зачем, чтобы развести новый срач? если вы не заметили, я в политических срачах не участвую. Фраза "не поверить своим глазам" оценкой не является. Это выражение эмоции (восторг, удивление, возможно шок от увиденного).
“Look, we are not backing down, I am satisfied. We are fighting with the second (best) army in the world, I am satisfied,” he said, referring to the Russian military. But he added: “We are losing people, I’m not satisfied. We didn’t get all the weapons we wanted, I can’t be satisfied, but I also can’t complain too much. https://apnews.com/article/zelenskyy-uk ... 459e6ab64b
Что не правильно? ------------------------- півроку тому це була "зрада", "іпсо" і "наротіви", 3в1
Война это процесс, а не событие. Ситуация меняется.
холява написав:А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ? Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....? Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?
погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР. не расследование, не подозрение, не острова как вы пишите а просто один из депутатов (а точнее называют ФИО главы партии зеленых) решил "поднасрать" (или получил указание свыше) и отменил командировку. а нет командировки - вот погранцы и не выпустили. а вы уже прямо с места в карьер пошли. банальная возьня между власть имущими. и пофик им на войну - главное свои какие то вопросы решать. и главное ничего не будет за это - как говорил мой начальник даже если в законе написано что что то делать нельзя но наказание за это не прописано то делай что хочешь. максимум пальчиком погрозят.
холява написав:Надо же его убедить как то ,что кроме того как устраивать свое будущее и своих детей ,НЕ НАДО было быть ОСНОВАТЕЛЕМ партии регионов . Вот его и оставили подумать над этим , а за разом приготовить кружечку , ложечку , чесночок , и еще многое для комфортного пребывания в местах не далеких но и не близких к обществу .
Тоді і Зеленського не треба випускати, бо в нього вже є віла в Італії, яку сдавали росіянам під час великої війни. Життя по понятіям, а не по закону, як зараз, закінчиться на шконці, а Луценко подарує йому свій перевірений кухлик.
))))))
Про дом в Италии первый раз слышу .....
Хотя меня уже вообще ничего не удивляет . Выше я уже написал , что все эти однообразные лица в политике уже обрыдлы . Я вообще перестал включать телевизор .Все новости я все равно получаю быстрее всех , стоит только появится в госпитале или в ЛСБ. Там ВСЕ НА ЛИЦО .ВСЕ новости .
холява написав:А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ? Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....? Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?
погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР. не расследование, не подозрение, не острова как вы пишите а просто один из депутатов (а точнее называют ФИО главы партии зеленых) решил "поднасрать" (или получил указание свыше) и отменил командировку. а нет командировки - вот погранцы и не выпустили. а вы уже прямо с места в карьер пошли. банальная возьня между власть имущими. и пофик им на войну - главное свои какие то вопросы решать. и главное ничего не будет за это - как говорил мой начальник даже если в законе написано что что то делать нельзя но наказание за это не прописано то делай что хочешь. максимум пальчиком погрозят.
Я высказал свои несколько предположений , которые оказались ошибочными . Мне необходимо было смело написать , что как всегда произошло недоразумение , в результате которого ,все замазались в дерьмо . Это дает общее суждение о отношениях среди политиков . В общем вы правы .
trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?
цікава загадка, розказуйте хто що думає.
Що тут загадкового? На попередній удар(в 2022) виробляли зброю 15 років. На теперішній (в 2023) - один рік. Просто не мають чим, навіть якщо наростили виробництво в декілька разів(я в це не вірю). Аналогічно по цілях. Якщо були сильно вразливі(вигідні для ураження) цілі, то по них вже відпрацювали в 2022.