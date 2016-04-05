зачем, чтобы развести новый срач? если вы не заметили, я в политических срачах не участвую. Фраза "не поверить своим глазам" оценкой не является. Это выражение эмоции (восторг, удивление, возможно шок от увиденного).
“Look, we are not backing down, I am satisfied. We are fighting with the second (best) army in the world, I am satisfied,” he said, referring to the Russian military. But he added: “We are losing people, I’m not satisfied. We didn’t get all the weapons we wanted, I can’t be satisfied, but I also can’t complain too much. https://apnews.com/article/zelenskyy-uk ... 459e6ab64b
Что не правильно? ------------------------- півроку тому це була "зрада", "іпсо" і "наротіви", 3в1
Война это процесс, а не событие. Ситуация меняется.
холява написав:А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ? Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....? Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?
погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР. не расследование, не подозрение, не острова как вы пишите а просто один из депутатов (а точнее называют ФИО главы партии зеленых) решил "поднасрать" (или получил указание свыше) и отменил командировку. а нет командировки - вот погранцы и не выпустили. а вы уже прямо с места в карьер пошли. банальная возьня между власть имущими. и пофик им на войну - главное свои какие то вопросы решать. и главное ничего не будет за это - как говорил мой начальник даже если в законе написано что что то делать нельзя но наказание за это не прописано то делай что хочешь. максимум пальчиком погрозят.