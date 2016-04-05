Журналістка ВВС Україна Оксана Тороп поговорила з ексголовнокомандувачем ЗСУ Віктором Муженком про початок війни, її хід і можливий подальший розвиток, чому, на його думку, контрнаступ не дав очікуваних результатів, а публічний конфлікт між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним може бути небезпечним.
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 01 гру, 2023 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:А що ти зробив для країни в якій живеш ?
А може спочатку потрібно запитати державу: де виробництво дронів? чому кладуть бруківку, а дрони купують волонтери? 2 роки війни, і люди цікавляться, куди йдуть їх податки. А ці дурні питання типу, "а що ти зробив" варто переадресувати державі, яка ніяк не помічає, що в нас війна і живе на широку ногу.
Ukrainian написав:Виробникам FPV-дронів не вистачає 2000 інженерів
Shaman написав:ідея переходу в оборону набирає обертів
Идеи могут быть какие угодно, но есть реальность. И переход в оборону тоже не гарантирует ничего, в том числе медленного ползучего отступления, что сейчас и происходит на восточном участке. Просто переход в оборону более человечен в нашей ситуации. Я тут первый раз в жизни соглашусь с депутатом Марьяной Безумной, правда она валит на военных, хотя у власти в стране политики, а не военные. Плана действий на 2024 год у наших политиков во власти нет, никакого, они совершенно не понимают, что делать дальше, и не знают, что делать дальше.
Ukrainian написав:Тим хто пише по сотні повідомлень на форумах критикуючи усе і усіх , варто подумати. А що ти зробив для країни в якій живеш ? Може дрона склав ? Українські компанії виготовляють щомісяця приблизно 50 000 FPV-дронів, росіяни – вшестеро більше, каже засновник компанії DroneSpace Максим Шеремет. З розрахунку, що один інженер збирає близько 50 FPV-дронів, галузь складається приблизно з 1000 людей. Виробникам FPV-дронів не вистачає 2000 інженерів, дає консервативну оцінку президент асоціації виробників дронів «Технологічні сили України» та голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM Вадим Юник. Щоб масштабуватися вшестеро, потрібно в шість разів більше інженерів, вважає Шеремет. Тобто галузь має складатися із 6000 інженерів. https://forbes.ua/innovations/ukrainski ... 2023-17379
Shaman написав:ідея переходу в оборону набирає обертів
Идеи могут быть какие угодно, но есть реальность. И переход в оборону тоже не гарантирует ничего, в том числе медленного ползучего отступления, что сейчас и происходит на восточном участке. Просто переход в оборону более человечен в нашей ситуации. Я тут первый раз в жизни соглашусь с депутатом Марьяной Безумной, правда она валит на военных, хотя у власти в стране политики, а не военные. Плана действий на 2024 год у наших политиков во власти нет, никакого, они совершенно не понимают, что делать дальше, и не знают, что делать дальше.
Так звідки він (цей план дій) у політиків візьметься, якщо навіть самі вищі військові посадовці не можуть його прямо у лоб озвучити. Ось Муженко каже про ключовий елемент - необхідність резервів і навіть впевнено стверджує ("ВВС: Ви мене зачепили цією фразою, що в України є можливості розгромити Росію на своїй території. І самі ж ви говорите, що у них військ багато, триває мобілізація. А в нас людей вистачить, щоб розгромити Росію? Віктор Муженко: А чому не вистачить людей?..")
Але внятної відповіді вище на питання про, як отримати мотивацію для мобілізації, практично не озвучив.
По суті ніхто з вищих впосадовців не озвучує безальтернативного варіанту -- перехід до методів примусу... у всіх сферах. Це лише комбат "Азову" у Соколової зміг -- демократія заважає, треба як...
Тобто ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Вже дійшли до прямого переводу стрілок друг на друга. Політики заявляють -- нехай військові скажуть (а ми потім звалимо на них. Що це вони вимагали від нас); військові -- нехай політики самі визначають і приймають рішення (а ми виконаємо їх рішення).
Ніхто не наважується озвучити, як це зробити, звідки і в кого... Кажуть тільки про кінцевий результат -- резерви, зброя, оснащення, гроші і т.д. Так це й так більш, ніж очевидно усім.
detroytred написав:Але внятної відповіді про як отримати мотивацію для мобілізації практично не озвучив.
Военные никак не отвечают за мотивацию на мобилизацию, вообще. Согласно законодательству за мобилизацию отвечает кабинет министров, где есть в том числе гражданский министр обороны, который до этого не служил в армии, и органы местного самоуправления. Проще говоря за мобилизацию отвечает Зеленский и его властная партия Слуга народа в Раде. А крайними делают в роликах на Ютубе военных из ТЦК, многие из которых сейчас после ранений и контузий
detroytred написав:Але внятної відповіді вище на питання про, як отримати мотивацію для мобілізації, практично не озвучив.
По суті ніхто з вищих впосадовців не озвучує безальтернативного варіанту -- перехід до методів примусу... у всіх сферах. Це лише комбат "Азову" у Соколової зміг -- демократія заважає, треба як...
Тобто ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Вже дійшли до прямого переводу стрілок друг на друга. Політики заявляють -- нехай військові скажуть (а ми потім звалимо на них. Що це вони вимагали від нас); військові -- нехай політики самі визначають і приймають рішення (а ми виконаємо їх рішення).
Ніхто не наважується озвучити, як це зробити, звідки і в кого... Кажуть тільки про кінцевий результат -- резерви, зброя, оснащення, гроші і т.д. Так це й так більш, ніж очевидно усім.
Мля, ну як маленький Гулаг може перемогти великий? Та ще й залитий нафтодоларами. Хіба Захід мріяв дійти до столиці Совка? Ні, він окопувався і чекав, поки той згниє зсередини. Ми не афганці чи чеченці, нема в нас по п'ятеро дітей, готових померти за ідею. Тому в нас нема варіантів, ніж окопуватись і чекати смерті фюрера, бажано в режимі припинення вогню.
Shaman написав:ідея переходу в оборону набирає обертів
Идеи могут быть какие угодно, но есть реальность. И переход в оборону тоже не гарантирует ничего, в том числе медленного ползучего отступления, что сейчас и происходит на восточном участке. Просто переход в оборону более человечен в нашей ситуации. Я тут первый раз в жизни соглашусь с депутатом Марьяной Безумной, правда она валит на военных, хотя у власти в стране политики, а не военные. Плана действий на 2024 год у наших политиков во власти нет, никакого, они совершенно не понимают, что делать дальше, и не знают, что делать дальше.
Як про що, якщо політичний сезон життя їх закінчився.