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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5682568356845685
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:33

  ЛАД написав:Так дайте.
зачем, чтобы развести новый срач? если вы не заметили, я в политических срачах не участвую. Фраза "не поверить своим глазам" оценкой не является. Это выражение эмоции (восторг, удивление, возможно шок от увиденного).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:39

  flyman написав:------------------------
ЛАД
  vitaliiangel написав:угадайте чья цитата
“Look, we are not backing down, I am satisfied. We are fighting with the second (best) army in the world, I am satisfied,” he said, referring to the Russian military. But he added: “We are losing people, I’m not satisfied. We didn’t get all the weapons we wanted, I can’t be satisfied, but I also can’t complain too much.
https://apnews.com/article/zelenskyy-uk ... 459e6ab64b

Что не правильно?
-------------------------
півроку тому це була "зрада", "іпсо" і "наротіви", 3в1

Война это процесс, а не событие.
Ситуация меняется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:40

  холява написав:А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ?
Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....?
Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?


погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР.
не расследование, не подозрение, не острова как вы пишите а просто один из депутатов (а точнее называют ФИО главы партии зеленых) решил "поднасрать" (или получил указание свыше) и отменил командировку. а нет командировки - вот погранцы и не выпустили.
а вы уже прямо с места в карьер пошли.
банальная возьня между власть имущими. и пофик им на войну - главное свои какие то вопросы решать. и главное ничего не будет за это - как говорил мой начальник даже если в законе написано что что то делать нельзя но наказание за это не прописано то делай что хочешь. максимум пальчиком погрозят.
mephala
 
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