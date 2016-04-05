RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5685568656875688>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ідея переходу в оборону набирає обертів

«Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт». Повний текст інтерв'ю генерала Муженка ВВС

щось на фото він мені чимось нагадує пана Лектера :D
Журналістка ВВС Україна Оксана Тороп поговорила з ексголовнокомандувачем ЗСУ Віктором Муженком про початок війни, її хід і можливий подальший розвиток, чому, на його думку, контрнаступ не дав очікуваних результатів, а публічний конфлікт між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним може бути небезпечним.
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 01 гру, 2023 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4786
З нами з: 29.09.19
Подякував: 522 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:А що ти зробив для країни в якій живеш ?

А може спочатку потрібно запитати державу:
де виробництво дронів? чому кладуть бруківку, а дрони купують волонтери?
2 роки війни, і люди цікавляться, куди йдуть їх податки.
А ці дурні питання типу, "а що ти зробив" варто переадресувати державі, яка ніяк не помічає, що в нас війна і живе на широку ногу.

  Ukrainian написав:Виробникам FPV-дронів не вистачає 2000 інженерів

Може вони у штурмовиках? Чи з/п дають 10к? і т.д
NatiK
 
Повідомлень: 47
З нами з: 01.02.18
Подякував: 166 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:34

  Ukrainian написав:виготовляють щомісяця приблизно 50 000 FPV-дронів, росіяни – вшестеро більше

куда они их девают? и те и другие?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6381
З нами з: 27.09.19
Подякував: 111 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:ідея переходу в оборону набирає обертів

Идеи могут быть какие угодно, но есть реальность. И переход в оборону тоже не гарантирует ничего, в том числе медленного ползучего отступления, что сейчас и происходит на восточном участке. Просто переход в оборону более человечен в нашей ситуации.
Я тут первый раз в жизни соглашусь с депутатом Марьяной Безумной, правда она валит на военных, хотя у власти в стране политики, а не военные. Плана действий на 2024 год у наших политиков во власти нет, никакого, они совершенно не понимают, что делать дальше, и не знают, что делать дальше.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20346
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7747 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:00

  cohan написав:
  Ukrainian написав:виготовляють щомісяця приблизно 50 000 FPV-дронів, росіяни – вшестеро більше

куда они их девают? и те и другие?

так эти дроны -- расходники -- как патроны. По слухам московиты их 1:1 на украинцев меняют...
_hunter
 
Повідомлень: 7337
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:05

  Ukrainian написав:Тим хто пише по сотні повідомлень на форумах критикуючи усе і усіх , варто подумати. А що ти зробив для країни в якій живеш ? Може дрона склав ?
Українські компанії виготовляють щомісяця приблизно 50 000 FPV-дронів, росіяни – вшестеро більше, каже засновник компанії DroneSpace Максим Шеремет. З розрахунку, що один інженер збирає близько 50 FPV-дронів, галузь складається приблизно з 1000 людей.
Виробникам FPV-дронів не вистачає 2000 інженерів, дає консервативну оцінку президент асоціації виробників дронів «Технологічні сили України» та голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM Вадим Юник. Щоб масштабуватися вшестеро, потрібно в шість разів більше інженерів, вважає Шеремет. Тобто галузь має складатися із 6000 інженерів.
https://forbes.ua/innovations/ukrainski ... 2023-17379

в рази паритет

на 15 тис. грн. і дефіцит
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33311
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:09

  freeze написав:
Shaman написав:ідея переходу в оборону набирає обертів

Идеи могут быть какие угодно, но есть реальность. И переход в оборону тоже не гарантирует ничего, в том числе медленного ползучего отступления, что сейчас и происходит на восточном участке. Просто переход в оборону более человечен в нашей ситуации.
Я тут первый раз в жизни соглашусь с депутатом Марьяной Безумной, правда она валит на военных, хотя у власти в стране политики, а не военные. Плана действий на 2024 год у наших политиков во власти нет, никакого, они совершенно не понимают, что делать дальше, и не знают, что делать дальше.

