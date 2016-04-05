Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:51

stm написав: hume написав: Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.

Кто же это мог сделать...? Це пздц. Порошенко завернули на границе. Отозвали его разрешение на пересечение границы.Кто же это мог сделать...?

Пан майор должен был дать хотя бы копию распоряжение которым блокируется выезд. А там и есть кто этот герой. Дальше открытое рассмотрение дела в суде с правильно сформулированными требованиями понизить майора в звании, за исполнение заведомо неправомерного решения, отмена решения и Статья 365. к подписанту, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Пан майор должен был дать хотя бы копию распоряжение которым блокируется выезд. А там и есть кто этот герой. Дальше открытое рассмотрение дела в суде с правильно сформулированными требованиями понизить майора в звании, за исполнение заведомо неправомерного решения, отмена решения и Статья 365. к подписанту, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Здравствуйте .А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ?Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....?Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?Надо же его убедить как то ,что кроме того как устраивать свое будущее и своих детей ,НЕ НАДО было быть ОСНОВАТЕЛЕМ партии регионов .Вот его и оставили подумать над этим , а за разом приготовить кружечку , ложечку , чесночок , и еще многое для комфортного пребывания в местах не далеких но и не близких к обществу .