Но, конечно же, это случайность
що дивного в тому, що зачепили повітряну лінію? ви ж з києва, і чули/бачили яка була щільність стрільби. воздушки обстрілювати нема сенсу, бо швидко ремонтуються і попасти важко. стосовно цілей в мене є одне обгрунтоване припущення, але не знаю чи варто озвучувати. якщо цікаво можу в особисті.
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trololo
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:24
hume написав:
крупные магистральные ЛЭП
повідомлялось, що знеструмлено було 120 будинків (без конкретизації, приватні чи багатоквартирні), при цьому лінії до обіду вже відновили. значить або не сильно крупні, або не сильно постраждали.
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trololo
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:27
hume написав: trololo написав: hume написав:
Однозначно собирают, 70 шт не вызвало серьезных проблем, хотя некоторые посидели без электроэнергии. Наверное будут собирать больше 70. Ждём
ті 70 мопедів не були націлені на енергетику. зачепили уламки (чи ппо) одну повітряну лінію, це випадковість.
цікаве питання до речі по пусковим для мопедів. чи є по ним обмеження.
А куда были нацелены 75 дронов в Киеве?
И каким то странным образом у некоторых пропал свет. Но, конечно же, это случайность
_------
Ремонтные бригады восстановили поврежденные "Шахедами"
линии электропередач.
Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, пострадали крупные магистральные ЛЭП. ---
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трололо наводчік?
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flyman
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:30
Andrey2512 написав: hume написав:
По его словам, пострадали крупные магистральные ЛЭП. --
Это всё враки! Нам же сказали, сбито 71 из 75 мопедов
взагалі то уточнили потім що 74/75. вам особисто ніхто не заважає вірити кацапам. до речі, що вони сказали по результатами тієї атаки? бо я після "успішної" балістики по "складу в девічкам" зрозумів, що вони брехати менше не почали.
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trololo
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:31
flyman написав:
трололо наводчік?
тікай з подвалу, зараз із собесу вийду і тут же наведу
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trololo
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