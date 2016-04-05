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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5682568356845685>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:30

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:
ну так в них і воєнного стану нема. але закон є.

в таком случае -- странный пример, не находите?.. :roll:
А Закон -- как я уже писал -- "не боги горшки обжигают" -- его одним днем поменять можно.


чого дивний? нормальний приклад. впевнений, у багатьох країнах є такий закон. може в якості контр-аргументу ви наведете приклади країн, де під час воєнного стану скасували закон про непроведення виборів та їх провели?

Забавно: вы выдвинули рандомный аргумент, но его примеры я должен приводить? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:32

  trololo написав:
  _hunter написав:А "за раз" и не нужно -- достаточно "быстрее, чем время перезарядки ППО".


логіка підсказує, що перезарядити ППО це трошки швидше, ніж завести літаки/кораблі в пункти базування, перезарядити, і вивести на точки пусків.

на вашу думку будуть бити по енергетиці чи ні?

быстрее -- это первые 10-20-н ракет. Если счет пойдет на сотни -- все может стать несколько интереснее.

думаю да -- как пойдут настоящие морозы -- будут бить.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Надо же его убедить как то ,что кроме того как устраивать свое будущее и своих детей ,НЕ НАДО было быть ОСНОВАТЕЛЕМ партии регионов .
Вот его и оставили подумать над этим , а за разом приготовить кружечку , ложечку , чесночок , и еще многое для комфортного пребывания в местах не далеких но и не близких к обществу .

Тоді і Зеленського не треба випускати, бо в нього вже є віла в Італії, яку сдавали росіянам під час великої війни. Життя по понятіям, а не по закону, як зараз, закінчиться на шконці, а Луценко подарує йому свій перевірений кухлик.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:36

Первый вице-спикер Александр Корниенко говорит, что отменил международную командировку нардепа и пятого президента Украины Петра Порошенко после получения письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого он не может разглашать.﻿ Об этом Корниенко заявил в эфире национального телемарафона.

"Он (Порошенко -ред.) указывал как основное основание - участие в непарламентском мероприятии, партийном форуме Международного демократического союза, сообщества, в которое, наверное, входит "Европейская солидарность". Он писал, что параллельно с этим будут какие-то еще встречи высокого уровня.
По нашим внутренним принципам участие в партийных мероприятиях допускается, но когда поступило письмо ДСК (для служебного пользования, - ред), которое я не могу комментировать, мы вынуждены были отменить эту командировку", – сказал Корниенко.
содержание письма "а рыбок кто кормить будет?"

Разговоры о разногласиях между Зеленским и Залужным начались после интервью главкома тому же The Economist в начале ноября. Тогда Залужный сказал, что ситуация на фронте зашла в тупик, а «глубокого и красивого прорыва», скорее всего, не будет.

Зеленский не согласился с главнокомандующим и сказал, что не считает ситуацию на фронте патовой. 20 ноября в интервью британской The Sun президент заявил, что во время войны раскол в высшем руководстве страны недопустим. «При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии», — заявил украинский лидер.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:00

  vitaliiangel написав:угадайте чья цитата
“Look, we are not backing down, I am satisfied. We are fighting with the second (best) army in the world, I am satisfied,” he said, referring to the Russian military. But he added: “We are losing people, I’m not satisfied. We didn’t get all the weapons we wanted, I can’t be satisfied, but I also can’t complain too much.
https://apnews.com/article/zelenskyy-uk ... 459e6ab64b

Что не правильно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:02

  trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.

Где-то читал, что единственная станция для зарядки кораблей ракетами находится в Севастополе, в Новососийске такой нет, поэтому ракеты и накапливаются в Крыму. Ну а основная масса ракетонесущих кораблей сейчас спрятана от ударов морскими дронами именно в Новососсийске.


P.S. Из "старенького":
Перший прототип українського ЗРК великої дальності "Кільчень" КБ "Південне" обіцяє зробити за 3 роки
08 листопада 2021
...
"Декларована вірогідність ураження однієї аеродинамічної цілі – 0,8, балістичної – 0,6. Але при цьому ми говоримо, що кожен комплекс, підкреслюю, не система, а кожен окремо взятий комплекс (мінімальна кількість пускових - 3, тобто одна батарєя - ред.) може працювати в автономному режимі.

Кожен комплекс здатен одночасно проводити стрільбу по 12 цілях", - відзначив Валерій Перьков.

При цьому, заявлені ТТХ ЗРС "Кільчень" доволі амбітні – дозвукові аеродинамічні цілі виявляються на відстані до 400 км й можуть бути знищені на відстані у 280 км, надзвукові винищувачі - на дальності близько 130 кілометрів, балістичні цілі на відстані до 44 кілометрів (декларовані параметри відповідають "максимальним" можливостям системи).
...

https://defence-ua.com/people_and_compa ... -5276.html

У 5-6 разів дешевше за ЗРК Patriot : КБ "Південне" представило нову універсальну ЗРС "Кільчень" з дальністю до 280 км (відео)
25 квітня 2021
...
"Закупівлю комплексів ЗРС ("Кільчень") також можна порівняти з закупівлею комплексів Patriot. Якщо на чаші терезів з одного боку вартість комплексу Patriot, з іншого боку близько п'яти, шести комплексів нашої зенітно-ракетної системи", - додав Олександр Кушнарьов.

https://defence-ua.com/news/v_5_6_raziv ... -3505.html
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:05

  ЛАД написав:Что не правильно?
я не давал оценок.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:28

  lapay написав:
  холява написав:Надо же его убедить как то ,что кроме того как устраивать свое будущее и своих детей ,НЕ НАДО было быть ОСНОВАТЕЛЕМ партии регионов .
Вот его и оставили подумать над этим , а за разом приготовить кружечку , ложечку , чесночок , и еще многое для комфортного пребывания в местах не далеких но и не близких к обществу .

Тоді і Зеленського не треба випускати, бо в нього вже є віла в Італії, яку сдавали росіянам під час великої війни. Життя по понятіям, а не по закону, як зараз, закінчиться на шконці, а Луценко подарує йому свій перевірений кухлик.

як в серіалі про слугу
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:29

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Что не правильно?
я не давал оценок.

Так дайте.
я не поверил своим глазам когда утром прочитал...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:30

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:угадайте чья цитата
“Look, we are not backing down, I am satisfied. We are fighting with the second (best) army in the world, I am satisfied,” he said, referring to the Russian military. But he added: “We are losing people, I’m not satisfied. We didn’t get all the weapons we wanted, I can’t be satisfied, but I also can’t complain too much.
https://apnews.com/article/zelenskyy-uk ... 459e6ab64b

Что не правильно?

півроку тому це була "зрада", "іпсо" і "наротіви", 3в1
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