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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5682568356845685
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:33

  ЛАД написав:Так дайте.
зачем, чтобы развести новый срач? если вы не заметили, я в политических срачах не участвую. Фраза "не поверить своим глазам" оценкой не является. Это выражение эмоции (восторг, удивление, возможно шок от увиденного).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:39

  flyman написав:------------------------
ЛАД
  vitaliiangel написав:угадайте чья цитата
“Look, we are not backing down, I am satisfied. We are fighting with the second (best) army in the world, I am satisfied,” he said, referring to the Russian military. But he added: “We are losing people, I’m not satisfied. We didn’t get all the weapons we wanted, I can’t be satisfied, but I also can’t complain too much.
https://apnews.com/article/zelenskyy-uk ... 459e6ab64b

Что не правильно?
-------------------------
півроку тому це була "зрада", "іпсо" і "наротіви", 3в1

Война это процесс, а не событие.
Ситуация меняется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:40

  холява написав:А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ?
Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....?
Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?


погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР.
не расследование, не подозрение, не острова как вы пишите а просто один из депутатов (а точнее называют ФИО главы партии зеленых) решил "поднасрать" (или получил указание свыше) и отменил командировку. а нет командировки - вот погранцы и не выпустили.
а вы уже прямо с места в карьер пошли.
банальная возьня между власть имущими. и пофик им на войну - главное свои какие то вопросы решать. и главное ничего не будет за это - как говорил мой начальник даже если в законе написано что что то делать нельзя но наказание за это не прописано то делай что хочешь. максимум пальчиком погрозят.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:17

У КНЕУ магістрам видали повістки в армію. Вони ще не встигли захистити дипломи (захист має бути десь -надцятого грудня). Цікаво, як в інших вишах України?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:19

  fler написав:У КНЕУ магістрам видали повістки в армію. Вони ще не встигли захистити дипломи (захист має бути десь -надцятого грудня). Цікаво, як в інших вишах України?

Возраст? Указ с 25 лет даже не подписан, до 25 лет только по собственному желанию.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:33

  fler написав:У КНЕУ магістрам видали повістки в армію. Вони ще не встигли захистити дипломи (захист має бути десь -надцятого грудня). Цікаво, як в інших вишах України?

Не УРСР, а вільна.
Скажуть, хто не принесе довідку з ТЦК не видадуть диплом.
На форумі писали "нема кадрів зібрати дрон".
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:57

  lapay написав:
  холява написав:Надо же его убедить как то ,что кроме того как устраивать свое будущее и своих детей ,НЕ НАДО было быть ОСНОВАТЕЛЕМ партии регионов .
Вот его и оставили подумать над этим , а за разом приготовить кружечку , ложечку , чесночок , и еще многое для комфортного пребывания в местах не далеких но и не близких к обществу .

Тоді і Зеленського не треба випускати, бо в нього вже є віла в Італії, яку сдавали росіянам під час великої війни. Життя по понятіям, а не по закону, як зараз, закінчиться на шконці, а Луценко подарує йому свій перевірений кухлик.



))))))

Про дом в Италии первый раз слышу .....

Хотя меня уже вообще ничего не удивляет .
Выше я уже написал , что все эти однообразные лица в политике уже обрыдлы .
Я вообще перестал включать телевизор .Все новости я все равно получаю быстрее всех , стоит только появится в госпитале или в ЛСБ.
Там ВСЕ НА ЛИЦО .ВСЕ новости .
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:06

  mephala написав:
  холява написав:А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ?
Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....?
Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?


погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР.
не расследование, не подозрение, не острова как вы пишите а просто один из депутатов (а точнее называют ФИО главы партии зеленых) решил "поднасрать" (или получил указание свыше) и отменил командировку. а нет командировки - вот погранцы и не выпустили.
а вы уже прямо с места в карьер пошли.
банальная возьня между власть имущими. и пофик им на войну - главное свои какие то вопросы решать. и главное ничего не будет за это - как говорил мой начальник даже если в законе написано что что то делать нельзя но наказание за это не прописано то делай что хочешь. максимум пальчиком погрозят.


Я высказал свои несколько предположений , которые оказались ошибочными .
Мне необходимо было смело написать , что как всегда произошло недоразумение , в результате которого ,все замазались в дерьмо . Это дает общее суждение о отношениях среди политиков .
В общем вы правы .
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:07

Черчиль, холодна війна, НАТО, Крим, Донбас...

Черчиль, холодна війна, НАТО, Крим, Донбас...
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 01 гру, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:10

  trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.

Що тут загадкового?
На попередній удар(в 2022) виробляли зброю 15 років.
На теперішній (в 2023) - один рік.
Просто не мають чим, навіть якщо наростили виробництво в декілька разів(я в це не вірю).
Аналогічно по цілях. Якщо були сильно вразливі(вигідні для ураження) цілі, то по них вже відпрацювали в 2022.
andrijk777
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