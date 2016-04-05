trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?
цікава загадка, розказуйте хто що думає.
Цікава
Минулого року ракетні удари рашистів по нашій єнергетиці мали фактор раптовості. Тому всю зиму вони мали єфект - графіки відключень по всій країні + позапланові відключення. У нас був один день, коли всю область на 12 годин позапланово відключили від єлектрики Рік тому в моєму районі вже був графік 3 на 6. 3 години - є(в реальності меньше), 6 годин - немає(в реальності більше)
Але почали закуповувати генератори і життя почало налогоджуватись
В цьому році фактора раптовості вже немає. Всі готові
ІМХО нанесуть ракетний удар по єнергетиці, але це буде масованний удар по 2-3 місцям(розпилятись не будуть), щоб це призвело до проблем з єлектрикою по всій Україні. До речі, попереду морозні дні та ночі
trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?
цікава загадка, розказуйте хто що думає.
Где-то читал, что единственная станция для зарядки кораблей ракетами находится в Севастополе, в Новососийске такой нет, поэтому ракеты и накапливаются в Крыму. Ну а основная масса ракетонесущих кораблей сейчас спрятана от ударов морскими дронами именно в Новососсийске.
P.S. Из "старенького":
Перший прототип українського ЗРК великої дальності "Кільчень" КБ "Південне" обіцяє зробити за 3 роки 08 листопада 2021 ... "Декларована вірогідність ураження однієї аеродинамічної цілі – 0,8, балістичної – 0,6. Але при цьому ми говоримо, що кожен комплекс, підкреслюю, не система, а кожен окремо взятий комплекс (мінімальна кількість пускових - 3, тобто одна батарєя - ред.) може працювати в автономному режимі.
Кожен комплекс здатен одночасно проводити стрільбу по 12 цілях", - відзначив Валерій Перьков.
При цьому, заявлені ТТХ ЗРС "Кільчень" доволі амбітні – дозвукові аеродинамічні цілі виявляються на відстані до 400 км й можуть бути знищені на відстані у 280 км, надзвукові винищувачі - на дальності близько 130 кілометрів, балістичні цілі на відстані до 44 кілометрів (декларовані параметри відповідають "максимальним" можливостям системи). ...
У 5-6 разів дешевше за ЗРК Patriot : КБ "Південне" представило нову універсальну ЗРС "Кільчень" з дальністю до 280 км (відео) 25 квітня 2021 ... "Закупівлю комплексів ЗРС ("Кільчень") також можна порівняти з закупівлею комплексів Patriot. Якщо на чаші терезів з одного боку вартість комплексу Patriot, з іншого боку близько п'яти, шести комплексів нашої зенітно-ракетної системи", - додав Олександр Кушнарьов.
холява написав:А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ? Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....? Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?
погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР. не расследование, не подозрение, не острова как вы пишите а просто один из депутатов (а точнее называют ФИО главы партии зеленых) решил "поднасрать" (или получил указание свыше) и отменил командировку. а нет командировки - вот погранцы и не выпустили. а вы уже прямо с места в карьер пошли. банальная возьня между власть имущими. и пофик им на войну - главное свои какие то вопросы решать. и главное ничего не будет за это - как говорил мой начальник даже если в законе написано что что то делать нельзя но наказание за это не прописано то делай что хочешь. максимум пальчиком погрозят.
Я так собі уявляю Голобородька з калашами в Раді. Тільки Голобородьком буде не Зеленський, а в Раді буде саме зелена більшість...
pesikot написав: ІМХО нанесуть ракетний удар по єнергетиці, але це буде масованний удар по 2-3 місцям(розпилятись не будуть), щоб це призвело до проблем з єлектрикою по всій Україні. До речі, попереду морозні дні та ночі
але цим же вони налаштують проти себе любителів руZZького миру
Я сьогодні добрий
Тому, а минулого року це якось вплинуло на любителів руZZького миру ? Ніт, ніяк
холява написав:А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ? Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....? Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?
погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР. не расследование, не подозрение, не острова как вы пишите а просто один из депутатов (а точнее называют ФИО главы партии зеленых) решил "поднасрать" (или получил указание свыше) и отменил командировку. а нет командировки - вот погранцы и не выпустили. а вы уже прямо с места в карьер пошли. банальная возьня между власть имущими. и пофик им на войну - главное свои какие то вопросы решать. и главное ничего не будет за это - как говорил мой начальник даже если в законе написано что что то делать нельзя но наказание за это не прописано то делай что хочешь. максимум пальчиком погрозят.
Я высказал свои несколько предположений , которые оказались ошибочными . Мне необходимо было смело написать , что как всегда произошло недоразумение , в результате которого ,все замазались в дерьмо . Это дает общее суждение о отношениях среди политиков . В общем вы правы .
Все виявилось настільки просто-що аж смішно... З слів одного депутата - закритий документ на який зсилається підписувач заборони - це лист з СБУ з повідомленням що ....барабанна дріб В звязку з тим що отримана інформація про підготовку замаху на депутата Порошенко рекомендується заборонити його виїзд замежі України... Занавіс...
Тим хто пише по сотні повідомлень на форумах критикуючи усе і усіх , варто подумати. А що ти зробив для країни в якій живеш ? Може дрона склав ? Українські компанії виготовляють щомісяця приблизно 50 000 FPV-дронів, росіяни – вшестеро більше, каже засновник компанії DroneSpace Максим Шеремет. З розрахунку, що один інженер збирає близько 50 FPV-дронів, галузь складається приблизно з 1000 людей. Виробникам FPV-дронів не вистачає 2000 інженерів, дає консервативну оцінку президент асоціації виробників дронів «Технологічні сили України» та голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM Вадим Юник. Щоб масштабуватися вшестеро, потрібно в шість разів більше інженерів, вважає Шеремет. Тобто галузь має складатися із 6000 інженерів. https://forbes.ua/innovations/ukrainski ... 2023-17379