trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?
цікава загадка, розказуйте хто що думає.
Цікава
Минулого року ракетні удари рашистів по нашій єнергетиці мали фактор раптовості. Тому всю зиму вони мали єфект - графіки відключень по всій країні + позапланові відключення. У нас був один день, коли всю область на 12 годин позапланово відключили від єлектрики Рік тому в моєму районі вже був графік 3 на 6. 3 години - є(в реальності меньше), 6 годин - немає(в реальності більше)
Але почали закуповувати генератори і життя почало налогоджуватись
В цьому році фактора раптовості вже немає. Всі готові
ІМХО нанесуть ракетний удар по єнергетиці, але це буде масованний удар по 2-3 місцям(розпилятись не будуть), щоб це призвело до проблем з єлектрикою по всій Україні. До речі, попереду морозні дні та ночі
trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?
цікава загадка, розказуйте хто що думає.
Где-то читал, что единственная станция для зарядки кораблей ракетами находится в Севастополе, в Новососийске такой нет, поэтому ракеты и накапливаются в Крыму. Ну а основная масса ракетонесущих кораблей сейчас спрятана от ударов морскими дронами именно в Новососсийске.
P.S. Из "старенького":
Перший прототип українського ЗРК великої дальності "Кільчень" КБ "Південне" обіцяє зробити за 3 роки 08 листопада 2021 ... "Декларована вірогідність ураження однієї аеродинамічної цілі – 0,8, балістичної – 0,6. Але при цьому ми говоримо, що кожен комплекс, підкреслюю, не система, а кожен окремо взятий комплекс (мінімальна кількість пускових - 3, тобто одна батарєя - ред.) може працювати в автономному режимі.
Кожен комплекс здатен одночасно проводити стрільбу по 12 цілях", - відзначив Валерій Перьков.
При цьому, заявлені ТТХ ЗРС "Кільчень" доволі амбітні – дозвукові аеродинамічні цілі виявляються на відстані до 400 км й можуть бути знищені на відстані у 280 км, надзвукові винищувачі - на дальності близько 130 кілометрів, балістичні цілі на відстані до 44 кілометрів (декларовані параметри відповідають "максимальним" можливостям системи). ...
У 5-6 разів дешевше за ЗРК Patriot : КБ "Південне" представило нову універсальну ЗРС "Кільчень" з дальністю до 280 км (відео) 25 квітня 2021 ... "Закупівлю комплексів ЗРС ("Кільчень") також можна порівняти з закупівлею комплексів Patriot. Якщо на чаші терезів з одного боку вартість комплексу Patriot, з іншого боку близько п'яти, шести комплексів нашої зенітно-ракетної системи", - додав Олександр Кушнарьов.
холява написав:А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ? Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....? Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?
погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР. не расследование, не подозрение, не острова как вы пишите а просто один из депутатов (а точнее называют ФИО главы партии зеленых) решил "поднасрать" (или получил указание свыше) и отменил командировку. а нет командировки - вот погранцы и не выпустили. а вы уже прямо с места в карьер пошли. банальная возьня между власть имущими. и пофик им на войну - главное свои какие то вопросы решать. и главное ничего не будет за это - как говорил мой начальник даже если в законе написано что что то делать нельзя но наказание за это не прописано то делай что хочешь. максимум пальчиком погрозят.
Я так собі уявляю Голобородька з калашами в Раді. Тільки Голобородьком буде не Зеленський, а в Раді буде саме зелена більшість...
pesikot написав: ІМХО нанесуть ракетний удар по єнергетиці, але це буде масованний удар по 2-3 місцям(розпилятись не будуть), щоб це призвело до проблем з єлектрикою по всій Україні. До речі, попереду морозні дні та ночі
але цим же вони налаштують проти себе любителів руZZького миру
Я сьогодні добрий
Тому, а минулого року це якось вплинуло на любителів руZZького миру ? Ніт, ніяк