Да дайтє ужє кісє сєльодкі...
Надвечір наш В2В $-ТЦК-$ повернеться - ото будуть вам і перевибори, і ротації, і кахфе до комендантської години із таксі у вигляді камуфльованих VW T4/T5 на вихіді.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Да дайтє ужє кісє сєльодкі...
Надвечір наш В2В $-ТЦК-$ повернеться - ото будуть вам і перевибори, і ротації, і кахфе до комендантської години із таксі у вигляді камуфльованих VW T4/T5 на вихіді.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:55
не факт, їх пускають по 5 шт із автомобільної платформи, плюс там до кожного здається йде твердопаливний прискорювач. звичайно, така платформа і прискорювач це не ту-95, але все таки там якісь обмеження мають бути. як приклад можна проаналізувати той пуск 75 пуск недавній. це 15 пускових, і по часу їм синхронізувати підльот різними маршрутами вдалось не на 100%. заходили 4 години групами із зазором по часу, тому збивати було трохи легше, ніж якщо б всі 70 чи 40 зайшли одночасно. але вчаться, с.ки..
Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:02
Я у відео почув прямі слова ПАПа "атака на єдність...".
Тепер навіть не знаю хто правий: Ви в отому запереченні на моє повідомлення з посиланням на Портнікова чи екс-президент.
Розтулмачте з цього приводу.
Тільки не в стилі, що це дрібниці типу хайпа.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:44
Детройт, Вам спасибо за "Безуглая действует по просьбе лиц" это похоже на правду в ходе последних событий видите, даже Вы понимаете что её надо уволить из комитета и у правительства есть все рычаги сделать это. По Порошенко видео шикарно, молодец. Я все же с середины думаю что это предвыборная борьба, но если нет должного оповещения народного депутата - это жир, всё верно и Корниенко пиздец за препятствование депутату. Должности и Законы и ответственность имеют очень большую взаимосвязь. В Законах Украины депутат даже в военное положение наделён очень приятными представительскими полномочиями, которые обязательны к исполнению и препятствие их исполнению ведёт к прямому наказанию в данном случае для Корниенко
Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:51
Здравствуйте .
А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ?
Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....?
Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?
Надо же его убедить как то ,что кроме того как устраивать свое будущее и своих детей ,НЕ НАДО было быть ОСНОВАТЕЛЕМ партии регионов .
Вот его и оставили подумать над этим , а за разом приготовить кружечку , ложечку , чесночок , и еще многое для комфортного пребывания в местах не далеких но и не близких к обществу .
Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:57
Вы ,прямо сказать , сегодня в ударе !
Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Маю велику повагу до Вас. Аля мені як звичайній людині не приходило, Ви неодноразово писали про `дії` так ось тут це просто жесть - нема законів, немає порядку, що це таке взагалі? ярмак і кірієнко гірше путіна вже і прямо зараз, нажаль сьогодні в початок зими, до моєї останньої надії прийшло `осознаніє`.
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