Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:40

холява написав: А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ?

Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....?

Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?

А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ?Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....?Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?

погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР.не расследование, не подозрение, не острова как вы пишите а просто один из депутатов (а точнее называют ФИО главы партии зеленых) решил "поднасрать" (или получил указание свыше) и отменил командировку. а нет командировки - вот погранцы и не выпустили.а вы уже прямо с места в карьер пошли.банальная возьня между власть имущими. и пофик им на войну - главное свои какие то вопросы решать. и главное ничего не будет за это - как говорил мой начальник даже если в законе написано что что то делать нельзя но наказание за это не прописано то делай что хочешь. максимум пальчиком погрозят.