Так звідки він (цей план дій) у політиків візьметься, якщо навіть самі вищі військові посадовці не можуть його прямо у лоб озвучити.
Ось Муженко каже про ключовий елемент - необхідність резервів і навіть впевнено стверджує ("ВВС: Ви мене зачепили цією фразою, що в України є можливості розгромити Росію на своїй території. І самі ж ви говорите, що у них військ багато, триває мобілізація. А в нас людей вистачить, щоб розгромити Росію?
Віктор Муженко: А чому не вистачить людей?..")

Але внятної відповіді вище на питання про, як отримати мотивацію для мобілізації, практично не озвучив.

По суті ніхто з вищих впосадовців не озвучує безальтернативного варіанту -- перехід до методів примусу... у всіх сферах.
Це лише комбат "Азову" у Соколової зміг -- демократія заважає, треба як...

Тобто ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Вже дійшли до прямого переводу стрілок друг на друга. Політики заявляють -- нехай військові скажуть (а ми потім звалимо на них. Що це вони вимагали від нас); військові -- нехай політики самі визначають і приймають рішення (а ми виконаємо їх рішення).

Ніхто не наважується озвучити, як це зробити, звідки і в кого...
Кажуть тільки про кінцевий результат -- резерви, зброя, оснащення, гроші і т.д. Так це й так більш, ніж очевидно усім.
detroytred
 
Повідомлень: 27141
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:Але внятної відповіді про як отримати мотивацію для мобілізації практично не озвучив.


Военные никак не отвечают за мотивацию на мобилизацию, вообще.
Согласно законодательству за мобилизацию отвечает кабинет министров, где есть в том числе гражданский министр обороны, который до этого не служил в армии, и органы местного самоуправления.
Проще говоря за мобилизацию отвечает Зеленский и его властная партия Слуга народа в Раде. А крайними делают в роликах на Ютубе военных из ТЦК, многие из которых сейчас после ранений и контузий
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20346
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7747 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але внятної відповіді вище на питання про, як отримати мотивацію для мобілізації, практично не озвучив.

По суті ніхто з вищих впосадовців не озвучує безальтернативного варіанту -- перехід до методів примусу... у всіх сферах.
Це лише комбат "Азову" у Соколової зміг -- демократія заважає, треба як...

Тобто ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Вже дійшли до прямого переводу стрілок друг на друга. Політики заявляють -- нехай військові скажуть (а ми потім звалимо на них. Що це вони вимагали від нас); військові -- нехай політики самі визначають і приймають рішення (а ми виконаємо їх рішення).

Ніхто не наважується озвучити, як це зробити, звідки і в кого...
Кажуть тільки про кінцевий результат -- резерви, зброя, оснащення, гроші і т.д. Так це й так більш, ніж очевидно усім.

Мля, ну як маленький Гулаг може перемогти великий? Та ще й залитий нафтодоларами. Хіба Захід мріяв дійти до столиці Совка? Ні, він окопувався і чекав, поки той згниє зсередини.
Ми не афганці чи чеченці, нема в нас по п'ятеро дітей, готових померти за ідею. Тому в нас нема варіантів, ніж окопуватись і чекати смерті фюрера, бажано в режимі припинення вогню.
lapay
 
Повідомлень: 13620
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:35

  freeze написав:
Shaman написав:ідея переходу в оборону набирає обертів

Идеи могут быть какие угодно, но есть реальность. И переход в оборону тоже не гарантирует ничего, в том числе медленного ползучего отступления, что сейчас и происходит на восточном участке. Просто переход в оборону более человечен в нашей ситуации.
Я тут первый раз в жизни соглашусь с депутатом Марьяной Безумной, правда она валит на военных, хотя у власти в стране политики, а не военные. Плана действий на 2024 год у наших политиков во власти нет, никакого, они совершенно не понимают, что делать дальше, и не знают, что делать дальше.

Як про що, якщо політичний сезон життя їх закінчився.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33311
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 5685568656875688>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 138805
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 524369
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12384
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (965)
01.12.2023 22:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.