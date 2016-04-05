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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5680568156825683
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да дайтє ужє кісє сєльодкі...
Надвечір наш В2В $-ТЦК-$ повернеться - ото будуть вам і перевибори, і ротації, і кахфе до комендантської години із таксі у вигляді камуфльованих VW T4/T5 на вихіді.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:55

  Faceless написав: Але на додачу до ракет є шахєди, які якраз не обмежені щодо носіїв.


не факт, їх пускають по 5 шт із автомобільної платформи, плюс там до кожного здається йде твердопаливний прискорювач. звичайно, така платформа і прискорювач це не ту-95, але все таки там якісь обмеження мають бути. як приклад можна проаналізувати той пуск 75 пуск недавній. це 15 пускових, і по часу їм синхронізувати підльот різними маршрутами вдалось не на 100%. заходили 4 години групами із зазором по часу, тому збивати було трохи легше, ніж якщо б всі 70 чи 40 зайшли одночасно. але вчаться, с.ки..
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:02

  stm написав:
  hume написав:Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?

Пан майор должен был дать хотя бы копию распоряжение которым блокируется выезд. А там и есть кто этот герой. Дальше открытое рассмотрение дела в суде с правильно сформулированными требованиями понизить майора в звании, за исполнение заведомо неправомерного решения, отмена решения и Статья 365. к подписанту, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Я у відео почув прямі слова ПАПа "атака на єдність...".
Тепер навіть не знаю хто правий: Ви в отому запереченні на моє повідомлення з посиланням на Портнікова чи екс-президент.
Розтулмачте з цього приводу.
Тільки не в стилі, що це дрібниці типу хайпа.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:44

  detroytred написав:Я у відео почув прямі слова ПАПа "атака на єдність...".
Тепер навіть не знаю хто правий: Ви в отому запереченні на моє повідомлення з посиланням на Портнікова чи екс-президент.
Розтулмачте з цього приводу.
Тільки не в стилі, що це дрібниці типу хайпа.

Детройт, Вам спасибо за "Безуглая действует по просьбе лиц" это похоже на правду в ходе последних событий :) видите, даже Вы понимаете что её надо уволить из комитета и у правительства есть все рычаги сделать это. По Порошенко видео шикарно, молодец. Я все же с середины думаю что это предвыборная борьба, но если нет должного оповещения народного депутата - это жир, всё верно и Корниенко пиздец за препятствование депутату. Должности и Законы и ответственность имеют очень большую взаимосвязь. В Законах Украины депутат даже в военное положение наделён очень приятными представительскими полномочиями, которые обязательны к исполнению и препятствие их исполнению ведёт к прямому наказанию в данном случае для Корниенко :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:51

  stm написав:
  hume написав:Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.
Кто же это мог сделать...?

Пан майор должен был дать хотя бы копию распоряжение которым блокируется выезд. А там и есть кто этот герой. Дальше открытое рассмотрение дела в суде с правильно сформулированными требованиями понизить майора в звании, за исполнение заведомо неправомерного решения, отмена решения и Статья 365. к подписанту, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


Здравствуйте .
А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ?
Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....?
Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?

Надо же его убедить как то ,что кроме того как устраивать свое будущее и своих детей ,НЕ НАДО было быть ОСНОВАТЕЛЕМ партии регионов .
Вот его и оставили подумать над этим , а за разом приготовить кружечку , ложечку , чесночок , и еще многое для комфортного пребывания в местах не далеких но и не близких к обществу .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:57

  stm написав:
  _hunter написав:А "за раз" и не нужно -- достаточно "быстрее, чем время перезарядки ППО".

Весь бизнес Украины готов к обстрелам, у нас конечно меньше бобров, но каждый трансформатор оркостана не защитить, а зимы там неприятнее... И "а нас то за что?!" очень смешно выглядит. Пока бам второй раз подорвался, упс...


Вы ,прямо сказать , сегодня в ударе !
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:не приходило в голову

Маю велику повагу до Вас. Аля мені як звичайній людині не приходило, Ви неодноразово писали про `дії` так ось тут це просто жесть - нема законів, немає порядку, що це таке взагалі? ярмак і кірієнко гірше путіна вже і прямо зараз, нажаль сьогодні в початок зими, до моєї останньої надії прийшло `осознаніє`.
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