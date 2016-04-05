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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5683568456855686
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:40

  trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.

Цікава

Минулого року ракетні удари рашистів по нашій єнергетиці мали фактор раптовості. Тому всю зиму вони мали єфект - графіки відключень по всій країні + позапланові відключення.
У нас був один день, коли всю область на 12 годин позапланово відключили від єлектрики
Рік тому в моєму районі вже був графік 3 на 6. 3 години - є(в реальності меньше), 6 годин - немає(в реальності більше)

Але почали закуповувати генератори і життя почало налогоджуватись

В цьому році фактора раптовості вже немає. Всі готові

ІМХО нанесуть ракетний удар по єнергетиці, але це буде масованний удар по 2-3 місцям(розпилятись не будуть), щоб це призвело до проблем з єлектрикою по всій Україні.
До речі, попереду морозні дні та ночі
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

цікаво, що можемо ми з цього досвіду отримати? чи вже використовуємо? 8)

Нетаньягу наказав ізраїльським спецслужбам розробити план із ліквідації лідерів ХАМАС за кордоном — WSJ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:29

  stm написав:
  fler написав:У КНЕУ магістрам видали повістки в армію. Вони ще не встигли захистити дипломи (захист має бути десь -надцятого грудня). Цікаво, як в інших вишах України?

Возраст? Указ с 25 лет даже не подписан, до 25 лет только по собственному желанию.

Навряд чи йдеться про мобілізацію, бо їм 23, скоріше агітація та облік (щоб розуміти наявність резервів на майбутнє).
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:31

  yanyura написав:
  trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.

Где-то читал, что единственная станция для зарядки кораблей ракетами находится в Севастополе, в Новососийске такой нет, поэтому ракеты и накапливаются в Крыму. Ну а основная масса ракетонесущих кораблей сейчас спрятана от ударов морскими дронами именно в Новососсийске.


P.S. Из "старенького":
Перший прототип українського ЗРК великої дальності "Кільчень" КБ "Південне" обіцяє зробити за 3 роки
08 листопада 2021
...
"Декларована вірогідність ураження однієї аеродинамічної цілі – 0,8, балістичної – 0,6. Але при цьому ми говоримо, що кожен комплекс, підкреслюю, не система, а кожен окремо взятий комплекс (мінімальна кількість пускових - 3, тобто одна батарєя - ред.) може працювати в автономному режимі.

Кожен комплекс здатен одночасно проводити стрільбу по 12 цілях", - відзначив Валерій Перьков.

При цьому, заявлені ТТХ ЗРС "Кільчень" доволі амбітні – дозвукові аеродинамічні цілі виявляються на відстані до 400 км й можуть бути знищені на відстані у 280 км, надзвукові винищувачі - на дальності близько 130 кілометрів, балістичні цілі на відстані до 44 кілометрів (декларовані параметри відповідають "максимальним" можливостям системи).
...

https://defence-ua.com/people_and_compa ... -5276.html

У 5-6 разів дешевше за ЗРК Patriot : КБ "Південне" представило нову універсальну ЗРС "Кільчень" з дальністю до 280 км (відео)
25 квітня 2021
...
"Закупівлю комплексів ЗРС ("Кільчень") також можна порівняти з закупівлею комплексів Patriot. Якщо на чаші терезів з одного боку вартість комплексу Patriot, з іншого боку близько п'яти, шести комплексів нашої зенітно-ракетної системи", - додав Олександр Кушнарьов.

https://defence-ua.com/news/v_5_6_raziv ... -3505.html

Три роки було до того як Південмаш атакували ракетами та дронами.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:34

  mephala написав:
  холява написав:А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ?
Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....?
Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?


погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР.
не расследование, не подозрение, не острова как вы пишите а просто один из депутатов (а точнее называют ФИО главы партии зеленых) решил "поднасрать" (или получил указание свыше) и отменил командировку. а нет командировки - вот погранцы и не выпустили.
а вы уже прямо с места в карьер пошли.
банальная возьня между власть имущими. и пофик им на войну - главное свои какие то вопросы решать. и главное ничего не будет за это - как говорил мой начальник даже если в законе написано что что то делать нельзя но наказание за это не прописано то делай что хочешь. максимум пальчиком погрозят.

Я так собі уявляю Голобородька з калашами в Раді.
Тільки Голобородьком буде не Зеленський, а в Раді буде саме зелена більшість...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:40

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 гру, 2023 20:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:45

  Yuri_61 написав:
  pesikot написав:
ІМХО нанесуть ракетний удар по єнергетиці, але це буде масованний удар по 2-3 місцям(розпилятись не будуть), щоб це призвело до проблем з єлектрикою по всій Україні.
До речі, попереду морозні дні та ночі


але цим же вони налаштують проти себе любителів руZZького миру :shock:

Я сьогодні добрий

Тому, а минулого року це якось вплинуло на любителів руZZького миру ?
Ніт, ніяк

Тому, проходь мимо
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:46

  холява написав:
Здравствуйте .
А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ?


Озвучьте ето уголовное ,а если нету то заткнитесь до окончания войни?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Я так собі уявляю Голобородька з калашами в Раді.
Тільки Голобородьком буде не Зеленський, а в Раді буде саме зелена більшість...

"караул устал"(с)
это уже было, история развивается по спирали, про(пере)читайте Белую гвардию...
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